Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı

Türkiye
Merkez Bankası rezervlerinde tarihi rekor
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
82 dk
HABER MASASI
Çocukları karne alan ebeveynlere uzmanından öneriler.
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye’nin ilk ve tek nükleer enerji etkinliği Nükleer Santraller Fuarı başlıyor
17:38
2 dk
SESLİ HABER
Musk, bazı ‘terörist oluşumlar’ı açıkladı
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Dünya genelinde en çok yerinden edilen ülkelerin başında Suriye geliyor
18:12
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240613/ukrayna-ordusu-donetskte-basin-mensuplarini-hedef-aldi-3-gazeteci-yarali-1084804541.html
Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı
Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı
Sputnik Türkiye
Donbass'ta sivillerin bulunduğu noktalara saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, Gorlovka kentindeki bir yerleşime düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin... 13.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-13T14:01+0300
2024-06-13T14:03+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
gazeteci
saldırı
donetsk halk cumhuriyeti
gorlovka
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347081_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_79d3a81b0f6b3b51a1f25df587766ca2.jpg
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun DHC'nin Golmovskiy yerleşimine düzenlediği saldırı sonucu Rus NTV televizyonunda görevli 3 gazetecinin yaralandığını duyurdu.Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, Gorlovka'ya bağlı Golmovskiy yerleşimine düzenlenen saldırıda NTV muhabiri Aleksey İvliyev ile 2 kanal çalışanının mesleklerini icra ettikleri sırada ağır yara aldıklarını belirtti.Prihodko, yaralı gazetecilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240403/bucanin-yildonumu-sputnik-yakin-tarihteki-en-buyuk-provokasyonlari-derledi-1082434828.html
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
gorlovka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/01/1083347081_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ce9820fc07eaf22a22425f526f53248f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, gazeteci, saldırı, donetsk halk cumhuriyeti, gorlovka
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, gazeteci, saldırı, donetsk halk cumhuriyeti, gorlovka

Ukrayna ordusu, Donetsk'te basın mensuplarını hedef aldı: 3 gazeteci ağır yaralı

14:01 13.06.2024 (güncellendi: 14:03 13.06.2024)
© AP Photo / Victor SajenkoOdessa Ukrayna askeri
Odessa Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2024
© AP Photo / Victor Sajenko
Abone ol
Donbass'ta sivillerin bulunduğu noktalara saldırılarına devam eden Ukrayna ordusu, Gorlovka kentindeki bir yerleşime düzenlediği saldırıda 3 gazetecinin yaralanmasına yol açtı.
Rusya Federasyonu'na bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Gorlovka Belediye Başkanı İvan Prihodko, Ukrayna ordusunun DHC'nin Golmovskiy yerleşimine düzenlediği saldırı sonucu Rus NTV televizyonunda görevli 3 gazetecinin yaralandığını duyurdu.

Telegram hesabından açıklama yapan Prihodko, Gorlovka'ya bağlı Golmovskiy yerleşimine düzenlenen saldırıda NTV muhabiri Aleksey İvliyev ile 2 kanal çalışanının mesleklerini icra ettikleri sırada ağır yara aldıklarını belirtti.

Prihodko, yaralı gazetecilerin tedavileri için hastaneye kaldırıldıklarını bildirdi.

Gorlovka, Donetsk'in 50 kilometre kuzeyinde yer alıyor ve şehir, 'Stirol' kimya şirketine ve kömür madenciliği işletmelerine ev sahipliği yapıyor. Burası DHC'nin en kalabalık yerleşimlerinden biri olup Donbass'taki çatışmalar başlamadan önce Gorlovka'nın nüfusu 250 binin üzerindeydi.
Ukrayna Buça - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2024
DÜNYA
Buça'nın yıldönümü: Sputnik, yakın tarihteki en büyük provokasyonları derledi
3 Nisan, 16:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала