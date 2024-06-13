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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/rusya-savunma-bakanligi-son-bir-gunde-ukrayna-ordusunun-13-karsi-saldirisi-puskurtuldu-1084805928.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde Ukrayna ordusunun 13 karşı saldırısı püskürtüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde Ukrayna ordusunun 13 karşı saldırısı püskürtüldü
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusu, özel askeri harekat bölgesinde kan kaybetmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 2 bin 35 Ukraynalı askerin etkisiz... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T14:22+0300
2024-06-13T14:19+0300
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
rusya silahlı kuvvetleri
rus ordusu
ukrayna
ukrayna ordusu
askeri operasyon
insansız hava aracı (iha)
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Rusya Savunma Bakanlığı, günlük basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak düşman güçlerin 8 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 350 kadar asker oldu.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek yaklaşık 450 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna’nın iki mühimmat deposu vuruldu.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz grubunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşman 635 askerini ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 345 asker, Almanya yapımı Marder, ABD yapımı M113 ve MaxxPro zırhlı araçları olarak gerçekleşti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. 155 kadar asker kaybeden Ukrayna ordusunun iki zırhlı savaş aracı da yok edildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri 100 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 33 İHA, dört adet Çekya yapımı Vampire füzesini ve bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ukrayna-ordusu-donetskte-basin-mensuplarini-hedef-aldi-3-gazeteci-yarali-1084804541.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), himars
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, ukrayna ordusu, askeri operasyon, insansız hava aracı (iha), himars

Rusya Savunma Bakanlığı: Son bir günde Ukrayna ordusunun 13 karşı saldırısı püskürtüldü

14:22 13.06.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinРеактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки "Центр" ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО
Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 Град группировки Центр ВС РФ работает по местам скоплению живой силы и опорным пунктам ВСУ на Авдеевском направлении СВО - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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Ukrayna ordusu, özel askeri harekat bölgesinde kan kaybetmeye devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 2 bin 35 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, günlük basın brifinginde, Rusya’nın Ukrayna’da devam ettirdiği özel askeri operasyona ilişkin güncel bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaşarak düşman güçlerin 8 karşı saldırısını püskürttü. Ukrayna ordusunun kaybı 350 kadar asker oldu.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirerek yaklaşık 450 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna’nın iki mühimmat deposu vuruldu.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna taarruz grubunun bir karşı saldırısını püskürttü. Düşman 635 askerini ve iki zırhlı savaş aracını kaybetti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Dört karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 345 asker, Almanya yapımı Marder, ABD yapımı M113 ve MaxxPro zırhlı araçları olarak gerçekleşti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. 155 kadar asker kaybeden Ukrayna ordusunun iki zırhlı savaş aracı da yok edildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçleri 100 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rus hava savunma güçleri son bir günde Ukrayna ordusuna ait 33 İHA, dört adet Çekya yapımı Vampire füzesini ve bir adet ABD yapımı HIMARS füzesini engelledi.
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
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