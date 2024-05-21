https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ukrayna-ordusu-donetski-bombaliyor-bir-sivil-oldu-1084050663.html
Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü
Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü
Sputnik Türkiye
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T13:00+0300
2024-05-21T13:00+0300
2024-05-21T13:00+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
donetsk
donetsk halk cumhuriyeti (dnr)
füze saldırısı
can kaybı
rusya
askeri operasyon
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Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Naziler sabahın erken saatlerinden beri Donetsk’in Petrovskiy ilçesinin sivil sakinlerini bombalıyor” diye yazdı.Ukrayna ordusunun terör saldırıları sonucu can kaybının olduğunu belirten Belediye Başkanı, apartmanlardan birinde bir erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.İlçedeki bazı apartmanlarda, bir ticaret merkezi ve altyapı tesislerinde hasarın oluştuğu ifade edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bu sabah en az 9 adet NATO yapımı 155 mm topçu mermisi attı. Ayrıca bir insansız hava aracından (İHA) da bomba atıldı.Belgorod bölgesinde bir İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 11.20 (TSİ) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-ordusu-donbassta-ukraynanin-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1084040814.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, can kaybı, rusya, askeri operasyon
ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, can kaybı, rusya, askeri operasyon
Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Naziler sabahın erken saatlerinden beri Donetsk’in Petrovskiy ilçesinin sivil sakinlerini bombalıyor” diye yazdı.
Ukrayna ordusunun terör saldırıları sonucu can kaybının olduğunu belirten Belediye Başkanı, apartmanlardan birinde bir erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
İlçedeki bazı apartmanlarda, bir ticaret merkezi ve altyapı tesislerinde hasarın oluştuğu ifade edildi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bu sabah en az 9 adet NATO yapımı 155 mm topçu mermisi attı. Ayrıca bir insansız hava aracından (İHA) da bomba atıldı.
Belgorod bölgesinde bir İHA engellendi
Rusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 11.20 (TSİ) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.