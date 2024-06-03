https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/abdli-eski-istihbaratci-ritter-rusyaya-giden-ucaktan-zorla-indirildi--1084474087.html

ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi

ABD’li eski istihbaratçı Ritter Rusya'ya giden uçaktan zorla indirildi

Sputnik Türkiye

ABD’li yetkililer eski istihbaratçı Scott Ritter’in pasaportuna el koydu ve onu Rusya’ya giden uçaktan zorla indirdi. 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T22:52+0300

2024-06-03T22:52+0300

2024-06-03T22:58+0300

dünya

scott ritter

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

uçak

abd dışişleri bakanlığı

engel

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ABD Deniz Piyade Kuvvetleri’nin eski istihbarat subayı ve savunma uzmanı Scott Ritter, Sputnik’e demecinde gümrük memurlarının havalimanında pasaportuna el koyduklarını ve onu uçaktan inmeye zorladıklarını anlattı.Ritter, "New York’tan uçağa binerken 3 gümrük memuru tarafından kenara çekildim ve pasaportuma el konuldu. Nedenini sorduğumda bunun Dışişleri Bakanlığı’ndan gelen bir emir olduğu yanıtını verdiler. Herhangi bir ek bilgi verilmedi. Çantalarım uçaktan alındı ve havalimanından dışarı çıkarıldım” diye konuştu.Ritter St.Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na (SPIEF) katılacaktı.SPIEF 2024, 5-8 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

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scott ritter, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief), uçak, abd dışişleri bakanlığı, engel