https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/meteoroloji-uyardi-gok-gorultulu-ve-saganak-yagislar-bekleniyor--1084207416.html

Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor

Meteoroloji uyardı: Gök görültülü ve sağanak yağışlar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava yanında yoğun sağanak yağışlar bekleniyor. 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T09:22+0300

2024-05-26T09:22+0300

2024-05-26T09:22+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.Özellikle İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.UyarılarKuvvetli Yağış Uyarısı: İç Ege, Göller Yöresi, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Bingöl, Muş ve Bitlis ile Konya'nın kuzey çevrelerinde beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Marmara’nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğudan esecek kuvvetli rüzgarın (40-60 km/saat) yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.26 Mayıs günü hava nasıl olacak? MarmaraParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sakarya çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.EgeParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Uşak, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri ile Manisa'nın güneyi, Aydın'ın doğusunda yerel kuvvetli olması bekleniyor.AkdenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinde Göller Yöresinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Konya'nın kuzey çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/13-ile-duzenlenen-sibergoz-41-operasyonlarinda-65-supheli-yakalandi-1084207299.html

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