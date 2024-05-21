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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ukrayna-ordusu-donetski-bombaliyor-bir-sivil-oldu-1084050663.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü
Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü
Sputnik Türkiye
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T13:00+0300
2024-05-21T13:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
füze saldırısı
can kaybı
rusya
askeri operasyon
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Naziler sabahın erken saatlerinden beri Donetsk’in Petrovskiy ilçesinin sivil sakinlerini bombalıyor” diye yazdı.Ukrayna ordusunun terör saldırıları sonucu can kaybının olduğunu belirten Belediye Başkanı, apartmanlardan birinde bir erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.İlçedeki bazı apartmanlarda, bir ticaret merkezi ve altyapı tesislerinde hasarın oluştuğu ifade edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bu sabah en az 9 adet NATO yapımı 155 mm topçu mermisi attı. Ayrıca bir insansız hava aracından (İHA) da bomba atıldı.Belgorod bölgesinde bir İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 11.20 (TSİ) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-ordusu-donbassta-ukraynanin-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1084040814.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, can kaybı, rusya, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, can kaybı, rusya, askeri operasyon

Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü

13:00 21.05.2024
© AFP 2023 / STRINGERUkrayna ordusu Donetsk saldırısı
Ukrayna ordusu Donetsk saldırısı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Naziler sabahın erken saatlerinden beri Donetsk’in Petrovskiy ilçesinin sivil sakinlerini bombalıyor” diye yazdı.
Ukrayna ordusunun terör saldırıları sonucu can kaybının olduğunu belirten Belediye Başkanı, apartmanlardan birinde bir erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İlçedeki bazı apartmanlarda, bir ticaret merkezi ve altyapı tesislerinde hasarın oluştuğu ifade edildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bu sabah en az 9 adet NATO yapımı 155 mm topçu mermisi attı. Ayrıca bir insansız hava aracından (İHA) da bomba atıldı.

Belgorod bölgesinde bir İHA engellendi

Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 11.20 (TSİ) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
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