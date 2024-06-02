Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
‘Zelenskiy'i koruyan albaylar Budanov'a suikast hazırladı’
07:03
3 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
07:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
07:31
8 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
07:49
2 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
08:04
2 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
08:14
1 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
08:22
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
08:29
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
08:45
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
09:14
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:26
6 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
09:48
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
10:04
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
10:19
7 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
10:32
2 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
10:42
1 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
10:51
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
11:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
12:10
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
12:21
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
12:39
4 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
12:50
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
16:11
5 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
16:23
1 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
16:33
6 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
16:56
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
17:12
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
17:35
6 dk
SESLİ HABER
Gürcistan, AB ve ABD’nin uyarılarına rağmen ‘yabancı ajan’ yasasını geçirmekte kararlı
17:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:10
4 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
18:27
2 dk
SESLİ HABER
Rus Büyükelçi: Bu iddialar, Rusya’ya yönelik psikolojik savaşın bir parçası
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:05
6 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
20:17
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
20:26
4 dk
SESLİ HABER
‘İngiltere, Ukrayna’ya Rusya’ya saldırı izni vermedi’
20:52
2 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
21:18
2 dk
SESLİ HABER
Rus senatör Macron’u ti’ye aldı
21:33
2 dk
SESLİ HABER
Rus Senatör Puşkov: Zelenskiy’in planları başarısız oldu
22:04
3 dk
SESLİ HABER
Almanya, Rusya’ya saldırılarda Batı silahlarına karşı
22:29
2 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
09:04
6 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:30
8 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
09:46
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
11:09
4 dk
SESLİ HABER
NATO, Ukrayna’yı uyardı
11:20
4 dk
SESLİ HABER
John Lennon’un kayıp gitarı rekor fiyata satıldı
11:30
1 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası iddia etti: MOSSAD, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısını tehdit etti
11:38
7 dk
SESLİ HABER
‘Askerlik yaşının düşmesi isyan çıkarabilir’
11:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusu eriyor: 35 binden fazla asker kaybetti
12:09
4 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
12:18
6 dk
SESLİ HABER
Almanya rekor vatandaşlık verdi: Türkler ikinci sırada
12:45
2 dk
SESLİ HABER
Zaharova’dan ‘soykırım’ mesajı
12:54
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:05
52 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:05
66 dk
SESLİ HABER
İngiliz medyası: Ukrayna için mermi üretimi kararı
18:10
3 dk
SESLİ HABER
Refah katliamı sonrası tepki çeken görüntü: Kim bu Nikki Halley
18:21
4 dk
SESLİ HABER
‘Biden’ı eleştirme talimatı verildi’
18:49
2 dk
SESLİ HABER
AB’den mülteciler için 1 milyar euro'luk destek taahhüdü: ‘Siyasi rüşvet’
19:04
9 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
19:20
5 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
19:40
6 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Hitler’in yolundan gitmeyi tercih etti
20:04
6 dk
SESLİ HABER
ABD basını yazdı: Batı silahları, askerlerin ölümüne yol açtı
20:17
1 dk
SESLİ HABER
Türkiye ile Ruanda arasında imzalanan turizm anlaşması tedirginlik uyandırdı
20:25
2 dk
SESLİ HABER
Rus siyaset bilimci: Ukraynalı erkek nüfusu feda etmekten çekinmeyecekler
20:43
3 dk
ÖZEL HABER
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Bu karar tam bir felaket olur
21:04
6 dk
SESLİ HABER
Rusya ve Çin’in Küresel Güney ülkeleriyle ilişkileri daha güçlenebilir
21:15
1 dk
SESLİ HABER
F-35 yine çakıldı: İşte bilinen en büyük kazalar
21:25
5 dk
SESLİ HABER
Türkiye’de kaç emekli var?
21:49
3 dk
SESLİ HABER
Dünya onu konuşuyor: Türkiye’ye geldi, 30 yaş gençleşti
22:18
2 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın habercilikteki etkisi Batıyı rahatsız ediyor
22:41
2 dk
SESLİ HABER
Askerlik yaşının düşürüleceği iddiası: ‘Gençleri ölüme göndermesi iğrenç’
23:04
2 dk
SESLİ HABER
Çekyalı gazeteci: Bu, Ukraynalılar için endişe verici bir sinyal
23:21
2 dk
SESLİ HABER
Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinde zirvede Türkiye’den bir yer var
23:39
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/cumhurbaskani-erdogan-hamas-sadece-kendi-topraklarini-degil-anadoluyu-da-savunuyor-1084437972.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduk. Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin... 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T16:34+0300
2024-06-02T16:34+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti kızılcahamam kampı
hamas
hamas hareketi
israil
israil-filistin
israil savunma bakanlığı
israil parlamentosu (knesset)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084349096_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_40c38902a1cd6ab71bd6302943917c4d.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili, "Vefat eden insanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.'Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadoluyu'da savunuyor'Erdoğan, konuşmasına Gazze'deki soykırım ile başladı:'Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık''Terör bataklıklarını kurutacağız''Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir'Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreyi en etkin, en verimli ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım.'Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız'Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız. Ekonomide program neticesini almaya başladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Marjinal grupların eleştirileri pedagojik değil.'Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz'Biz bugünlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Kimse bizim önümüzü kesemez, kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Bunları yitirdiği zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz. Nice darbe girişimini, nice ihaneti, nice saldırıyı bu sayede aştık. Tüm teşkilat olarak yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak ve bizden beklentilerini dinleyerek geçireceğiz. Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Halkımızla aramıza duvarlar örmek, mesafe koymak yakışmaz. Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanın hizmetkarı olmak için çıktık. Eksiklerimizi tamamlayacağız, sorunlarımızı üstüne kararlılıkla gideceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, milletimizin sıkıntılarının çözüm adresi olacağız, saflarımızı sıklaştırarark tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-fenerbahce-icin-istanbulda-1084435996.html
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/1e/1084349096_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_30aedca001c4ea733821d26f302ecfc5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, ak parti kızılcahamam kampı, hamas, hamas hareketi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset)
recep tayyip erdoğan, ak parti kızılcahamam kampı, hamas, hamas hareketi, israil, israil-filistin, israil savunma bakanlığı, israil parlamentosu (knesset)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadolu'yu da savunuyor

