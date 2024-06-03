https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusyaya-giden-ucaktan-zorla-indirildi--1084474087.html
ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi
ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi
Sputnik Türkiye
ABD’li yetkililer eski istihbaratçı Scott Ritter’in pasaportuna el koydu ve onu Rusya’ya giden uçaktan zorla indirdi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-03T22:52+0300
2024-06-03T22:52+0300
2024-06-03T22:58+0300
dünya
scott ritter
rusya
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
uçak
abd dışişleri bakanlığı
engel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084473933_0:28:747:448_1920x0_80_0_0_643b69f2859220d619a4b4d7b276544f.png
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlattı.Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuştu.Ritter St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katılacaktı.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/abdli-eski-istihbaratci-ukrayna-ordusunun-en-iyi-birlikleri-harkova-gonderilerek-tuzaga-dustu-1084199566.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/03/1084473933_58:0:690:474_1920x0_80_0_0_dc55ece846e654119528a44538134f5f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
scott ritter, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), uçak, abd dışişleri bakanlığı, engel
scott ritter, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), uçak, abd dışişleri bakanlığı, engel
ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi
22:52 03.06.2024 (güncellendi: 22:58 03.06.2024)
ABD’li yetkililer eski istihbaratçı Scott Ritter’in pasaportuna el koydu ve onu Rusya’ya giden uçaktan zorla indirdi.
ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlattı.
Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuştu.
Ritter St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katılacaktı.
SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.