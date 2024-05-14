Savunma Bakanı adayı Belousov: Sorumluluğumun bilincindeyim, gerekirse canımı vermeye hazırım
16:16 14.05.2024 (güncellendi: 16:17 14.05.2024)
© Sputnik / Maksim Blinov/
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Rusya Savunma Bakanlığı koltuğuna aday gösterilen Andrey Belousov, ülkenin savunma alanında belirlenen görevlerini yerine getirmek için gerekirse canını feda etmeye hazır olduğunu vurguladı.
Belousov, Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde adaylığının görüşüldüğü oturumda bir konuşma yaptı.
Yeni görevi uyarınca ülkeye, Rusya halkına, Rusya Devlet Başkanı'na olan sorumluluğunun tamamen bilincinde olduğunu kaydeden Belousov, "Belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için tüm gücümü, sağlığımı ve gerekirse canımı ortaya koyacağımızı taahhüt ederim" dedi.
Yeni dönemin şifresini de veren Belousov, her zaman olduğu gibi 'Hata yapabilirsiniz ancak yalan söyleyemezsiniz' ilkesine bağlı kalacağının altını çizdi.
Yeni görevi uyarınca ülkeye, Rusya halkına, Rusya Devlet Başkanı'na olan sorumluluğunun tamamen bilincinde olduğunu kaydeden Belousov, "Belirlenen görevlerin yerine getirilmesi için tüm gücümü, sağlığımı ve gerekirse canımı ortaya koyacağımızı taahhüt ederim" dedi.
Yeni dönemin şifresini de veren Belousov, her zaman olduğu gibi 'Hata yapabilirsiniz ancak yalan söyleyemezsiniz' ilkesine bağlı kalacağının altını çizdi.
'Güvenlik konuları birinci sırada yer almalı'
Güvenlik konularının birinci sırada yer alması gerektiğini söyleyen Belousov, özel askeri harekat bölgesindeki Rus birliklerinin donatılmasının Rusya Savunma Bakanlığı için en acil konu olduğunu belirtti.
Savunma Bakanı adayı, Ukrayna ordusunun çok hızlı öğrendiğine ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili durumun her hafta değiştiğine dikkat çekerek "Düşmanı sadece takip etmeyi değil, aynı zamanda yapacaklarını öngörmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yeni teknolojileri kullanma deneyimini sentezlemek, yeni muharebe metotları geliştirmek gerekiyor" dedi.
Savunma Bakanı adayı, Ukrayna ordusunun çok hızlı öğrendiğine ve yeni teknolojilerin kullanılmasıyla ilgili durumun her hafta değiştiğine dikkat çekerek "Düşmanı sadece takip etmeyi değil, aynı zamanda yapacaklarını öngörmeyi de öğrenmemiz gerekiyor. Yeni teknolojileri kullanma deneyimini sentezlemek, yeni muharebe metotları geliştirmek gerekiyor" dedi.
'Temel görevlerden biri ordu ekonomisinin ulusal ekonomiye entegrasyonu'
Belousov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni pozisyonunda kendisine, halihazırda ülkenin GSYİH'sinin yüzde 6.7'sini aşan savunma harcamalarındaki artışı dikkate alarak ordu ekonomisini ulusal ekonomiye tam teşekküllü bir şekilde entegre etme görevi verdiğini anlattı.
Bunun zor ve çetrefilli bir görev olduğunu kabul eden Belousov, Rus liderin verdiği bu ödevin her şeyden önce savunma harcamalarının optimizasyonunu öngördüğünü ancak optimizasyonun gelişigüzel kısıtlama anlamına gelmediğini vurguladı.
Bunun zor ve çetrefilli bir görev olduğunu kabul eden Belousov, Rus liderin verdiği bu ödevin her şeyden önce savunma harcamalarının optimizasyonunu öngördüğünü ancak optimizasyonun gelişigüzel kısıtlama anlamına gelmediğini vurguladı.
'Seferberlik gündemde değil'
Rusya ordusundaki bir başka konuya geçerek askeri personel kadrosundaki eksikliklerin giderilmesi gerektiğini işaret eden Belousov, ancak burada seferberliğin, olağanüstü önlemlerin söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.
Belousov, askeri eğitim alanıyla da öncelikli bir şekilde ilgilenmeleri gerektiğini belirterek bu alanda birtakım sorunların biriktiğini ifade etti.
Savunma Bakanı adayı, askerlerin maaşlarının zamanında ödenmesi ile askerlere konut temin edilmesi ile ilgili konularda da çalışma yapacağının altını çizdi.
Belousov, askeri eğitim alanıyla da öncelikli bir şekilde ilgilenmeleri gerektiğini belirterek bu alanda birtakım sorunların biriktiğini ifade etti.
Savunma Bakanı adayı, askerlerin maaşlarının zamanında ödenmesi ile askerlere konut temin edilmesi ile ilgili konularda da çalışma yapacağının altını çizdi.