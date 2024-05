https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/zaharova-abd-egemen-devletlerin-islerine-asagilayici-ve-kustah-bir-sekilde-mudahale-ediyor-1084184405.html

Zaharova: ABD, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ediyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin Gürcistan'daki tutumunun egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale... 24.05.2024

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD makamlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Gürcistan'a yönelik tutumunun, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu söyledi.ABD makamları, ülkenin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmesine karşılık olarak 'Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan kişiler ve aile üyelerine' karşı vize kısıtlamaları politikası uygulayacaklarını açıklamış ve buna ek olarak Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini duyurmuştu.Zaharova yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Zaharova açıklamasında, Gürcistan ve halkının ABD'nin yaptığı bu 'şantaja' boyun eğmesi halinde kendilerine her şeyin yapılabileceğini göstermiş olacağını belirterek, "Bu bir hakikat, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Bu ülke, Ukrayna'nın, Ukrayna halkının ve toplumunun iç yaşamını düzenleyen herhangi bir yasanın Amerikan parasıyla geliştirilebileceğini, bir yasama kanunu şeklinde uygulanabileceğini ve yürütülebileceğini gösterir göstermez, Batı bu devlete her şeyin yapılabileceğini anladı" cümlelerini kaydetti.Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığının olmadığının altını çizen Zaharova, "Her şey ABD liderliğindeki 'Kolektif Batı' tarafından ayaklar altına alındı" dedi."ABD ve müttefikleri Gürcü yetkilileri kişisel yaptırımlarla tehdit ediyor, ülkenin Avrupa-Atlantik perspektifini engelliyor, Avrupa Birliği adaylığı statüsünden mahrum bırakıyor ve Gürcü vatandaşları için vizesiz seyahati askıya alıyor" diyen Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Öte yandan, Batı'nın Gürcistan halkının onur ve haysiyetine kesinlikle saygı duymadan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir şekilde pozisyon değişikliği durumunda 'sadaka' teklif ettiğini gördüklerini ifade eden Zaharova, "Satın almak mı istiyorlar? Batılılar kiminle uğraştıklarını anlamıyorlar" cümlesinin altını çizdi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla bağlantılı olarak Gürcistan ile ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceğini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine tepki olarak, ABD'nin Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu ya da suç ortağı olan bireylere ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamaları politikası uyguladığını söylemişti.

