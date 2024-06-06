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SON DAKİKA | Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı
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Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı
Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde 2 farklı noktadan büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken dumandan etkilenenlerin olduğu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-06T13:29+0300
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Antalya'nın merkezi Konyaaltı ilçesinde sahile yakın iki noktada büyük ve ani bir orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olduğu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği açıklandı.
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antalya yangın, antalya orman yangını
antalya yangın, antalya orman yangını

Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı

13:29 06.06.2024 (güncellendi: 13:35 06.06.2024)
© Fotoğraforman yangını
orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 06.06.2024
© Fotoğraf
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Ayrıntılar geliyor
Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde 2 farklı noktadan büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken dumandan etkilenenlerin olduğu belirtiliyor.
Antalya'nın merkezi Konyaaltı ilçesinde sahile yakın iki noktada büyük ve ani bir orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olduğu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği açıklandı.
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