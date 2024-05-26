https://anlatilaninotesi.com.tr/20240526/13-ile-duzenlenen-sibergoz-41-operasyonlarinda-65-supheli-yakalandi-1084207299.html

13 ile düzenlenen Sibergöz-41 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

13 ile düzenlenen Sibergöz-41 operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 13 ilde 'yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik düzenlenen "Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüphelinin... 26.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-26T08:58+0300

2024-05-26T08:58+0300

2024-05-26T08:58+0300

türkiye

operasyon

emniyet

ali yerlikaya

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/02/1083383811_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6b84e12c334311d182a23508559d0e9d.jpg

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Kara vatan olduğu gibi siber vatanda sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında" ifadelerini kullandı.Bakan Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca Konya, Adana, Mersin, Ağrı, Kastamonu, Malatya, Antalya, Mardin, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Hatay ve Karaman'da düzenlenen operasyonlarda 65 şüphelinin yakalandığını bildirdi.Organize suç örgütü kurarak "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şüphelilere yönelik Konya merkezli Adana, Mersin, Ağrı ve Kastamonu'daki operasyonlarda, sosyal medyadan irtibat kurdukları vatandaşları kendi oluşturdukları internet sitelerine yönlendirdikleri, paylaşım ve beğeni gibi görevler vererek, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları ve kazançları da kripto borsalarında aklamaya çalıştıkları tespit edilen 14 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, diğer illerdeki operasyonlara ilişkin şu bilgileri verdi:Yerlikaya, operasyonlar sonucu, 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, SIM kart ve taşınabilir bellek, 4 bin 460 banka/kredi kartı ile çok miktarda döviz ve Türk lirasına el konulduğunu aktararak, operasyonları gerçekleştiren kolluk kuvvetini tebrik etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/18-ilde-feto-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-45-supheli-yakalandi-1084154900.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

operasyon, emniyet, ali yerlikaya