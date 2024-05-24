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18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı
18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden 'Kıskaç-17' Operasyonları'nda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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türkiye
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fetö
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi;
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ali yerlikaya, operasyon, fetö, fetö soruşturması
ali yerlikaya, operasyon, fetö, fetö soruşturması

18 ilde FETÖ operasyonunu Yerlikaya duyurdu: 45 şüpheli yakalandı

08:13 24.05.2024 (güncellendi: 08:30 24.05.2024)
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Operasyon - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 18 ilde FETÖ’ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden 'Kıskaç-17' Operasyonları'nda 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi;
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