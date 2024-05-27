https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ukrayna-ordusu-kaciyor-rus-ordusu-iki-koyu-daha-kontrol-altina-aldi-1084242607.html
Ukrayna ordusu kaçıyor: Rus ordusu iki köyü daha kontrol altına aldı
Ukrayna ordusu kaçıyor: Rus ordusu iki köyü daha kontrol altına aldı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde 1 ve Donetsk Halk... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T13:35+0300
2024-05-27T13:35+0300
2024-05-27T13:35+0300
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rus ordusu
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Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan bugünkü basın brifinginde, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’nun Harkov bölgesinde İvanovka köyünü ele geçirerek daha avantajlı hatlara ulaştığı bildirildi.Ayrıca bu istikamette 3 karşı saldırıyı püskürten Rus güçleri, 405 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını yok etti.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Netaylovo köyünü de Ukrayna askerlerinden arındırdı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 335 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. İki karşı saldırı püskürtülürken 318 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın zayiatı en az 460 asker oldu. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 130 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin etkili eylemleri sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 40 asker kaybetti.Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait Fransa yapımı 6 adet Hammer uçak bombasını, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 44 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/stoltenberg-ukraynanin-bati-yapimi-silahlarla-rusya-topraklarini-vurmasini-destekliyoruz-1084237258.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), harkov, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), harkov, askeri operasyon, ukrayna, ukrayna ordusu
Ukrayna ordusu kaçıyor: Rus ordusu iki köyü daha kontrol altına aldı
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri harekat bölgesindeki ilerleyişini sürdüren Silahlı Kuvvetlerin, son bir günde Harkov bölgesinde 1 ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde 1 köyü kontrol altına aldığını duyurdu.
Bakanlık tarafından kamuoyuyla paylaşılan bugünkü basın brifinginde, ‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu’nun Harkov bölgesinde İvanovka köyünü ele geçirerek daha avantajlı hatlara ulaştığı bildirildi.
Ayrıca bu istikamette 3 karşı saldırıyı püskürten Rus güçleri, 405 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi ve bir zırhlı savaş aracını yok etti.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Netaylovo köyünü de Ukrayna askerlerinden arındırdı. Beş karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 335 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı olarak gerçekleşti.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Ukrayna savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam ediyor. İki karşı saldırı püskürtülürken 318 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi, bir tank ve iki zırhlı savaş aracı yok edildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Düşmanın zayiatı en az 460 asker oldu. Ayrıca iki mühimmat deposu havaya uçuruldu.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu, daha avantajlı mevkilere geçerek yaklaşık 130 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu güçlerinin etkili eylemleri sonucu Ukrayna ordusu yaklaşık 40 asker kaybetti.
Rus hava savunma sistemlerinin son 24 saat içinde Ukrayna’ya ait Fransa yapımı 6 adet Hammer uçak bombasını, 14 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 44 insansız hava aracını engelledi.