Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması

Türkiye
Zonguldak'ta maden ocağında göçük
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Yeni vergi uygulamaları hükümetin gündeminde
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
7 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABER MASASI
Bakan Tekin, yeni müfredatı onayladı.
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Z kuşağının telefona cevap vermeme alışkanlığı
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:04
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk edebiyatının mavi gözlü devi
18:31
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:02
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rusyaya-giden-abdli-istihbaratci-ucaktan-indirilmisti-zaharovadan-abdye-anayasa-hatirlatmasi-1084487626.html
Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması
Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması
Sputnik Türkiye
ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine... 04.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-04T11:30+0300
2024-06-04T13:18+0300
dünya
abd
abd ulusal güvenlik konseyi
scott ritter
rusya
rusya dışişleri bakanlığı
mariya zaharova
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084485384_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f32b4c797432ccad1e26be0dac052ba9.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter'ın Rusya'ya giden uçaktan zorla indirilerek pasaportuna el koyulmasını ABD Anayasası'nı anımsatarak eleştirdi.Telegram bir mesaj paylaşan Zaharova, "Bu, ABD Anayası'nın birinci mi, yoksa dördüncü düzenlemesi uyarınca mı yapıldı?" sorusunu yöneltti.ABD Anayasası'nın birinci düzenlemesi ifade, din, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti altına alırken, dördüncü düzenleme ise keyfi arama ve el koymaları yasaklıyor.ABD'nin yürüttüğü 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüABD yönetiminin adımına bir tepki de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.Peskov, Ritter'in yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlaması yoksa, o halde Rusya seyahatinin kesintiye uğramasınin ABD ve Rus vatandaşları arasındaki temaslara karşı yürütülen 'kudurmuş kampanyanın' bir tezahürü olduğunu belirtti."Dünya çapında seyahat konusunda herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi değilse, o zaman bu, elbette, ABD vatandaşlarının Rusya'yla en udak bir temas bile kurmasını mümkün olan her şekilde engellemeye yönelik 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüdür" diyen Peskov, durumun ayrıntıları bilinmediği için Kremlin'in bu konuya ilişkin kesin bir cevap veremediğini ekledi.Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusyaya-giden-ucaktan-zorla-indirildi--1084474087.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084485384_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_c34ca6fda55051fb1c1c157a2db509ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd ulusal güvenlik konseyi, scott ritter, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
abd, abd ulusal güvenlik konseyi, scott ritter, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması

11:30 04.06.2024 (güncellendi: 13:18 04.06.2024)
© FotoğrafScott Ritter
Scott Ritter - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2024
© Fotoğraf
Abone ol
ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine Moskova'dan tepki geldi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter'ın Rusya'ya giden uçaktan zorla indirilerek pasaportuna el koyulmasını ABD Anayasası'nı anımsatarak eleştirdi.

Telegram bir mesaj paylaşan Zaharova, "Bu, ABD Anayası'nın birinci mi, yoksa dördüncü düzenlemesi uyarınca mı yapıldı?" sorusunu yöneltti.

ABD Anayasası'nın birinci düzenlemesi ifade, din, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti altına alırken, dördüncü düzenleme ise keyfi arama ve el koymaları yasaklıyor.

ABD'nin yürüttüğü 'kudurmuş kampanyanın' tezahürü

ABD yönetiminin adımına bir tepki de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.

Peskov, Ritter'in yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlaması yoksa, o halde Rusya seyahatinin kesintiye uğramasınin ABD ve Rus vatandaşları arasındaki temaslara karşı yürütülen 'kudurmuş kampanyanın' bir tezahürü olduğunu belirtti.

"Dünya çapında seyahat konusunda herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi değilse, o zaman bu, elbette, ABD vatandaşlarının Rusya'yla en udak bir temas bile kurmasını mümkün olan her şekilde engellemeye yönelik 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüdür" diyen Peskov, durumun ayrıntıları bilinmediği için Kremlin'in bu konuya ilişkin kesin bir cevap veremediğini ekledi.
Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.

Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.

ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.

SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
Scott Ritter - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2024
DÜNYA
ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi
Dün, 22:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала