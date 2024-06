Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta

“Amerika ve Fransa’da aynı anda bulunuyor elektrolit sistemi. O zamandan beri alüminyum eloktrolize işlemle sıkıldıktan sonra sanayiye kazandırılıyor. Bugün aslında alüminyum sanayinin en önemli hammaddesi konumunda. Uçaklar, uzay teknolojisi vs. bütün ileri teknoloji alüminyum sayesinde hayat buluyor. Dünyanın vazgeçilmez metali. Biraz geç keşfedildi ama çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Ben hatta Allah’ın favori metali diyorum. Çünkü alüminyuma alaşım yaptığınızda çok sert olabiliyor. Veya çok yumuşak da yapıp folyo yapabiliyorsunuz örneğin. İletken yapabiliyorsunuz. İnşaattan bilgisayarlara, telefondan tesisatlarımıza kadar her yerde alüminyum var. Alüminyum, demirin üçte biri ağırlığında. Hem hafif, hem sağlam hem de yüzde 100 geri dönüştürülebilir. Yani alüminyumu sonsuz kere geri dönüştürebilirsiniz. Uçaktaki, arabadaki vs. alüminyumu alıp geri dönüştürüp her yerde kullanabilirsiniz. Bu da alüminyumun çok mühim bir özelliği.”