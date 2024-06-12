Türkiye
SON DAKİKA | Erdoğan: İspanya halkı Filistinli kardeşlerimizin ve Türkiye'nin gönlünde müstesna bir yer edindi
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Filler gerçekten ‘asla unutmaz’ mı?
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketicinin maruz kaldığı ayrımcı uygulamalar
12:05
83 dk
HABER MASASI
Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık fiyatları bu sene ne kadar?
13:30
34 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD ne söylediyse hepsini yuttu. İsrail üzerinde ciddi bir etki yaratamadılar’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Dünyanın ilk yağmurunun izine rastlandı
17:44
2 dk
SESLİ HABER
İngiltere Kralı Charles'ın portresine aktivistler saldırdı
17:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
İstanbullulara müjde: Yeni tramvay hattı geliyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
İran'dan BRICS açıklaması
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Çin'den ithal edilen araçlara yüzde 40 ek vergi konacak: Araç fiyatlarına nasıl yansır?
18:35
4 dk
SESLİ HABER
ABD, orta menzilli füze satışına onay verdi
18:46
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
SESLİ HABER
Kredi kartıyla alışverişte bir devir bitiyor
19:14
2 dk
SESLİ HABER
Alman silah üreticisinden flaş Ukrayna açıklaması
19:22
1 dk
SESLİ HABER
ABD'den yeni yaptırım hamlesi
19:38
4 dk
SESLİ HABER
BM'den İsrail'e dair önemli karar
19:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Filler birbirlerine isimleriyle sesleniyor
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
YAZI - YORUM
Devlet Bahçeli'nin asıl rahatsızlığı ne?
11:05
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Özgür Özel, görüşmenin detaylarını anlattı
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240612/1084765534.html
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta
Sputnik Türkiye
RUSAL Türkiye Direktörü İhsan Kösoğlu, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. Kösoğlu, düşük karbon ayak izli alüminyumun dünya ticaretinde geldiği... 12.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-12T14:05+0300
2024-06-13T12:29+0300
yeni şeyler rehberi
radyo
radyo
alüminyum
rusal
karbon emisyonu
karbon salımı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084796516_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_d829d0482db1035ca0b33f5ba7e28675.jpg
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Sputnik Türkiye
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Dünyanın en büyük alüminyum üreticisinin Rusal olduğunu kaydeden İhsan Kösoğlu, öte yandan ülke bazında zirvede Çin’in yer aldığını belirtti:Alektrolit teknolojisinin ABD ve Fransa’da aynı dönemde icat edildiğini aktaran Kösoğlu, alüminyum sayesinde uzay ve havacılık teknolojilerinde çok büyük atılımlar yapıldığını vurguladı. Öte yandan Kösoğlu, alüminyumun yüzde yüz geri dönüştürülebilir özelliği ile diğer metallerden çok daha önde olduğunu dile getirdi:Rusal’ın karbon ayak izine verdiği öneme vurgu yapan Rusal Türkiye Direktörü İhsan Kösoğlu, Rusal’ın alüminyum üretiminde elektriğin yüzde 98’ini hidroelektrik ile karşıladığını aktardı:Paris anlaşması ile dünyadaki ciddi pazarlardan olan Avrupa’nın karbon ayak izine giderek daha çok önem verdiğini kaydeden Kösoğlu, dünyadaki düşük karbon ayak izli 10 milyon alüminyumun 4 milyon tonunun Rusal tarafından üretildiğini ifade etti:Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olan Türkiye’nin alüminyum hammadde üretiminde düşük seviyede olsa da ithal ettiği hammaddenin yüzde 75’ini ihracata dönüştürdüğünü kaydeden Kösoğlu, Türkiye’nin ekstrüzyon alanında Çin’i geçtiğini belirtti:Türk sanayisinin düşük karbon ayak izli alüminyum tercihi ile rekabette öne geçtiğinin altını çizen Kösoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/0d/1084796516_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c25aa745235214e8baa27899560f76bc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
аудио, radyo, radyo, alüminyum, rusal, karbon emisyonu, karbon salımı
аудио, radyo, radyo, alüminyum, rusal, karbon emisyonu, karbon salımı

Alüminyum üretiminde karbon ayak izinin önemi ve Türkiye'nin rekabetçi alanda geldiği nokta

14:05 12.06.2024 (güncellendi: 12:29 13.06.2024)
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
RUSAL Türkiye Direktörü İhsan Kösoğlu, Serhat Ayan’la Yeni Şeyler Rehberi’ne konuk oldu. Kösoğlu, düşük karbon ayak izli alüminyumun dünya ticaretinde geldiği önemli noktayı anlattı.
