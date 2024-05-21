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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240521/rus-ordusu-donbassta-ukraynanin-mukavemet-noktasini-ele-gecirdi-1084040814.html
Rus ordusu, Donbass’ta Ukrayna’nın mukavemet noktasını ele geçirdi
Rus ordusu, Donbass’ta Ukrayna’nın mukavemet noktasını ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı hava indirme taarruz birliği askerlerinin Donbass’ta gerçekleştirdiği operasyonla Ukrayna ordusuna... 21.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-21T10:21+0300
2024-05-21T10:21+0300
ukrayna krizi
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ukrayna ordusu
rusya
rusya savunma bakanlığı
rus ordusu
askeri operasyon
donetsk
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk istikametinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Andreyevka ve Kurdyumovka köyleri yakınında, Yug Askeri Grubu’na bağlı Ussuriysk Muhafız Hava İndirme Taarruz Birliği keskin nişancı ve koruma ekipleri, düşmanın insan gücü ve insansız hava araçlarını imha etme görevini yerine getirdiği sırada Ukrayna ordusunun bir mukavemet noktasını tespit etti” ifadesine yer verildi.Birlik komutanının, gece saatlerinde bir operasyonla düşmanın mukavemet noktasını ele geçirme kararı aldığı aktarılırken Rus askerlerin ek keşif çalışmaları sayesinde düşmanın savunma sistemini inceleyerek gün boyunca keskin nişancı ve diğer tüfeklerden Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirdiği belirtildi.Gece saatlerinde saldırıya geçen Rus askerlerin düşmanın atış noktalarını bastırarak mukavemet noktasına girmeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı askerlerin bir kısmının kaçtığı, bir kısmının da teslim olduğu kaydedildi.Belgorod’da iki Ukrayna İHA’sı imha edildiBakanlık, Kiev rejiminin Olha çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini de duyururken, açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde bir Olha füzesi ve iki İHA imha etti” ifadelerine yer verdi.‘İHA saldırısında bir kadın öldü’Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod ilçesinin Oktyabrskiy köyündeki kontrol noktasında duran ve içinde sürücü dahil 4 kişinin bulunduğu bir otomobile kamikaze İHA ile saldırdığını duyurdu.Gladkov, Telegram paylaşımında, “Patlama sonucu bir kadın aldığı yaralardan olay yerinde yaşamını yitirdi” diye yazdı.Diğer üç kişinin yaralandığını belirten Vali, yaralıların derhal hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240520/belgorod-bolgesi-semalarinda-2-olha-roketi-ile-5-iha-imha-edildi-1084023406.html
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Rus ordusu, Donbass’ta Ukrayna’nın mukavemet noktasını ele geçirdi

10:21 21.05.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.05.2024
© Sputnik / РИА Новости
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Rusya Savunma Bakanlığı, ‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu’na bağlı hava indirme taarruz birliği askerlerinin Donbass’ta gerçekleştirdiği operasyonla Ukrayna ordusuna ait bir mukavemet noktasını ele geçirdiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Donetsk istikametinde, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Andreyevka ve Kurdyumovka köyleri yakınında, Yug Askeri Grubu’na bağlı Ussuriysk Muhafız Hava İndirme Taarruz Birliği keskin nişancı ve koruma ekipleri, düşmanın insan gücü ve insansız hava araçlarını imha etme görevini yerine getirdiği sırada Ukrayna ordusunun bir mukavemet noktasını tespit etti” ifadesine yer verildi.
Birlik komutanının, gece saatlerinde bir operasyonla düşmanın mukavemet noktasını ele geçirme kararı aldığı aktarılırken Rus askerlerin ek keşif çalışmaları sayesinde düşmanın savunma sistemini inceleyerek gün boyunca keskin nişancı ve diğer tüfeklerden Ukraynalı askerleri etkisiz hale getirdiği belirtildi.
Gece saatlerinde saldırıya geçen Rus askerlerin düşmanın atış noktalarını bastırarak mukavemet noktasına girmeyi başardığı ifade edilen açıklamada, Ukraynalı askerlerin bir kısmının kaçtığı, bir kısmının da teslim olduğu kaydedildi.

Belgorod’da iki Ukrayna İHA’sı imha edildi

Bakanlık, Kiev rejiminin Olha çoklu roketatar ve uçak tipi insansız hava araçlarını (İHA) kullanarak Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere yönelik terör saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini de duyururken, açıklamasında, “Görev başındaki hava savunma araçları, Belgorod bölgesinde bir Olha füzesi ve iki İHA imha etti” ifadelerine yer verdi.

‘İHA saldırısında bir kadın öldü’

Belgorod Valisi Vyaçeslav Gladkov, Ukrayna ordusunun Belgorod ilçesinin Oktyabrskiy köyündeki kontrol noktasında duran ve içinde sürücü dahil 4 kişinin bulunduğu bir otomobile kamikaze İHA ile saldırdığını duyurdu.
Gladkov, Telegram paylaşımında, “Patlama sonucu bir kadın aldığı yaralardan olay yerinde yaşamını yitirdi” diye yazdı.
Diğer üç kişinin yaralandığını belirten Vali, yaralıların derhal hastanelere kaldırıldığını kaydetti.
Военнослужащие боевого расчёта БПЛА проводят разведку местности на полигоне Минобороны РФ - Sputnik Türkiye, 1920, 20.05.2024
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