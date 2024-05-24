https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/18-ilde-feto-operasyonunu-yerlikaya-duyurdu-45-supheli-yakalandi-1084154900.html
18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı
18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden 'Kıskaç-17' Operasyonları'nda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T08:13+0300
2024-05-24T08:13+0300
2024-05-24T08:30+0300
türkiye
ali yerlikaya
operasyon
fetö
fetö soruşturması
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/kaza-tutanaginda-artik-e-devletten-yapilabilecek-3-soruda-yeni-uygulama-nasil-isliyor-1084154357.html
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ali yerlikaya, operasyon, fetö, fetö soruşturması
ali yerlikaya, operasyon, fetö, fetö soruşturması
18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı
08:13 24.05.2024 (güncellendi: 08:30 24.05.2024)
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden 'Kıskaç-17' Operasyonları'nda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi;