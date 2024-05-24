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Zaharova: ABD, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ediyor
Zaharova: ABD, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin Gürcistan'daki tutumunun egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD makamlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Gürcistan'a yönelik tutumunun, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu söyledi.ABD makamları, ülkenin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmesine karşılık olarak 'Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan kişiler ve aile üyelerine' karşı vize kısıtlamaları politikası uygulayacaklarını açıklamış ve buna ek olarak Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini duyurmuştu.Zaharova yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Zaharova açıklamasında, Gürcistan ve halkının ABD'nin yaptığı bu 'şantaja' boyun eğmesi halinde kendilerine her şeyin yapılabileceğini göstermiş olacağını belirterek, "Bu bir hakikat, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Bu ülke, Ukrayna'nın, Ukrayna halkının ve toplumunun iç yaşamını düzenleyen herhangi bir yasanın Amerikan parasıyla geliştirilebileceğini, bir yasama kanunu şeklinde uygulanabileceğini ve yürütülebileceğini gösterir göstermez, Batı bu devlete her şeyin yapılabileceğini anladı" cümlelerini kaydetti.Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığının olmadığının altını çizen Zaharova, "Her şey ABD liderliğindeki 'Kolektif Batı' tarafından ayaklar altına alındı" dedi."ABD ve müttefikleri Gürcü yetkilileri kişisel yaptırımlarla tehdit ediyor, ülkenin Avrupa-Atlantik perspektifini engelliyor, Avrupa Birliği adaylığı statüsünden mahrum bırakıyor ve Gürcü vatandaşları için vizesiz seyahati askıya alıyor" diyen Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Öte yandan, Batı'nın Gürcistan halkının onur ve haysiyetine kesinlikle saygı duymadan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir şekilde pozisyon değişikliği durumunda 'sadaka' teklif ettiğini gördüklerini ifade eden Zaharova, "Satın almak mı istiyorlar? Batılılar kiminle uğraştıklarını anlamıyorlar" cümlesinin altını çizdi.ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla bağlantılı olarak Gürcistan ile ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceğini açıklamıştı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine tepki olarak, ABD'nin Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu ya da suç ortağı olan bireylere ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamaları politikası uyguladığını söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240523/gurcistan-basbakani-kobakhidze-ab-ficoya-ne-oldugunu-gordunuz-diyerek-beni-tehdit-etti-1084142448.html
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, gürcistan, yabancı nüfuzun şeffaflığı, antony blinken

Zaharova: ABD, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ediyor

22:23 24.05.2024 (güncellendi: 22:25 24.05.2024)
© Sputnik / Илья ПиталевRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova yaptığı açıklamada ABD'nin Gürcistan'daki tutumunun egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu dile getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova yaptığı açıklamada, ABD makamlarının 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesiyle bağlantılı olarak Gürcistan'a yönelik tutumunun, egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstahça bir müdahale olduğunu söyledi.
ABD makamları, ülkenin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmesine karşılık olarak 'Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu olan ya da suç ortaklığı yapan kişiler ve aile üyelerine' karşı vize kısıtlamaları politikası uygulayacaklarını açıklamış ve buna ek olarak Gürcistan ile ikili işbirliğinin kapsamlı bir şekilde gözden geçirileceğini duyurmuştu.
Zaharova yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

ABD'nin egemen devletlerin işlerine aşağılayıcı ve küstah bir şekilde müdahale ettiği gerçeğini gözlemliyoruz. Washington şimdi de Gürcistan'ın 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını beğenmedi. Bundan sonra ne olacak? ABD başka hangi yasayı beğenmeyecek? Bu büyük ölçüde bir 'deneme' adımıdır.

Zaharova açıklamasında, Gürcistan ve halkının ABD'nin yaptığı bu 'şantaja' boyun eğmesi halinde kendilerine her şeyin yapılabileceğini göstermiş olacağını belirterek, "Bu bir hakikat, tıpkı Ukrayna'da olduğu gibi. Bu ülke, Ukrayna'nın, Ukrayna halkının ve toplumunun iç yaşamını düzenleyen herhangi bir yasanın Amerikan parasıyla geliştirilebileceğini, bir yasama kanunu şeklinde uygulanabileceğini ve yürütülebileceğini gösterir göstermez, Batı bu devlete her şeyin yapılabileceğini anladı" cümlelerini kaydetti.
Ukrayna'nın egemenliği ve bağımsızlığının olmadığının altını çizen Zaharova, "Her şey ABD liderliğindeki 'Kolektif Batı' tarafından ayaklar altına alındı" dedi.
"ABD ve müttefikleri Gürcü yetkilileri kişisel yaptırımlarla tehdit ediyor, ülkenin Avrupa-Atlantik perspektifini engelliyor, Avrupa Birliği adaylığı statüsünden mahrum bırakıyor ve Gürcü vatandaşları için vizesiz seyahati askıya alıyor" diyen Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:

Amerika Birleşik Devletleri'nde böyle bir yasa var. Herkes ondan kopya çekiyor. Bu yasa 1938 tarihli FARA yasasıdır. AB ülkeleri de dahil olmak üzere 60 ülke aynı yasaya sahiptir. Ve Avrupa Birliği'nin kendisi de şimdi aynı yasayı geliştiriyor. 'Batı liberal demokrasisinin amiral gemisi' Paris de benzer bir şey yapıyor.

Öte yandan, Batı'nın Gürcistan halkının onur ve haysiyetine kesinlikle saygı duymadan, aşağılayıcı ve küçük düşürücü bir şekilde pozisyon değişikliği durumunda 'sadaka' teklif ettiğini gördüklerini ifade eden Zaharova, "Satın almak mı istiyorlar? Batılılar kiminle uğraştıklarını anlamıyorlar" cümlesinin altını çizdi.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasıyla bağlantılı olarak Gürcistan ile ikili işbirliğini kapsamlı bir şekilde gözden geçireceğini açıklamıştı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, Gürcistan'da 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesine tepki olarak, ABD'nin Gürcistan'da demokrasinin baltalanmasından sorumlu ya da suç ortağı olan bireylere ve aile üyelerine yönelik vize kısıtlamaları politikası uyguladığını söylemişti.
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