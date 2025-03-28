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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, dini ve resmi bayramlarda mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını detaylandırdı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T15:08+0300
2025-03-28T15:08+0300
2025-03-28T17:33+0300
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Ramazan Bayramı’nda çalışan pek çok kesim mesai ücreti alacak. Peki asgari ücretle çalışan bir kişi günlük ne kadar mesai alıyor? Mesai ücretleri nasıl belirleniyor?Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
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Melis Elmen
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Melis Elmen
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
15:08 28.03.2025 (güncellendi: 17:33 28.03.2025)
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, dini ve resmi bayramlarda mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını detaylandırdı.
Ramazan Bayramı’nda çalışan pek çok kesim mesai ücreti alacak. Peki asgari ücretle çalışan bir kişi günlük ne kadar mesai alıyor? Mesai ücretleri nasıl belirleniyor?
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
“Asgari ücretli Ramazan Bayramı’nda ne kadar mesai ücreti alacak ona değinmek istiyorum. Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret günlük brüt maaşın 2 katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaşı 30’a bölüyoruz. Bir günlük brüt tutarı bulup bu rakamı ikiyle çarptığımızda günlük mesai ücreti ortaya çıkmış oluyor. Ramazan Bayramı süresinde tam gün çalışan asgari ücretli bir kişi toplamda 3 bin 464 lira ek ödeme almaya hak kazanacak.”