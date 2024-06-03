https://anlatilaninotesi.com.tr/20240603/israil-ordusundan-han-yunusa-yeni-saldiri-1084448034.html

İsrail ordusundan Han Yunus’a yeni saldırı

İsrail ordusundan Han Yunus’a yeni saldırı

Sputnik Türkiye

Ateşkes taleplerine rağmen kara harekatını sürdüren İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırılarda 12 Filistinli... 03.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-03T08:50+0300

2024-06-03T08:50+0300

2024-06-03T08:50+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

soykırım

han yunus

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Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun Han Yunus'un doğusundaki er-Ramida bölgesinde 2 evi bombalaması sonucu 3'ü çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.Han Yunus'ta İsrail ordusunun ‘Ebu Hatır’ ailesinin evini hedef alan saldırıda da 2 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi yaralandı.İsrail ordusu ayrıca Han Yunus'taki Avrupa Hastanesi'nin çevresini hedef aldı.İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda iki evi bombalaması sonucu 6'sı kadın ve çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetmişti.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli öldürülmüş, 82 bin 627 kişi yaralanmıştı.Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.Birleşmiş Milletler'in yargı organı Uluslararası Adalet Divani (UAD), 24 Mayıs'ta aldığı tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cumhurbaskani-erdogan-hamas-sadece-kendi-topraklarini-degil-anadoluyu-da-savunuyor-1084437972.html

israil

gazze

gazze şeridi

han yunus

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israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, ortadoğu, soykırım, han yunus