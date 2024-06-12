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Fransa'nın Var vilayetinde çıkan yangında 600 hektar yeşil alan küle döndü
Fransa'nın Var vilayetinde çıkan yangında 600 hektar yeşil alan küle döndü
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Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın nedeniyle 600 hektar yeşil alan yandı. 12.06.2024, Sputnik Türkiye
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фото, var, fotoğraf, yangın söndürme, yangın, fransa, avrupa
фото, var, fotoğraf, yangın söndürme, yangın, fransa, avrupa

Fransa'nın Var vilayetinde çıkan yangında 600 hektar yeşil alan küle döndü

01:25 12.06.2024 (güncellendi: 02:30 12.06.2024)
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Fransa'nın güneyinde bulunan Var vilayetinde çıkan yangın nedeniyle 600 hektar yeşil alan yandı.
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.

Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye
1/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Var itfaiyesinden yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 15.00 sularında Vidauban kasabasında yeşil alanda yangın çıktı.

© AFP 2023 / VALERY HACHE

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi. - Sputnik Türkiye
2/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Yangına müdahale etmek üzere 430 itfaiye eri, 3 uçak, 2 helikopter ve 137 araç olay yerine gönderildi.

© AFP 2023 / VALERY HACHE

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı. - Sputnik Türkiye
3/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Henüz kontrol altına alınamayan yangın şu ana kadar 600 hektar yeşil alanı kül etti. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

© AFP 2023 / VALERY HACHE

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Vidauban ve Plan-de-la-Tour kasabalarını birbirine bağlayan yol araç trafiğine kapatıldı.

© AFP 2023 / VALERY HACHE

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. - Sputnik Türkiye
5/5
© AFP 2023 / VALERY HACHE

Her iki kasabanın belirli noktalarında yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

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