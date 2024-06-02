https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-fenerbahce-icin-istanbulda-1084435996.html

Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü Potekizli antrenör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye

2024-06-02T15:42+0300

2024-06-02T15:42+0300

2024-06-02T15:42+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

istanbul

türkiye

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirtti.Sarı-lacivertliler dün sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra'da görüşme sağladı. Gece saatlerinde resmi sosyal medya hesabından Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi duyuruldu.Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Mourinho'yu karşılaşmaya yüzlerce sarı-lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi.Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.Mourinho için bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-istanbula-geliyor-kadikoyde-bulusalim-1084427042.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jose mourinho, istanbul, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)