16:34 02.06.2024
© AA / TCCB / Murat KulaErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
© AA / TCCB / Murat Kula
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizi terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduk. Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütleri eridikçe demokrasimiz serpilecek, bundan bütün Türkiye kazanacaktır" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın kapanış konuşmasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binayla ilgili, "Vefat eden insanımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Göçükle ilgili soruşturma başlatılmıştır" dedi.

'Hamas sadece kendi topraklarını değil, Anadoluyu'da savunuyor'

Erdoğan, konuşmasına Gazze'deki soykırım ile başladı:
Gazze'deki katliam her zaman olduğu gibi gündemimizin en üst sırasında yer aldı. Filistin halkı tam 76 yıldır zulme maruz kalıyor. Filistin'de katliam 76 yıldır kesintisiz devam ediyor. Filistinli çocuklar 76 yıldır öldürülüyor. Türkiye olarak bu zulme her platformda itiraz ediyoruz. Hiçbir baskı, tehdit, küstahlık bunu değiştirmeyecek. Biz Filistinli kardeşlerimizin nasıl zorlu ve kahramanca bir mücadele verdiklerini iyi biliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Hamas ateşkesi kabul etti, Netanyahu ise işgal politikasını genişletti. Hamas ve Filistin halkı sadece kendi topraklarını savunmuyor, aynı zamanda Anadolu'yu savunuyor. Gazze'ye gönderdiğimiz yardımlar kesintisiz devam ediyor. Bağımsız Filistin devletinin tanınması çabalarına güçlü destek veriyoruz. Filistin'i tanıyan devlet sayısı 147'ye çıktı. Bu sayının çoğalması İsrail'in işgal politikalarına verilecek en anlamlı cevap olacaktır. Gazze ve Filistin'de insanlığa dair tüm değerler testten geçmektedir. Ya bu testten geçeceğiz ya da kalbimiz bize daha ağır gelecek. İsrail üzerindeki ekonomik baskının artması için çalışıyorz, bağımsız Filistin Devleti'nin tanınmasına destek veriyoruz.

'Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık'

AK Parti döneminde önemli reformlar hayata geçirildi. Ülkemize ekonomiden güvenliğe, ulaştırmadan ticarete, savunmadan enerjiye her alanda Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattık. Ülkemize kazandırdıklarımız ile gurur duyuyoruz ancak bunlarla yetinmiyoruz. AK Parti statükocu bir parti değildir. Demokrasimizi vesayetçilerin karanlığından biz çıkardık. Biz yeni anayasa konusunda samimiyiz, uzlaşıya açığız. İstiyoruz ki oturalım, konuşalım el ele verelim, Türkiye'yi darbe anayasası ayıbından hep beraber kurtaralım.

'Terör bataklıklarını kurutacağız'

Ülkemizi terör kuşağıyla çevreleme planlarını bozduk. Terör bataklıklarını kurutacağız, vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde terör koridoruna izin vermeyiz. Terör örgütleri eridikçe demokrasimiz serpilecek, bundan bütün Türkiye kazanacaktır.

'Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir'

Türkiye'nin seçim gündemini geride bırakıp artık önüne bakması gerekmektedir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında her alanda müreffeh bir Türkiye hedefliyoruz. Cumhur İttifakı yoluna güçlenerek devam edecektir. Her alanda daha güçlü Türkiye'yi biz hayal ediyoruz. Bu hayalin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Sorunlara ortak akıl ile çözüm üretmek gerekir. Önümüzdeki 4 yıllık seçimsiz süreyi en etkin, en verimli ve ülkemizi hedeflerine ulaştıracak vizyonla çok iyi değerlendirmemiz lazım.

'Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız'

Ekonomi, enerji ve tarım oturumunda bakan arkadaşlarımız hükümetimizin politikalarını paylaştılar. 2024'ün ilk çeyrek büyüme rakamlarıyla programa olan güvenimiz perçinlendi. İhracat tarafında da gayet iyi gidiyoruz. Turizmde bu sene 60 milyar dolarla rekor kırmayı hedefliyoruz. Enflasyon sorununu mutlaka çözeceğiz. Tek haneli enflasyon rakamlarını geçmişte başardık yine başaracağız. Ekonomide program neticesini almaya başladık. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni hayata geçiriyoruz. Marjinal grupların eleştirileri pedagojik değil.

'Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz'

Biz bugünlere sadece milletimizle geldik. Kurduğumuz sağlam gönül köprüleri sayesinde geldik. Kimse bizim önümüzü kesemez, kutlu yürüyüşümüze engel olamaz. Bunları yitirdiği zaman da hiçbir şey bize fayda sağlamaz. Nice darbe girişimini, nice ihaneti, nice saldırıyı bu sayede aştık. Tüm teşkilat olarak yaz mevsimini milletimizle kucaklaşarak ve bizden beklentilerini dinleyerek geçireceğiz. Halkın desteği bizimle oldukça kimse yürüyüşümüzü durduramaz. Rehavete kapılmak bize yakışmaz. Halkımızla aramıza duvarlar örmek, mesafe koymak yakışmaz. Biz bu yola Allah'tan ve devletten başka kimsesi olmayanın hizmetkarı olmak için çıktık. Eksiklerimizi tamamlayacağız, sorunlarımızı üstüne kararlılıkla gideceğiz, hatalarımızı telafi edeceğiz, milletimizin sıkıntılarının çözüm adresi olacağız, saflarımızı sıklaştırarark tüm Türkiye'ye hizmet mücadelesini sürdüreceğiz.
Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2024
SPOR
Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
15:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала