https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/ukrayna-ordusu-donetski-bombaliyor-bir-sivil-oldu-1084050663.html

Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü

Ukrayna ordusu Donetsk’i bombalıyor: Bir sivil öldü

Sputnik Türkiye

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini... 21.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-21T13:00+0300

2024-05-21T13:00+0300

2024-05-21T13:00+0300

ukrayna krizi

ukrayna

ukrayna ordusu

donetsk

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

füze saldırısı

can kaybı

rusya

askeri operasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/16/1079894492_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a132017a5450b22a3d798e1c5610ed7b.jpg

Donetsk Belediye Başkanı Aleksey Kulemzin, Ukrayna ordusunun şehrin Petrovskiy ilçesine yönelik düzenlediği saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini belirtti.Kulemzin, Telegram paylaşımında, “Ukraynalı Naziler sabahın erken saatlerinden beri Donetsk’in Petrovskiy ilçesinin sivil sakinlerini bombalıyor” diye yazdı.Ukrayna ordusunun terör saldırıları sonucu can kaybının olduğunu belirten Belediye Başkanı, apartmanlardan birinde bir erkeğin yaşamını yitirdiğini bildirdi.İlçedeki bazı apartmanlarda, bir ticaret merkezi ve altyapı tesislerinde hasarın oluştuğu ifade edildi.Donetsk Halk Cumhuriyeti yetkilileri, Ukrayna ordusunun bu sabah en az 9 adet NATO yapımı 155 mm topçu mermisi attı. Ayrıca bir insansız hava aracından (İHA) da bomba atıldı.Belgorod bölgesinde bir İHA engellendiRusya Savunma Bakanlığı, bugün saat 11.20 (TSİ) sularında Kiev rejiminin uçak tipi İHA kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik yeni terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde Ukrayna İHA’sını imha etti” ifadesine yer verildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-ordusu-donbassta-ukraynanin-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1084040814.html

ukrayna

donetsk

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ukrayna, ukrayna ordusu, donetsk, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), füze saldırısı, can kaybı, rusya, askeri operasyon