Dünyanın en büyük alüminyum üreticisinin Rusal olduğunu kaydeden İhsan Kösoğlu, öte yandan ülke bazında zirvede Çin’in yer aldığını belirtti:
“Rusal, dünyanın en büyük alüminyum üreticisi. 1990’larda SSCB dağıldıktan sonra dünyanın en büyüğü oldu. Bugünkü kapasitesi yaklaşık 4,2 milyon ton. Dünyada 70 milyon ton alüminyum üretiliyor. 40 milyonu Çin içerisinde üretilip tüketiliyor. Geri kalan dünyada en büyük üretici Rusal. Türkiye’deki pazar payımız da 2000’den beri yani 24 yıldır yüzde 45 ortalamayla gidiyor. Türkiye’nin son dönemlerdeki en büyük alüminyum tedarikçisi de Rusal.”
Alektrolit teknolojisinin ABD ve Fransa’da aynı dönemde icat edildiğini aktaran Kösoğlu, alüminyum sayesinde uzay ve havacılık teknolojilerinde çok büyük atılımlar yapıldığını vurguladı. Öte yandan Kösoğlu, alüminyumun yüzde yüz geri dönüştürülebilir özelliği ile diğer metallerden çok daha önde olduğunu dile getirdi:
“Amerika ve Fransa’da aynı anda bulunuyor elektrolit sistemi. O zamandan beri alüminyum eloktrolize işlemle sıkıldıktan sonra sanayiye kazandırılıyor. Bugün aslında alüminyum sanayinin en önemli hammaddesi konumunda. Uçaklar, uzay teknolojisi vs. bütün ileri teknoloji alüminyum sayesinde hayat buluyor. Dünyanın vazgeçilmez metali. Biraz geç keşfedildi ama çok hızlı bir şekilde hayatımıza girdi. Ben hatta Allah’ın favori metali diyorum. Çünkü alüminyuma alaşım yaptığınızda çok sert olabiliyor. Veya çok yumuşak da yapıp folyo yapabiliyorsunuz örneğin. İletken yapabiliyorsunuz. İnşaattan bilgisayarlara, telefondan tesisatlarımıza kadar her yerde alüminyum var. Alüminyum, demirin üçte biri ağırlığında. Hem hafif, hem sağlam hem de yüzde 100 geri dönüştürülebilir. Yani alüminyumu sonsuz kere geri dönüştürebilirsiniz. Uçaktaki, arabadaki vs. alüminyumu alıp geri dönüştürüp her yerde kullanabilirsiniz. Bu da alüminyumun çok mühim bir özelliği.”
Rusal’ın karbon ayak izine verdiği öneme vurgu yapan Rusal Türkiye Direktörü İhsan Kösoğlu, Rusal’ın alüminyum üretiminde elektriğin yüzde 98’ini hidroelektrik ile karşıladığını aktardı:
“Elektroliz konusunda Rusal’ın gücü de burada. Karbon ayak izi önemli bir konu. Elektroliz yaptığınız zaman bir ton alüminyum üretmek için saatte 14 bin kilowatt elektrik tüketmeniz gerekiyor. Alüminyum aslında metaller arasında en fazla karbon salınımına sahip metal. Elektroliz yapmak için kullandığınız elektriği nereden aldığınız çok önemli. Rusal’ın gücü buradan çıkıyor çünkü Rusal, ürettiği alüminyumda kullandığı enerjinin yüzde 98’ini, hidroelektrik santrallerinden elde ediyor. Bu da elde ettiğimiz alüminyumun, rakiplerimize oranla çok daha düşük karbon salınımına sahip olmasını sağlıyor.”
