https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ekonomi-koordinasyon-kurulu-sonrasi-aciklama-yillik-enflasyonda-belirgin-bir-gerileme-bekliyoruz-1084245746.html

Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'

Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'

Sputnik Türkiye

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'yıllık enflasyonda belirgin bir... 27.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-27T15:00+0300

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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz." denildi.

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türk lirası, ekonomi, ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), enflasyon, son dakika, dezenflasyon