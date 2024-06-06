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https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/valilik-duyurdu-istanbulda-ormanlik-alanlara-giris-kisitlandi-1084568499.html
Valilik duyurdu: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlandı
Valilik duyurdu: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlandı
Sputnik Türkiye
İstanbul’da yangın tehdidi nedeniyle ormanlık alanlara girişler kısıtlandı. Valilik kararıyla belirtilen bölgeler dışında kalan ormanlık alanlara 10... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T14:38+0300
2024-06-06T14:38+0300
türkiye
istanbul
orman
orman yangını
tarım ve orman bakanlığı
orman genel müdürlüğü
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Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ormanlardaki yangın tehdidi de arttı.İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle kentteki ormanlara girişleri kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.” denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:- Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır. - Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. - Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır. - Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.- İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.- Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/antalyada-yerlesim-yerlerine-cok-yakin-bir-alanda-buyuk-bir-orman-yangini-cikti-1084565096.html
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istanbul, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü
istanbul, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, orman genel müdürlüğü

Valilik duyurdu: İstanbul'da ormanlık alanlara giriş kısıtlandı

14:38 06.06.2024
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW022903İstanbul'da orman yangını
İstanbul'da orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© İHA / EMRE SERTDEMİR - ENES ŞAMİL GÖNENÇ-AW022903
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İstanbul’da yangın tehdidi nedeniyle ormanlık alanlara girişler kısıtlandı. Valilik kararıyla belirtilen bölgeler dışında kalan ormanlık alanlara 10 Haziran’dan 15 Ekim gününe kadar giriş yapılamayacak.
Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte ormanlardaki yangın tehdidi de arttı.

İstanbul Valiliği, yangın tehdidi nedeniyle kentteki ormanlara girişleri kısıtladı. Valilikten yapılan açıklamada, “Yaz mevsiminin gelmesiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığı gözlemlenmektedir. Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve İstanbul’umuzun ormanlarında ciddi hasarlar oluşturan orman yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla bir dizi tedbir alınmıştır.” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
- Açıklamanın sonundaki listenin dışında yer alan ormanlık alanlara girişler 10 Haziran 2024 - 15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklanmıştır.

- İstanbul sınırları dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik yapmak, spor, yürüyüş vb. faaliyetlerde bulunmak serbesttir.

- Aşağıda belirtilen listenin dışındaki ormanlık alanlarda mangal yapmak, tüp kullanmak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasaklanmıştır.

- Orman Yasasının 31. ve 32. Maddesi kapsamında olan köy ve mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köy ve mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

- Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileme riski bulunan faaliyetleri öncesinde önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaktır.

- Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) enerji hatlarının, özellikle ormanlık alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları yapacak, yangın riskine karşı her türlü tebdiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaktır.

- Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (Dozer, Loder, Kepçe) hazır bulunduracaklardır.

- Sokak hayvanlarını beslemek amacıyla yasaklı alanlara girmek isteyen vatandaşlarımız, kimliklerini hangi mevkide ne zaman besleme yapacaklarını ilgili ilçe güvenlik birimleri ile Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanda yaşayan sokak hayvanlarını besleyebilirler. Bu kişiler yasaklı alanda piknik yapma ve ateş yakma yasaklarından muaf değildirler.

- İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

Gerekli hallerde ilçe Kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

- Bu kararlar, aşağıdaki listede yer alan bölgeler dışında yer alan tüm ormanlık alanlarda uygulanır.

- Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır.
1 Beykoz Polonezköy Tabiat Parkı
2 Sarıyer Türkmenbaşı Tabiat Parkı
3 Sarıyer Parkorman Tabiat Parkı4 Şile - Çekmeköy Avcıkoru Tabiat Parkı
5 Eyüp Ayvatbendi Tabiat Parkı
6 Sarıyer Bentler Tabiat Parkı
7 Adalar Büyükada Tabiat Parkı
8 Çatalca Çilingoz Tabiat Parkı
9 Adalar Değirmenburnu Tabiat Parkı
10 Adalar Dilburnu Tabiat Parkı
11 Beykoz Elmasburnu Tabiat Parkı
12 Sarıyer Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı
13 Eyüp Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı
14 Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Tabiat Parkı
15 Eyüp Göktürk Göleti Tabiat Parkı
16 Sarıyer Irmak Tabiat Parkı
17 Sarıyer Kirazlıbent Tabiat Parkı
18 Sarıyer Kömürcübent Tabiat Parkı
19 Sarıyer Marmaracık Koyu Tabiat Parkı
20 Sarıyer Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı
21 Beykoz Mihrabat Tabiat Parkı
22 Sarıyer Neşetsuyu Tabiat Parkı
23 Arnavutköy Şamlar Tabiat Parkı
24 Tuzla Hacet Deresi Tabiat Parkı
25 Beykoz Göztepe Tabiat Parkı
26 Silivri Danamandıra Tabiat Parkı
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
TÜRKİYE
Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı
13:29
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