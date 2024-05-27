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Otomobillerde 7 Temmuz uyarısı: Satışına izin verilmeyecek
Otomobillerde 7 Temmuz uyarısı: Satışına izin verilmeyecek
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' kapsamında GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek. 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T16:57+0300
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Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırırken, ikinci el piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor.Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu. Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor.Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. Diğer yandan nakit indiriminin yanı sıra markaların finansman kampanyaları da sürüyor.İkinci el araç tarafında ise günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz eden Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Nisan'da perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi. İkinci el araç pazarında, geçen yılla karşılaştırıldığında, Ocak-Nisan dönemindeki yüzde 2,24'lük fiyat artışının piyasadaki dengelenmeye işaret ettiği belirtiliyor.İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladı. Bayiler şu anda her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladı" dedi.Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu ancak yılın ikinci yarısından sonra biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini dile getiren Ertemel, şunları kaydetti: GSR tescili olmayan sıfır araçlar için 7 Temmuz uyarısıErtemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini dile getirdi.İMAS Başkanı Ertemel, "Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istiyorlar. Bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenleniyorlar. Tahmin ediyorum eğer o tarihe kadar bu araçları satamayıp ellerinde de kalırsa onları belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemiyle belki daha sonra 6 ay-6 bin kilometre şartı oluştuktan sonra kendileri satabilirler diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini sözlerine ekledi.
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otomobil, temmuz, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil
otomobil, temmuz, ikinci el, ikinci el, ikinci el otomobil

Otomobillerde 7 Temmuz uyarısı: Satışına izin verilmeyecek

16:57 27.05.2024
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.05.2024
© AA
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Avrupa Birliği'nin 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' kapsamında GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin verilmeyecek.
Türkiye otomotiv pazarında son dönemde birçok marka kredi, takas desteği ve nakit indirimi gibi kampanyaları yoğunlaştırırken, ikinci el piyasasında da fiyatlarda dengelenme süreci devam ediyor.
Yaşanan gelişmeleri yakından takip eden Ticaret Bakanlığının aldığı tedbirler sonucu ikinci el piyasasındaki aşırı yüksek fiyatlar dengeye oturdu.
Son gelişmelerin ardından, birçok otomotiv markası sıfır otomobilde kredi, takas desteği ve nakit indirim gibi kampanyalara başladı. Bazı bayilerin liste fiyatının da altında satış yaptığı, kampanyalarda indirim oranının yüzde 20'yi bulduğu belirtiliyor.
Sıfır araçlarda 100-300 bin liraya kadar indirim uygulayan markalar olduğu görülüyor. Diğer yandan nakit indiriminin yanı sıra markaların finansman kampanyaları da sürüyor.
İkinci el araç tarafında ise günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz eden Indicata'nın ikinci el çevrim içi pazar raporuna göre, Nisan'da perakende fiyatların bir önceki aya göre ortalama yüzde 0,73, yılbaşından itibaren ise yüzde 2,24 arttığı gözlemlendi. İkinci el araç pazarında, geçen yılla karşılaştırıldığında, Ocak-Nisan dönemindeki yüzde 2,24'lük fiyat artışının piyasadaki dengelenmeye işaret ettiği belirtiliyor.
İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bayilerin geçmiş dönemden verdikleri yıllık siparişleri stok anlamında ellerinde birikmeye başladı. Bayiler şu anda her marka, her modele göre kendi içlerinde hem peşin indirimleri uygulamaya hem de kendi bünyelerinde kampanyalar düzenlemeye başladı" dedi.
Piyasalarda fiyatların dengeye oturduğunu ancak yılın ikinci yarısından sonra biraz daha yukarıya doğru çıkmasını beklediklerini dile getiren Ertemel, şunları kaydetti:
"Bence yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam edecek. Çünkü şu anda satış adetleri istenilen düzeyde değil. Bundan sebep her marka, model kendince satış stratejileri geliştiriyor. Bu stratejilere göre, yıl sonuna kadar bu kampanyalar devam eder. Çünkü faizin yüksek olması, şu anda krediye erişimin zor olması otomotiv sektörünü bu bağlamda zorlayan faktörler. Gelen müşteriler genellikle takasa araç teklif edip üstünü nakit ödeyip alan müşteriler şu anda. Bu tabii ki bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor."

GSR tescili olmayan sıfır araçlar için 7 Temmuz uyarısı

Ertemel, Avrupa Birliği'nin "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR) kapsamında, GSR tescili olmayan sıfır araçların 7 Temmuz'dan itibaren satışına izin vermeyeceği haberlerini kendilerinin de takip ettiklerini dile getirdi.
İMAS Başkanı Ertemel, "Bayiler ve distribütörler ellerinde olan bu araçları bir an önce eritip esasında bu riskten kurtulmak istiyorlar. Bununla alakalı çeşitli kampanyalar düzenleniyorlar. Tahmin ediyorum eğer o tarihe kadar bu araçları satamayıp ellerinde de kalırsa onları belki kendilerine faturalayıp kiralama yöntemiyle belki daha sonra 6 ay-6 bin kilometre şartı oluştuktan sonra kendileri satabilirler diye düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.
Hayrettin Ertemel, Türkiye otomotiv pazarında yıl sonunda 900-950 bin adetlik satış hacmi beklediklerini sözlerine ekledi.
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