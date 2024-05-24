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A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı
Sputnik Türkiye
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın... 24.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-24T20:59+0300
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spor
türkiye
a milli futbol takımı
kadro
vincenzo montella
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TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda 35 futbolcu yer aldı.Montella'nın kararıyla 7 Haziran'da milli takımın geniş kadrosundan 9 futbolcu çıkartılacak ve 26 kişilik kadro UEFA'ya bildirilecek.Aday kadroda şu isimler bulunuyor:Kamp programıA Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı.İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Son olarak Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.Kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara milli takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkanı tanıma prensibi gereğince, A Milli Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kaleci Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Takım antrenmanlarında yer alacak.29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek A Milliler, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek.2 hazırlık maçı oynayacakMilliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.Türkiye'nin İtalya karşılaşması Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek ay-yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek.Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.A Milli Takımımız, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımımız ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit Milli Takımlarımız, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.A Milli Futbol Takımı F Grubu'nda yer alıyorA Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek.Ay-yıldızlıların grubunda Çekya, Gürcistan ve Portekiz bulunuyor.Millilerin maç programı şöyle:
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a milli futbol takımı, türkiye euro 2024, türkiye euro 2024 maçları, a milli futbol takımı euro 2024, a milli futbol takımı maçları, türkiye milli maçı ne zaman, a milli takım kadrosu
a milli futbol takımı, türkiye euro 2024, türkiye euro 2024 maçları, a milli futbol takımı euro 2024, a milli futbol takımı maçları, türkiye milli maçı ne zaman, a milli takım kadrosu

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024 öncesi geniş aday kadrosu açıklandı

20:59 24.05.2024
© AATürkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'yı 3-2 yendi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.05.2024
© AA
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Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş aday kadrosu belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların aday kadrosunda 35 futbolcu yer aldı.
Montella'nın kararıyla 7 Haziran'da milli takımın geniş kadrosundan 9 futbolcu çıkartılacak ve 26 kişilik kadro UEFA'ya bildirilecek.
Aday kadroda şu isimler bulunuyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Doğan Alemdar (Troyes), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
Defans: Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (Ajax), Merih Demiral (Al-Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Panathinaikos), Cenk Özkacar (Valencia)
Orta saha: Berat Özdemir (Trabzonspor), Can Uzun (Nürnberg), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (West Bromwich), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund)
Forvet: Abdülkadir Ömür (Hull City), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Yunus Akgün (Leicester City), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Oğuz Aydın (Corendon Alanyaspor), Arda Güler (Real Madrid), Bertuğ Yıldırım (Rennais), Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Enes Ünal (Bournemouth), Yusuf Yazıcı (Lille)

Kamp programı

A Milli Takım aday kadrosuna davet edilen futbolcular, üç etap halinde çalışmalara başlayacak. İlk grupta yer alan ve kulüpleriyle olan maçlarını tamamlamış futbolcular, bugün Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Tesisleri'ne gelerek idmanlarına başladı.
İkinci grupta bulunan futbolcular ise kulüpleriyle bu hafta sonunda görev alacakları maçların ardından 29 Mayıs Çarşamba günü kampa dahil olacak. Son olarak Arda Güler ve Salih Özcan, Borussia Dortmund ile Real Madrid'i karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin ardından İtalya'da kampa katılacak.
Kampın ilk etabında sınırlı sayıda futbolcunun bulunacağı göz önüne alınarak ve teknik ekibin hafta sonunda takımlarıyla son maçlarını oynayacak futbolculara milli takım kampı öncesi tam bir dinlenme imkanı tanıma prensibi gereğince, A Milli Takım havuzunda bulunan ve Trendyol 1. Lig şampiyonu Eyüpspor'da forma giyen kaleci Berke Özer, 24-29 Mayıs tarihleri arasında A Milli Takım antrenmanlarında yer alacak.
29 Mayıs'ta tam kadro olarak İstanbul'da toplandıktan sonra 3 Haziran'a kadar çalışmalarını Riva'da sürdürecek A Milliler, bu tarihte Türk Hava Yolları'na ait uçakla İtalya ile oynanacak özel maç için Bologna kentine gidecek.

2 hazırlık maçı oynayacak

Milliler, şampiyona öncesinde 2 hazırlık müsabakası gerçekleştirecek.
Ay-yıldızlı ekip, 4 Haziran'da İtalya, 10 Haziran'da ise Polonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin İtalya karşılaşması Serie A'da mücadele eden Bologna FC 1909 takımının maçlarına ev sahipliği yapan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.
Polonya özel maçına kadar olan süreci, bu ülkenin Opalenica kasabasında kamp yaparak geçirecek ay-yıldızlılar, İtalya maçının ertesi akşamı Bolgona'dan Poznan'a hareket edecek. 9 Haziran'da ise Polonya-Türkiye maçının oynanacağı başkent Varşova'ya geçecek.
Polonya-Türkiye karşılaşması, 10 Haziran'da ülkenin en yüksek kapasiteli futbol stadyumu olan PGE Narodowy'de oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak.
A Milli Takımımız, 5-11 Haziran tarihleri arasında Ümit Milli Takımımız ile beraber kamp yapacak. A ve Ümit Milli Takımlarımız, biri İtalya diğeri de Polonya'da olmak üzere birbirleriyle iki antrenman maçı oynayacak.
Ay-Yıldızlılar, 11 Haziran'da Polonya'dan Almanya'nın geçecek ve hazırlıklarını merkez kamp yeri olarak kullanacağı Barsinghausen kasabasındaki tesiste sürdürecek.

A Milli Futbol Takımı F Grubu'nda yer alıyor

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te F Grubu'nda mücadele edecek.
Ay-yıldızlıların grubunda Çekya, Gürcistan ve Portekiz bulunuyor.
Millilerin maç programı şöyle:
18 Haziran Salı: Türkiye-Gürcistan (Dortmund)
22 Haziran Cumartesi: Türkiye-Portekiz (Dortmund)
26 Haziran Çarşamba: Çekya-Türkiye (Hamburg)
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