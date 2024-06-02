https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-fenerbahce-icin-istanbulda-1084435996.html
Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü Potekizli antrenör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi. 02.06.2024, Sputnik Türkiye
2024-06-02T15:42+0300
2024-06-02T15:42+0300
2024-06-02T15:42+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
istanbul
türkiye
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Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirtti.Sarı-lacivertliler dün sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra'da görüşme sağladı. Gece saatlerinde resmi sosyal medya hesabından Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi duyuruldu.Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Mourinho'yu karşılaşmaya yüzlerce sarı-lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi.Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.Mourinho için bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240602/mourinho-istanbula-geliyor-kadikoyde-bulusalim-1084427042.html
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fenerbahçe, jose mourinho, istanbul, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
fenerbahçe, jose mourinho, istanbul, türkiye, türkiye futbol federasyonu (tff)
Mourinho, Fenerbahçe için İstanbul'da
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı dünyaca ünlü Potekizli antrenör Jose Mourinho, İstanbul'a geldi.
Yeni sezon öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu İstanbul'a getirtti.
Sarı-lacivertliler dün sabah saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla görüşmelerin başladığını duyurmuştu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Sportif Direktör Mario Branco ve Başkan Ali Koç'un yönetim listesinde olan Acun Ilıcalı deneyimli teknik adamla UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynandığı Londra'da görüşme sağladı.
Gece saatlerinde resmi sosyal medya hesabından Mourinho'nun Türkiye'ye gelişi duyuruldu.
Londra'dan kalkan özel uçakla gelen Jose Mourinho Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden giriş yaptı. Mourinho'yu karşılaşmaya yüzlerce sarı-lacivertli taraftar geldi. Portekizli teknik adam, Başkan Ali Koç ile birlikte taraftarların olduğu bölüme gelerek selam verdi.
Daha sonra kafile helikopterle alandan ayrıldı.
Mourinho için bugün saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda taraftara açık imza töreni düzenlenecek.