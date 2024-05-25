https://anlatilaninotesi.com.tr/20240525/rusya-disisleri-bakani-lavrov-iranli-mevkidasi-keni-ile-gorustu-1084196788.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Keni ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İranlı mevkidaşı Keni ile görüştü

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni ile telefonda görüştü. 25.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-25T15:40+0300

2024-05-25T15:40+0300

2024-05-25T16:00+0300

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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bageri Keni, X hesabından yaptığı paylaşımda İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın hayatını kaybetmesinden bu yana Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ilk kez telefon görüşmesi yaptığını ifade etti.Keni, “Rus meslektaşım Sergey Lavrov, diplomatik görüşmelerimizin ve temaslarımızın devamı olarak beni telefonda aradı” ifadelerini kullandı.Görüşme ile ilgili detayları da paylaşan Keni, “Birbirimizle ikili ve çok taraflı niteliği olan programları ele aldık. İkili, bölgesel ve uluslararası işbirliği derinleşiyor” vurgusunu yaptı.İranlı diplomat, çok kutupluluk yolunun İran ve Rusya’nın, her oyuncunun potansiyeline uygun olarak kendini kanıtlama imkanı bulduğu adil bir dünya oluşturmak için stratejik tercihi olduğunu sözlerine ekledi.Rus Dışişleri: Rusya ve İran stratejik ortaklık kurma konusundaki kararlılıklarını doğruladıRusya Dışişleri Bakanlığı da görüşmeye ilişkin bir açıklama paylaşarak, Bakan Lavrov’un İranlı mevkidaşı ile Moskova ile Tahran arasında ikili işbirliği ve ortak proje ve anlaşmaların uygulanmasını görüştüklerini duyurdu.Açıklamada, “Taraflar, iki ülke liderlerinin Rusya ile İran arasında stratejik ortaklığın kurulması yönünde seçtikleri rotanın koşulsuz olarak sürdürülmesine ve çeşitli alanlarda mevcut tüm anlaşma ve projelerin uygulanmasına hazır oldukları yönündeki kararlılıklarını teyit etti” vurgusu yapıldı.Açıklamaya göre Lavrov ayrıca İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın ölümü dolayısıyla İranlı meslektaşına içten taziye dileklerini iletti. Keni ise Rusya yönetimine, gösterdiği ilgi ve desteğin yanı sıra bu zorlu süreçten geçen İran halkına duyduğu samimi sempati ve empati için teşekkür etti.

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