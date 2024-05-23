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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz' diyerek beni tehdit etti
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz' diyerek beni tehdit etti
Sputnik Türkiye
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin kendisine Slovakya Başbakanı Fico'nun suikaste uğramasını hatırlatarak gözdağı vermeye... 23.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-23T17:50+0300
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Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Avrupa Komisyonu Üyesi'nin kendisine, bir suikast girişiminden kurtulan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile aynı kaderi paylaşabileceğini söylediğini açıkladı.Kobakhidze sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ismini açıklamadığı bir Avrupa Komisyonu Üyesi ile yakın zamanda yaptığı bir telefon görüşmesinde, hükümetinin Gürcistan'daki yabancı STK'ların fonlarını açıklamasını zorunlu kılan bir yasayı uygulamaya devam etmesi halinde Batı'nın kendisine karşı 'bir dizi önlem' alacağı konusunda kendisini uyardığını söyleyerek bu önlemleri sıralarken, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz, çok dikkatli olmalısınız' dediğini ifade etti.Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs'ta Handlova kasabasındaki bir hükümet toplantısı sonrası suikaste uğramıştı.Gürcistan Parlamentosu geçen hafta 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmişti. Yasa, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan STK'ların, medya kuruluşlarının ve bireylerin 'yabancı bir gücün çıkarlarını destekleyen' kuruluşlar olarak kayıt yaptırmalarını ve bağışçılarını açıklamalarını gerektiriyor.Yasa Gürcistan'ın Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilirken, parlamentonun vetoyu geçersiz kılması bekleniyor.ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerde benzer ancak daha sıkı yabancı etki yasaları bulunmasına rağmen, Gürcistan'ın yabancı ajan yasası ABD ve AB yetkilileri tarafından şiddetle kınamıştı.Kobakhidze, "Bu tür aşağılayıcı şantajlara uzun zamandır alışkınız" dediği açıklamasında, "Robert Fico'ya suikast girişimiyle kurulan paralellik bize Gürcistan'a kaos getirmek için her şeyi yapabilecek son derece tehlikeli bir güçle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor" cümlelerini kaydetti.Kobakhidze, tedavisi süren Slovakya Başbakanı Fico'nun uğradığı silahlı saldırının bir şantaj sırasında dile getirilmesinin 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, "Ön bilgilere göre, Başbakan Fico'ya yönelik saldırının arkasında özellikle küresel bir savaş partisiyle yakından bağlantılı ülkelerden birinin özel servislerinin izlerinin bulunduğunu vurgulamak isterim" ifadesine yer verdi.Kobakhidze, ülkesi ve kendisini tehdit edenlerin planlarının başarılı olamayacağından emin olduğunu kaydederek, Gürcistan'ın barışı ve siyasi istikrarını sürdüreceğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240522/gurcistan-ulkedeki-darbe-senaryolari-bati-tarafindan-finanse-ediliyor-1084102135.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, avrupa birliği, abd, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tehdit
gürcistan, gürcistan parlamentosu, irakli kobahidze, avrupa birliği, abd, yabancı nüfuzun şeffaflığı, tehdit

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: AB, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz' diyerek beni tehdit etti

17:50 23.05.2024 (güncellendi: 17:53 23.05.2024)
© AA / Davit KachkachishviliGürcistan Başbakanı Kobakhidze
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 23.05.2024
© AA / Davit Kachkachishvili
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Gürcistan Başbakanı Kobakhidze yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin kendisine Slovakya Başbakanı Fico'nun suikaste uğramasını hatırlatarak gözdağı vermeye çalıştığını söyledi.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze, Avrupa Komisyonu Üyesi'nin kendisine, bir suikast girişiminden kurtulan Slovakya Başbakanı Robert Fico ile aynı kaderi paylaşabileceğini söylediğini açıkladı.
Kobakhidze sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ismini açıklamadığı bir Avrupa Komisyonu Üyesi ile yakın zamanda yaptığı bir telefon görüşmesinde, hükümetinin Gürcistan'daki yabancı STK'ların fonlarını açıklamasını zorunlu kılan bir yasayı uygulamaya devam etmesi halinde Batı'nın kendisine karşı 'bir dizi önlem' alacağı konusunda kendisini uyardığını söyleyerek bu önlemleri sıralarken, 'Fico'ya ne olduğunu gördünüz, çok dikkatli olmalısınız' dediğini ifade etti.
Slovakya Başbakanı Fico, 15 Mayıs'ta Handlova kasabasındaki bir hükümet toplantısı sonrası suikaste uğramıştı.
Gürcistan Parlamentosu geçen hafta 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasını kabul etmişti. Yasa, fonlarının yüzde 20'sinden fazlasını yurtdışından alan STK'ların, medya kuruluşlarının ve bireylerin 'yabancı bir gücün çıkarlarını destekleyen' kuruluşlar olarak kayıt yaptırmalarını ve bağışçılarını açıklamalarını gerektiriyor.
Yasa Gürcistan'ın Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili tarafından veto edilirken, parlamentonun vetoyu geçersiz kılması bekleniyor.
ABD, İngiltere ve diğer Batılı ülkelerde benzer ancak daha sıkı yabancı etki yasaları bulunmasına rağmen, Gürcistan'ın yabancı ajan yasası ABD ve AB yetkilileri tarafından şiddetle kınamıştı.
Kobakhidze, "Bu tür aşağılayıcı şantajlara uzun zamandır alışkınız" dediği açıklamasında, "Robert Fico'ya suikast girişimiyle kurulan paralellik bize Gürcistan'a kaos getirmek için her şeyi yapabilecek son derece tehlikeli bir güçle karşı karşıya olduğumuzu hatırlatıyor" cümlelerini kaydetti.
Kobakhidze, tedavisi süren Slovakya Başbakanı Fico'nun uğradığı silahlı saldırının bir şantaj sırasında dile getirilmesinin 'son derece endişe verici' olduğunu belirterek, "Ön bilgilere göre, Başbakan Fico'ya yönelik saldırının arkasında özellikle küresel bir savaş partisiyle yakından bağlantılı ülkelerden birinin özel servislerinin izlerinin bulunduğunu vurgulamak isterim" ifadesine yer verdi.
Kobakhidze, ülkesi ve kendisini tehdit edenlerin planlarının başarılı olamayacağından emin olduğunu kaydederek, Gürcistan'ın barışı ve siyasi istikrarını sürdüreceğini vurguladı.
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