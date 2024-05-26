Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor
© Güven YılmazAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
© Güven Yılmaz
Abone ol
Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava yanında yoğun sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Uyarılar
Kuvvetli Yağış Uyarısı: İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.
26 Mayıs günü hava nasıl olacak?
Marmara
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Edirne 27°C, parçalı bulutlu
İstanbul 23°C, parçalı bulutlu
Kırklareli 23°C, parçalı bulutlu
Kocaeli 22°C, parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın güneyi, Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Göller Yöresinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Adana 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
Hatay 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İç Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 22°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Sivas 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Artvin 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
Samsun 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tokat 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Erzurum 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor
Kars 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor
Malatya 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 26°C, parçalı bulutlu
Siirt 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 30°C, parçalı bulutlu