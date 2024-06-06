https://anlatilaninotesi.com.tr/20240606/antalyada-yerlesim-yerlerine-cok-yakin-bir-alanda-buyuk-bir-orman-yangini-cikti-1084565096.html

Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı

Antalya'da yerleşim yerlerine çok yakın bir alanda büyük bir orman yangını çıktı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Konyaaltı bölgesinde 2 farklı noktadan büyük bir yangın çıktığı açıklandı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken dumandan etkilenenlerin olduğu... 06.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-06T13:29+0300

2024-06-06T13:29+0300

2024-06-06T13:35+0300

türkiye

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Antalya'nın merkezi Konyaaltı ilçesinde sahile yakın iki noktada büyük ve ani bir orman yangını çıktı. Yangının yerleşim yerlerine çok yakın olduğu ve ekiplerin bölgeye sevk edildiği açıklandı.

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antalya yangın, antalya orman yangını