https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ukrayna-ordusu-donetskte-basin-mensuplarini-hedef-aldi-3-gazeteci-yarali-1084804541.html

Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı

Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı

Sputnik Türkiye

Donbass'ta sivillerin bulunduğu noktalara saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, Gorlovka kentindeki bir yerleşime düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-13T14:01+0300

2024-06-13T14:01+0300

2024-06-13T14:03+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna krizi

ukrayna ordusu

gazeteci

saldırı

donetsk halk cumhuriyeti

gorlovka

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Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun DHC'nin Golmovskiy yerleşimine düzenlediği saldırı sonucu Rus NTV televizyonunda görevli 3 gazetecinin yaralandığını duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, Gorlovka'ya bağlı Golmovskiy yerleşimine düzenlenen saldırıda NTV muhabiri Aleksey İvliyev ile 2 kanal çalışanının mesleklerini icra ettikleri sırada ağır yara aldıklarını belirtti.Prihodko, yaralı gazetecilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.

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donetsk halk cumhuriyeti

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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, gazeteci, saldırı, donetsk halk cumhuriyeti, gorlovka