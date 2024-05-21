https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/lavrov-zelenskiy-kendi-baris-formulunun-desteklenmesini-bagirarak-talep-ediyor-1084057360.html

Lavrov: Zelenskiy, kendi barış formülünün desteklenmesini bağırarak talep ediyor

Lavrov: Zelenskiy, kendi barış formülünün desteklenmesini bağırarak talep ediyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İsviçre'de planlanan Ukrayna’da barış konferansını Kiev'deki yabancı büyükelçilerle görüşen Vladimir Zelenskiy'nin yüksek ses... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T14:12+0300

2024-05-21T14:12+0300

2024-05-21T14:25+0300

ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

barış

barış görüşmeleri

ukrayna

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Kazakistan’ın başkenti Astana’daki Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Dışişleri Bakanları Konseyi sonrası düzenlediği basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kendini kontrol etme ihtiyacı hissetmeyen bir kişinin sonunda doğruları söylemeye başladığına vurgu yaptığı konuşmasında, barış formülünü neden kabul ettirmeye çalıştığı ortaya çıkan Zelenskiy’in büyükelçilerle gerçekleştirdiği görüşmesine ait gizli bilgileri elde etme fırsatına sahip olduklarını da kaydetti.İsviçre'nin ev sahipliğinde 15-16 Haziran'da yapılacak Ukrayna ile ilgili barış konferansını değerlendiren Lavrov, İsviçre'deki ‘barış konferansını’ Kiev'deki yabancı büyükelçilerle görüşen Vladimir Zelenskiy'nin yüksek ses tonuyla kendi sunduğu sözde barış formülünün desteklenmesini talep ettiğine değinirken, “Nisan sonundaki yabancı büyükelçilerle görüşmesinde, bazı katılımcılara göre, Zelenskiy çoğu zaman özet olarak doğaçlama yaptı, yüksek ve neredeyse histerik tonlarda Rusya'yı diz çökmeye zorlamak için gerekli olduğunu itiraf ettiği barış formülünü desteklemeyi talep etti” dedi.Kiev’in ilerlettiği ‘barış formülü’ 1991 sınırlarına geri dönülmesini, Avrupa-Atlantik güvenlik garantilerinin sağlanmasını ve Rusya’ya atfedilen ‘savaş suçlarının’ araştırılması için özel mahkemenin kurulmasını talep ediyor. Moskova, bu formülün gerçekçi olmadığını savunuyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e göre, Zelenskiy’in ‘barış formülü’ müzakere sürecini yasaklıyor. Lavrov, bu girişimi Moskova’ya yönelik ültimatom ve “sonu olmayan yol” olarak nitelendirmişti.İsviçre’de 15-16 Haziran’da yapılacak Ukrayna konferansına yaklaşık 160 ülke davet edildi. Rusya, konferansa davet edilmedi.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre’deki konferansın bir sonuç elde etmeyi amaçlamadığını, Rusya olmadan da ciddi beklentilerden bahsetmenin doğru olmadığını dile getirmişti.‘ABD’nin havacılık alanındaki yaptırımları insanları riske atıyor’Basını toplantısına, İran’daki helikopter kazasıyla ilgili değerlendirmesiyle sürdüren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin İran dahil bazı ülkelere yönelik havacılık alanında uyguladığı yaptırımlarla bilerek sivil vatandaşlara zarar verdiğini belirtti.Lavrov, “Eski İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bunu açık açık dile getirerek ABD’yi, Amerikan yapımı hava araçları için yedek parça tedarikine getirdiği yasak dahil yaptırımlar uygulayarak insanların hayatlarını tehlikeye atmakla suçladı. Amerikalılar bunu inkar ediyor, ancak aslında ABD’nin yaptırım ilan ettiği diğer ülkeler de hava araçları dahil Amerikan yapımı teçhizat için yedek parça alamıyor” dedi.Amerikan yaptırımlarının sadece hükümetleri hedef aldığı ve insanlara zarar vermediği yönündeki açıklamaların yalan olduğunun altını çizen Lavrov, “Ulaşım araçları kullanan sıradan vatandaşlara bilerek zarar vermekten bahsediyoruz” ifadesini kullandı.‘ABD, Asya’da gerilimi artırmayı planlıyor’ABD’nin Asya’daki askeri ve siyasi etkinliğine dikkat çeken Lavrov, Kuzey Kore’nin ABD ve müttefiklerinin bölgedeki kışkırtıcı eylemlerinden duyduğu endişeyi ifade ettiğini belirterek, “Bu eylemler, bölgede savaşa kadar varabilecek gerilimi tırmandırmayı amaçlıyor. ABD ve müttefiklerinin Kore Yarımadası’nda karışıklıklar kışkırtmaya çalışırken bunları planladığını göz ardı etmiyoruz” dedi.İsrail ile ABD, Filistin devletinin kurulmasını engelliyorOrtadoğu’daki sorunlara da değinen Lavrov, Filistin devleti kurulmadan Ortadoğu'da güvenliğin sağlanmasının mümkün olmadığını belirterek, "Hem İsrail hem de İsrail'i destekleyen ABD, bu süreci (Filistin devletinin kurulması) her türlü engellemeye çalışıyor" dedi.‘İran’ın politikası değişmeyeceğinden eminiz’İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybetmesiyle İran’ın dış politikasındaki olası değişikliklere değinen Lavrov, “ŞİÖ dışişleri bakanları, İran’ın ŞİÖ üyeliği dahil dış politikasının devamlılığını koruyacağından emin” ifadesini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rusyayi-vurmak-icin-batidan-izin-isteyen-zelenskiye-kremlin-yanit-1084055640.html

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vladimir zelenskiy, barış, barış görüşmeleri, ukrayna, batı, isviçre, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, kazakistan, şanghay işbirliği örgütü (şiö)