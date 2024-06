https://anlatilaninotesi.com.tr/20240604/rusyaya-giden-abdli-istihbaratci-ucaktan-indirilmisti-zaharovadan-abdye-anayasa-hatirlatmasi-1084487626.html

Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması

Rusya'ya giden ABD'li istihbaratçı uçaktan indirilmişti: Zaharova'dan ABD'ye anayasa hatırlatması

Sputnik Türkiye

ABD'li eski istihbaratçı Scott Ritter'in St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) 2024'e katılmak üzere bindiği uçaktan zorla indirilmesine... 04.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-04T11:30+0300

2024-06-04T11:30+0300

2024-06-04T13:18+0300

dünya

abd

abd ulusal güvenlik konseyi

scott ritter

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/04/1084485384_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_f32b4c797432ccad1e26be0dac052ba9.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter'ın Rusya'ya giden uçaktan zorla indirilerek pasaportuna el koyulmasını ABD Anayasası'nı anımsatarak eleştirdi.Telegram bir mesaj paylaşan Zaharova, "Bu, ABD Anayası'nın birinci mi, yoksa dördüncü düzenlemesi uyarınca mı yapıldı?" sorusunu yöneltti.ABD Anayasası'nın birinci düzenlemesi ifade, din, basın ve toplanma özgürlüğünü garanti altına alırken, dördüncü düzenleme ise keyfi arama ve el koymaları yasaklıyor.ABD'nin yürüttüğü 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüABD yönetiminin adımına bir tepki de Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'dan geldi.Peskov, Ritter'in yurtdışına seyahat etme konusunda herhangi bir kısıtlaması yoksa, o halde Rusya seyahatinin kesintiye uğramasınin ABD ve Rus vatandaşları arasındaki temaslara karşı yürütülen 'kudurmuş kampanyanın' bir tezahürü olduğunu belirtti."Dünya çapında seyahat konusunda herhangi bir kişisel kısıtlamaya tabi değilse, o zaman bu, elbette, ABD vatandaşlarının Rusya'yla en udak bir temas bile kurmasını mümkün olan her şekilde engellemeye yönelik 'kudurmuş kampanyanın' tezahürüdür" diyen Peskov, durumun ayrıntıları bilinmediği için Kremlin'in bu konuya ilişkin kesin bir cevap veremediğini ekledi.Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlatmıştı.Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuşmuştu.ABD’li uzman ayrıca YouTube kanalında yayınlanan Judging Freedom programının sunuculuğunu yapan eski New Jersey Yüksek Mahkemesi Hakimi Andrew Napolitano’nun da aynı şekilde uçaktan indirildiği bilgisini vermişti.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusyaya-giden-ucaktan-zorla-indirildi--1084474087.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd ulusal güvenlik konseyi, scott ritter, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, st. petersburg ekonomi forumu (spief)