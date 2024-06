Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Gazze'deki katliam her zaman olduğu gibi gündemimizin en üst sırasında yer aldı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı, tehdit, küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu ise işgal politikasını genişletti. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması İsrail'in işgal politikalarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Gazze ve Filistin'de insanlığa dair tüm değerler testten geçmektedir. Ya bu testten geçeceğiz ya da kalbimiz bize daha ağır gelecek. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyorz, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasına destek veriyoruz.