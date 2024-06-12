Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta

“Özellikle Paris anlaşmasından sonra Avrupa, 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi koydu kendisine. Otomotiv sektörü bunu 2030’a kadar çekti. Birçok otomotiv markası bugün sıfır karbon salınımlı alüminyum istiyor. Rusal’ın gücü burada ortaya çıkıyor. Dünyada her yıl 70 milyon ton alüminyum üretiliyor. Ama bunun karbon salınımı düşük olan miktarı çok az. Yaklaşık 10 milyon ton civarında. Biz ise 4 milyon ton üretiyoruz. Yani bugün dünyadaki düşük karbonlu alüminyumun çok büyük miktarını Rusal üretiliyor. Rakiplerimiz bunu doğalgaz ile üretiyor. Ortadoğu’daki rakiplerimiz böyle yapıyor. Çin ve Hindistan’daki şirketler ise kömür kullanıyor. Pekin’deki hava kirliliği de bundan kaynaklanıyor. O yüzden alüminyum üretiminde hidroelektrik çok önem kazanıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da, düşük karbon salınımı sebebiyle tercih edilen bir markayız.”