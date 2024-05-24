18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı

1️⃣8️⃣ ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “KISKAÇ-17” operasyonlarında 4️⃣5️⃣ şüpheli yakalandı❗️



FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam… pic.twitter.com/xF3mKrIhN2