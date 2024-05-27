Stoltenberg: Ukrayna'nın Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarını vurmasını destekliyoruz
© Sputnik / Alexei Vetvitsky/
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Batı yapımı silahların Rusya'daki 'meşru hedefleri' vurmak için kullanılmasına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasından yana olduklarını söylerken, Rusya'yla doğrudan çatışma içine girmek istemediklerini de yineledi.
Başta ABD ve İngiltere olmak üzere Batılı ülkelerin kendi ürettikleri silahların Rusya topraklarını vurmak için kullanılmasına izin verilmesi konusunda yürüttükleri tartışmalara NATO da dahil oldu.
NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kiev'in Batı yapımı silahların tamamını Rusya topraklarına saldırmak için kullanabilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'ya hangi koşullarda silah göndereceklerine kendileri karar vermeli. Ancak bazı kısıtlamaları kaldırmanın zamanı geldi. Ukrayna, Rusya topraklarından füzeler, toplar yardımıyla saldırılara maruz kalıyor. Mevcut kısıtlamalar altında buna karşılık vermeleri zor" dedi.
Ukrayna'nın BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma ve Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu savunan Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO Parlamenter Asamblesi'nde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Harkov Bölgesi'nde yaşanan gelişmeler nedeniyle Kiev'in Batı yapımı silahların tamamını Rusya topraklarına saldırmak için kullanabilmesinin önemli olduğunu kaydetti.
Stoltenberg, "Müttefikler, Ukrayna'ya hangi koşullarda silah göndereceklerine kendileri karar vermeli. Ancak bazı kısıtlamaları kaldırmanın zamanı geldi. Ukrayna, Rusya topraklarından füzeler, toplar yardımıyla saldırılara maruz kalıyor. Mevcut kısıtlamalar altında buna karşılık vermeleri zor" dedi.
Ukrayna'nın BM Şartı'na, uluslararası hukuka uygun olarak kendini savunma ve Rusya topraklarındaki meşru askeri hedeflere saldırma hakkına sahip olduğunu savunan Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bazı müttefikler bu tür kısıtlamaları kaldırarak Ukraynalıların kendilerini daha iyi savunmasına olanak sağladı. Diğer kısıtlamaları da kaldırmanın zamanı geldiğine inanıyorum. Ukrayna'ya silah transfer ettiğimizde, bunların artık bizim silahımız değil, onların silahı olduğundan eminim. Bu da Kiev'in Rusya'dakiler de dahil meşru askeri hedefleri vurabileceği anlamına geliyor. Örneğin, Rusya'nın kullandığı hava üslerini."
'Rusya'yla çatışmak istemiyoruz'
NATO Genel Sekreteri, önceden olduğu gibi, Ukrayna yüzünden Rusya'yla doğrudan çatışmaya girmekten kaçınmaya çalıştıklarını savundu.
NATO ülkelerinin önünde iki seçenek bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, "Birincisi, Ukrayna'ya yardım sunulması, ki bunu yapıyoruz ve daha da fazla yapmalıyız. Diğer görev, çatışmanın tırmanmasını, Ukrayna dışındaki bölgelere yayılmasını, Avrupa'da NATO'yla Rusya arasında tam teşekküllü savaşa dönüşmesini önlemek" dedi.
Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmayacağını ve NATO kuvvetlerinin sahada bulunmayacağını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
NATO ülkelerinin önünde iki seçenek bulunduğunu kaydeden Stoltenberg, "Birincisi, Ukrayna'ya yardım sunulması, ki bunu yapıyoruz ve daha da fazla yapmalıyız. Diğer görev, çatışmanın tırmanmasını, Ukrayna dışındaki bölgelere yayılmasını, Avrupa'da NATO'yla Rusya arasında tam teşekküllü savaşa dönüşmesini önlemek" dedi.
