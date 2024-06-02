https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cumhurbaskani-erdogan-hamas-sadece-kendi-topraklarini-degil-anadoluyu-da-savunuyor-1084437972.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduk. Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin... 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T16:34+0300

2024-06-02T16:34+0300

2024-06-02T16:34+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti kızılcahamam kampı

hamas

hamas hareketi

israil

israil-filistin

israil savunma bakanlığı

israil parlamentosu (knesset)

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili, "Vefat eden insanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.'Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadoluyu'da savunuyor'Erdoğan, konuşmasına Gazze'deki soykırım ile başladı:'Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık''Terör bataklıklarını kurutacağız''Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir'Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreyi en etkin, en verimli ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım.'Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız'Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız. Ekonomide program neticesini almaya başladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Marjinal grupların eleştirileri pedagojik değil.'Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz'Biz bugünlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Kimse bizim önümüzü kesemez, kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Bunları yitirdiği zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz. Nice darbe girişimini, nice ihaneti, nice saldırıyı bu sayede aştık. Tüm teşkilat olarak yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak ve bizden beklentilerini dinleyerek geçireceğiz. Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Halkımızla aramıza duvarlar örmek, mesafe koymak yakışmaz. Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanın hizmetkarı olmak için çıktık. Eksiklerimizi tamamlayacağız, sorunlarımızı üstüne kararlılıkla gideceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, milletimizin sıkıntılarının çözüm adresi olacağız, saflarımızı sıklaştırarark tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz.

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recep tayyip erdoğan, ak parti kızılcahamam kampı, hamas, hamas hareketi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset)