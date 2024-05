https://anlatilaninotesi.com.tr/20240524/a-milli-futbol-takimi-teknik-direktoru-montella-cok-heyecanliyim-turnuva-icin-sabirsizlaniyorum-1084184621.html

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: 'Çok heyecanlıyım, turnuva için sabırsızlanıyorum'

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için açıkladığı 35 kişilik geniş aday kadrodaki oyuncuları sezon... 24.05.2024, Sputnik Türkiye

Türkiye Futbol Federasyonunun sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Montella, yeni bir yolculuğa başladıklarını belirterek, "Almanya'ya bizi götürecek olan bu serüvene başlamak için çok heyecanlıyım ve turnuva için sabırsızlanıyorum" dedi.Futbolcuların üç aşamada kampa katılacağını ve Şampiyonlar Ligi finalinde mücadele edecek Salih Özcan ve Arda Güler'in son etapta kampa katılacağını belirten İtalyan teknik adam, aday kadro seçimi hakkında ise şöyle konuştu:A Milli Takımın başında bir seneye yakın süredir görev yaptığını hatırlatan Vincenzo Montella, "Şu ana kadar benim için çok güzel bir deneyim oldu. Sadece biri hariç. Şanslıyız ki o da çok önemli bir dönemde değildi. İlk defa Hırvatistan'da galip geldik. Onlar da ilk defa kendi evlerindeki bir eleme maçını kaybettiler. 72 yıl sonra Almanya’da galip geldik. Eleme grubundan ilk kez lider çıkmayı başardık. FIFA sıralamasında birkaç basamak yükseldik. Tarihimizde ilk kez grubu lider tamamlayarak, tabii ki de şu andaki hedefimiz üçüncü kez art arda Avrupa Şampiyonası’na katılmayı başardık. Ama son iki turnuvada gruptan çıkma başarısı gösteremedik. İlk hedefimiz inanmak, güvenmek ve birliktelik sağlayarak son yıllarda başaramadığımızı elde etmek" ifadelerini kullandı.Hazırlık maçındaki rakipleri, EURO 2024'teki rakiplerle doğru orantıda seçtiklerinin altını çizen Montella, "Test etmek ve takımımızı hazırlamak için bu tarz maçları seçtik. Son iki maçımızı 4 devre olarak düşünürsek, 3 tanesinde iyi oynadık. Son devrede ise çok kötü oynadık. Ancak gereken dersleri aldık. Bu seviyelerde kendini küçümseyemezsin, özellikle de rakibini küçümsememelisin. Son Avrupa şampiyonu İtalya’ya ve Polonya’ya karşı oynayacağımız maçların da çok önemli sınavlar olduğunu düşünüyorum. A Milli Takım ve 21 Yaş Altı takım birlikteliğini seviyorum. Gençleri değerlendirmeyi seviyorum ki bunu daha önce de gösterdim. Seçimlerimi kimliğe bakmaksızın yapıyorum ve oyuncuların bu seviyeler için hazır olup olmadıklarını değerlendiriyorum. A ve 21 Yaş Altı takımlarımız arasındaki geçiş uygulamalarımızı özgürce yapmayı gelecekte de devam ettireceğim. O yüzden 21 Yaş Altı hocamız Levent Sürme ile yapmış olduğumuz bu birlikte kamp ve maç planlamasından çok memnunum. Bunları yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.'İlk hedefimiz gruptan çıkmak'EURO 2024'te farklı futbol anlayışlarına sahip 3 rakiple karşılaşacaklarını aktaran İtalyan teknik adam şu ifadeleri kullandı:'Temel hedefimiz aynı düşünce yapısında sahip bir grup oluşturmak'"Temel hedefimiz aynı düşünce yapısında sahip bir grup oluşturmak. Hem ülkemizde hem de takımımızda bir birliktelik yaratmak" sözlerini kullanan Vincenzo Montella, "Bu, bütün hedeflerin başında gelir. Gruptan çıkmak öncelikli ama çünkü son iki turnuvada bunu başaramadık. Sonra hayallerimiz ve hedeflerimiz değişkenlik gösterebilir. Bunu da deneyimlerime göre söyleyebilirim. Çünkü sonrasında senaryolar değişebiliyor ve her şey mümkün hale geliyor. Bize başarı getirecek olan faktörler birliktelik, inanç, birbirine güvenmek ve önemli anlarda sakin kalabilmek. Dengeli olmamız gerekiyor. Ben futbolcu grubumuza inanıyorum ve güveniyorum. Takımımız, hem taktik hem de teknik anlamda bir bütün olduğunu sahada gösterdi. EURO 2024 Elemeleri’nden itibaren toplamda 20 gol attık. Bunun 17’si farklı futbolculardan geldi. Bu goller, kolektif oyunumuzun bireysel oyunumuzdan üstün olduğunun göstergesidir. Şuna inanıyorum ki uzun süreçlerde kolektif oyunlar, bireysel oyunlardan her zaman üstündür" değerlendirmesinde bulundu.Genç ve deneyimli oyunculardan oluşan bir kadroya sahip olduğu dile getiren Montella, "İlk defa A Milli Takım’da boy gösterecek oyuncularımız da var. Geniş kadroya çağırdığımız 35 futbolcumuzun yaş ortalaması şu an itibarıyla 25,1. Avrupa Şampiyonası’nda yer alacak en genç takım belki de biz olacağız. Kadromuz geniş. Bunun belli sebepleri var. İlk etapta 13 futbolcuya sahip olacağız. 29 Mayıs itibarıyla daha fazla futbolcuya sahip olacağız ve ilk kararlarımı o tarihten itibaren vermeye başlayacağım. İki futbolcumuz da muhtemelen 4 Haziran’da aramıza katılacak. Bazı futbolcuları yakından görüp değerlendirmek istiyorum. Kadroyu geniş tutmamızın sebeplerinden biri de, oyuncuları hem zihinsel hem fiziksel hem de teknik açıdan görmek istememiz" ifadelerini kullandı.'Büyük bir ülke olduğumuzu bayrağımız için mücadele ederken göstereceğiz'Üzerlerindeki sorumluluğun bilincinde olduklarını vurgulayan Montella, "Bizler Avrupa Şampiyonası’ndaki sorumluluğumuzu hissederken, herkesin turnuva sürecini sevinç, tutku ve bağlılıkla yaşamasını istiyoruz. Bu bağlılığı, ülke ve bayrağımızı düşünerek yaşamamız lazım. Almanya’da sanki evimizdeymiş gibi oynayacağız ama futbolcularımız için bunun bir baskı oluşturmasını istemiyorum. Eminim ki bu duygusallığı yönetmekte sıkıntı yaşamayacağız ve nerede olursak olalım, büyük bir ülke olduğumuzu bayrağımız için mücadele ederken göstereceğiz" şeklinde konuştu.