Paris anlaşması ile dünyadaki ciddi pazarlardan olan Avrupa’nın karbon ayak izine giderek daha çok önem verdiğini kaydeden Kösoğlu, dünyadaki düşük karbon ayak izli 10 milyon alüminyumun 4 milyon tonunun Rusal tarafından üretildiğini ifade etti:
“Özellikle Paris anlaşmasından sonra Avrupa, 2050 yılına kadar sıfır karbon hedefi koydu kendisine. Otomotiv sektörü bunu 2030’a kadar çekti. Birçok otomotiv markası bugün sıfır karbon salınımlı alüminyum istiyor. Rusal’ın gücü burada ortaya çıkıyor. Dünyada her yıl 70 milyon ton alüminyum üretiliyor. Ama bunun karbon salınımı düşük olan miktarı çok az. Yaklaşık 10 milyon ton civarında. Biz ise 4 milyon ton üretiyoruz. Yani bugün dünyadaki düşük karbonlu alüminyumun çok büyük miktarını Rusal üretiliyor. Rakiplerimiz bunu doğalgaz ile üretiyor. Ortadoğu’daki rakiplerimiz böyle yapıyor. Çin ve Hindistan’daki şirketler ise kömür kullanıyor. Pekin’deki hava kirliliği de bundan kaynaklanıyor. O yüzden alüminyum üretiminde hidroelektrik çok önem kazanıyor. Türkiye’de ve Avrupa’da, düşük karbon salınımı sebebiyle tercih edilen bir markayız.”
Avrupa’nın en büyük tedarikçisi olan Türkiye’nin alüminyum hammadde üretiminde düşük seviyede olsa da ithal ettiği hammaddenin yüzde 75’ini ihracata dönüştürdüğünü kaydeden Kösoğlu, Türkiye’nin ekstrüzyon alanında Çin’i geçtiğini belirtti:
“Türkiye çok önemli bir yerde farkında olmasak da. Türkiye, dünyanın en büyük altıncı alüminyum tüketicisi. Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci sıradayız. Türkiye bir üretim merkezi. Türkiye, aldığı hammaddenin yani 1,6 milyon ton alüminyum ithal alıyor. Bunun yüzde 75’ini ihraç ediyor tekrar. Biz alüminyum hammadde konusunda enerji yoksunu olduğumuz için 100 bin ton alüminyum üretebiliyoruz. 1,6 milyon ton da ithal ediyoruz. Ama bunun yüzde 75’i tekrar ihraç ediliyor. Avrupa için Türkiye bir üretim merkezi. Türkiye, ekstrüzyon ürünlerde Çin’i de geçti diye hatırlıyorum geçen sene. Avrupa’nın en büyük tedarikçisiyiz. O yüzden güçlü bir ülkeyiz bu alanda.”
Türk sanayisinin düşük karbon ayak izli alüminyum tercihi ile rekabette öne geçtiğinin altını çizen Kösoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türk sanayisi özellikle Rus düşük karbonlu alüminyum kullandığı vakit rekabet gücünü artırıyor. Çin’e karşı rekabet hali var. Çinli üretici jant satmaya çalışırken ton başına 19-20 diyor karbon ayak izi için. Türk üretici 2-3 gibi bir rakam veriyor. Zaten bir ton alüminyuma karşın dört tondan az karbon salınımı yapıyorsanız bu temiz alüminyumdur. Düşük karbonludur. Bizim verdiğimiz alüminyumların ortalaması 2-3 bandında. Türk üreticilerin bu düşük karbonlu alüminyumla ciddi bir avantajı oluyor.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала