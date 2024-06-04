Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması
11:30 04.06.2024 (güncellendi: 13:18 04.06.2024)
© FotoğrafScott Ritter
© Fotoğraf
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ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine Moskova'dan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter'ın Rusya'ya giden uçaktan zorla indirilerek pasaportuna el koyulmasını ABD Anayasası'nı anımsatarak eleştirdi.
Telegram bir mesaj paylaşan Zaharova, "Bu, ABD Anayası'nın birinci mi, yoksa dördüncü düzenlemesi uyarınca mı yapıldı?" sorusunu yöneltti.
ABD Anayasası'nın birinci düzenlemesi ifade, din, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti altına alırken, dördüncü düzenleme ise keyfi arama ve el koymaları yasaklıyor.
Telegram bir mesaj paylaşan Zaharova, "Bu, ABD Anayası'nın birinci mi, yoksa dördüncü düzenlemesi uyarınca mı yapıldı?" sorusunu yöneltti.
ABD Anayasası'nın birinci düzenlemesi ifade, din, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti altına alırken, dördüncü düzenleme ise keyfi arama ve el koymaları yasaklıyor.
ABD'nin yürüttüğü 'kudurmuş kampanyanın' tezahürü
ABD yönetiminin adımına bir tepki de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.
Peskov, Ritter'in yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlaması yoksa, o halde Rusya seyahatinin kesintiye uğramasınin ABD ve Rus vatandaşları arasındaki temaslara karşı yürütülen 'kudurmuş kampanyanın' bir tezahürü olduğunu belirtti.
"Dünya çapında seyahat konusunda herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi değilse, o zaman bu, elbette, ABD vatandaşlarının Rusya'yla en udak bir temas bile kurmasını mümkün olan her şekilde engellemeye yönelik 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüdür" diyen Peskov, durumun ayrıntıları bilinmediği için Kremlin'in bu konuya ilişkin kesin bir cevap veremediğini ekledi.
Peskov, Ritter'in yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlaması yoksa, o halde Rusya seyahatinin kesintiye uğramasınin ABD ve Rus vatandaşları arasındaki temaslara karşı yürütülen 'kudurmuş kampanyanın' bir tezahürü olduğunu belirtti.
"Dünya çapında seyahat konusunda herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi değilse, o zaman bu, elbette, ABD vatandaşlarının Rusya'yla en udak bir temas bile kurmasını mümkün olan her şekilde engellemeye yönelik 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüdür" diyen Peskov, durumun ayrıntıları bilinmediği için Kremlin'in bu konuya ilişkin kesin bir cevap veremediğini ekledi.
Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.
Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.
ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.
SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.
ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.
SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.