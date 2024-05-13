https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/savunma-bakani-gorevine-onerilen-belousov-orduda-yapmayi-planladigi-degisiklikleri-acikladi-1083761908.html

Savunma Bakanı görevine önerilen Belousov, orduda yapmayı planladığı değişiklikleri açıkladı

Savunma Bakanı görevine önerilen Belousov, orduda yapmayı planladığı değişiklikleri açıkladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Sergey Şoygu'nun yerine Savunma Bakanı pozisyonuna aday gösterilen Andrey Belousov, resmen atandıktan sonra... 13.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-13T17:15+0300

2024-05-13T17:15+0300

2024-05-13T17:16+0300

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Eski Başbakan Birinci Yardımcısı Andrey Belousov, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Savunma Bakanı görevine önerilmesi sonrası parlamentonun üst kanadı Federasyon Konseyi'nde adaylığının tartışıldığı oturumda konuştu. Hem özel askeri harekata katılan askeri personelin maaşlarını hem de tüm olası ödemelerde çıtayı en az 200 bin rubleye çıkardıklarını anlatan Belousov, "Fakat hayat sadece parayla sınırlı değil, üzerinde çalışmamız gereken konular var. Bu, harekata katılanlara barınma sağlanmasını da kapsıyor" dedi.Rus askerlerin sağlık hizmetlerinden faydalanmasıyla ilgili duruma dikkat çeken Belousov, özel askeri harekatta görevli birçok askere sivil hastanelerde hizmet sunulmadığını, askeri hastanelerin de dolmuş vaziyette olduğunu kaydederek bu sorunu da çözmeye çalışacaklarını belirtti.Askeri personelin yan haklarının doğrulanmasıyla ilgili aşırı bürokrasi ve evrak işleri süreçlerine de değinen Belousov, bu alanda da yapacakları işler olduğunu, tüm bunların elektronik etkileşim sistemi çerçevesinde çözülmesi gerektiğini söyledi.Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko, atandıktan sonra Belousov'un bu konulara çözüm bulmak için çok fazla zamana ihtiyaç duymayacağından emin olduğunu vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/rus-uzmanlardan-belousov-yorumu-ozel-askeri-harekatta-zafer-icin-onun-deneyimi-onemli-1083748682.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, andrey belousov, sergey şoygu, rusya silahlı kuvvetleri, vladimir putin, valentina matviyenko