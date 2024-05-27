https://anlatilaninotesi.com.tr/20240527/ekonomi-koordinasyon-kurulu-sonrasi-aciklama-yillik-enflasyonda-belirgin-bir-gerileme-bekliyoruz-1084245746.html
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'
Sputnik Türkiye
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'yıllık enflasyonda belirgin bir... 27.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-27T15:00+0300
2024-05-27T15:00+0300
2024-05-27T15:14+0300
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Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz." denildi.
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türk lirası, ekonomi, ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), enflasyon, son dakika, dezenflasyon
türk lirası, ekonomi, ekk, ekonomi koordinasyon kurulu (ekk), enflasyon, son dakika, dezenflasyon
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama: 'Yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz'
15:00 27.05.2024 (güncellendi: 15:14 27.05.2024)
Ayrıntılar geliyor
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantının ardından yapılan açıklamada 'yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz' denildi.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine yönelik para politikasındaki sıkı duruşun maliye ve gelirler politikası ile desteklenmesiyle yılın ikinci yarısında yıllık enflasyonda belirgin bir gerileme bekliyoruz." denildi.