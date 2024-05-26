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Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor
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Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava yanında yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 26.05.2024, Sputnik Türkiye
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.UyarılarKuvvetli Yağış Uyarısı: İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.26 Mayıs günü hava nasıl olacak? MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın güneyi, Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Göller Yöresinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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hava durumu, 26 mayıs hava durumu, hava bugün nasıl, meteoroloji hava durumu, yağış, sağanak yağış, bugün yağmur var mı
hava durumu, 26 mayıs hava durumu, hava bugün nasıl, meteoroloji hava durumu, yağış, sağanak yağış, bugün yağmur var mı

Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor

09:22 26.05.2024
© Güven YılmazAnkara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı
Ankara'daki şiddetli yağış nedeniyle 1300'ü aşkın su baskını ihbarı yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.05.2024
© Güven Yılmaz
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Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava yanında yoğun sağanak yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

26 Mayıs günü hava nasıl olacak?

Marmara

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Edirne 27°C, parçalı bulutlu
İstanbul 23°C, parçalı bulutlu
Kırklareli 23°C, parçalı bulutlu
Kocaeli 22°C, parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın güneyi, Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Afyonkarahisar 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam kuvvetli olması bekleniyor.
Denizli 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam kuvvetli olması bekleniyor.
İzmir 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
Muğla 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Göller Yöresinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Adana 28°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Antalya 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Burdur 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
Hatay 26°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Ankara 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Eskişehir 22°C, parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Konya 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor
Sivas 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Batı Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bolu 21°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Düzce 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Sinop 22°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Zonguldak 19°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Artvin 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor
Samsun 23°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Tokat 23°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
Erzurum 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor
Kars 15°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor
Malatya 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Van 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Gaziantep 26°C, parçalı bulutlu
Siirt 26°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Şanlıurfa 30°C, parçalı bulutlu
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