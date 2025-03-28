SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?

“Asgari ücretli Ramazan Bayramı’nda ne kadar mesai ücreti alacak ona değinmek istiyorum. Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret günlük brüt maaşın 2 katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaşı 30’a bölüyoruz. Bir günlük brüt tutarı bulup bu rakamı ikiyle çarptığımızda günlük mesai ücreti ortaya çıkmış oluyor. Ramazan Bayramı süresinde tam gün çalışan asgari ücretli bir kişi toplamda 3 bin 464 lira ek ödeme almaya hak kazanacak.”