Stoltenberg, NATO'nun Ukrayna'daki çatışmanın tarafı olmayacağını ve NATO kuvvetlerinin sahada bulunmayacağını da vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Eğer NATO kuvvetlerimiz doğrudan çatışmaya dahil olursa, Ukrayna'da havadaki veya karadaki Rus hedeflerine saldırırsa, o zaman NATO'yu çatışmanın dışında tutmanın çok zor olacağı bir durumda kalacağız. Ukrayna'da sahada birliklerimiz ve havada teçhizatımız bulunmamalı."
'ABD'deki zirvede Ukrayna'ya silah tedariki için kalıcı yapı kuracağız'
Geçmişte Ukrayna'ya silah tedarikinde yaşanan gecikmelerin ve bu konuda yerine getirilmeyen vaatlerin ciddi sonuçlara yol açtığını anlatan Stoltenberg, Temmuz ayında Washington'da yapılacak zirvede Ukrayna'ya zorunlu silah sevkiyatlarının organizasyonu ve finansmanı için kalıcı bir yapı kuracaklarını açıkladı.
Stoltenberg konuşmasında söz konusu kalıcı yapının bütçesinin henüz onaylanmadığını belirtirken daha önce 100 milyar dolarlık askeri yardım fonu kurmayı müttefik ülkelerin görüşüne sunmuştu.
Stoltenberg konuşmasında söz konusu kalıcı yapının bütçesinin henüz onaylanmadığını belirtirken daha önce 100 milyar dolarlık askeri yardım fonu kurmayı müttefik ülkelerin görüşüne sunmuştu.
'Ukrayna'nın NATO üyeliği için siyasi koşullar oluşmadı'
Ukrayna'nın NATO'ya katılma girişimlerini de değerlendiren Stoltenberg, İttifak içinde Ukrayna'nın üyeliğe ne zaman kabul edileceğine dair ortak görüş bulunmadığını, üyelik için siyasi koşulların henüz oluşmadığını ifade etti.
İngiltere izin verdi, 'Blinken lobi yapıyor'
ABD basınına yansıyan haberlere göre, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Harkov Bölgesi’ndeki ilerleyişi karşısında Kiev, ABD silahlarıyla Rusya’yı vurma izni almak için Beyaz Saray'a baskı yaparken, Washington ise buna karşı çıkıyor.
New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya topraklarını Batı yapımı silahlarla vurma talebini son dönemde sıkça dile getirmesinin arkasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken var.
NYT'ye konuşan kaynaklar, Rus ordusunun Harkov'a yönelik taarruzunu güçlendirmesi karşısında Blinken'in Kiev'e uygulanan 'saldırı yasağının' kaldırılması için lobi yürütmeye başladığınıYT' kaydetmişti.
NYT'nin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.
New York Times (NYT) gazetesinin kaynaklarına dayandırdığı haberine göre ise Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya topraklarını Batı yapımı silahlarla vurma talebini son dönemde sıkça dile getirmesinin arkasında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken var.
NYT'ye konuşan kaynaklar, Rus ordusunun Harkov'a yönelik taarruzunu güçlendirmesi karşısında Blinken'in Kiev'e uygulanan 'saldırı yasağının' kaldırılması için lobi yürütmeye başladığınıYT' kaydetmişti.
NYT'nin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkililerine dayandırarak verdiği habere göre Pentagon da, Ukrayna'nın yakın zamanda teslim edilen uzun menzilli ATACMS füzelerini Kırım'a yönelik saldırılarda kullanabileceğini kabul etmişti.
Daha önce İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, Londra'nın Kırım Yarımadası’nı Ukrayna'nın bir parçası olarak gördüğü için Kiev'e İngiltere tarafından sağlanan silahlarla Kırım'ı vurma izni verdiğini itiraf etmişti.
Rusya: NATO ülkeleri çatışmalara doğrudan müdahil oluyor
Rusya, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğine dikkat çekerken, bu adımların NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve Kiev’e askeri yardımı sürdüren NATO üyelerinin ateşle oynadığını vurgulamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını kaydetmişti.