SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı: Biletsiz yolcu taşıyanlara ceza
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Çin yapay zeka eğitiminde tüm engellemelere karşın lider
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin olağanüstü kurultaya tek adayla gideceğini düşünüyorum
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
'Batı, göç meselesi kendisine zarar verince tavır değiştirdi’
16:06
83 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
17:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
18:21
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk Edebiyatının Sessiz Devrimi: Halit Ziya Uşaklıgil
18:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
19:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
IFAB’tan kalecilere yeni düzenleme: Yeni kural futbolu nasıl etkileyecek?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Gençler neden sokakta: ‘Yarın ne olacağını bilemeyen bir kuşak yarattık’
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
8 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:30
19 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın sağlık durumu ve tahliye umudu
12:05
85 dk
HABER MASASI
Ramazan Bayramı tatili başlıyor
13:30
36 dk
HAFTANIN KEYFİ
Bayramlık fasıl şarkıları
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
8 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
15:08
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
ÖZEL HABER
Merkez Bankası'nın döviz satışı: Cebimizden mi çıkıyor, kâra mı dönüşüyor?
17:36
3 dk
ÖZEL HABER
Sosyal medyanın beslenme trendleri: Sağlıklı mı, riskli mi?
17:48
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Kennedy belgelerinden İsrail çıktı
18:17
17 dk
ÖZEL RÖPORTAJ
Avukat Erkam Erdem: ‘Mahir Polat, tam teşekküllü bir devlet hastanesine sevk edilecek’
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Uzman Diyetisyen anlattı: Ramazan sonrası doğru beslenme nasıl olmalı?
19:29
3 dk
ÖZEL HABER
Silivri sonrası gündemde: Müzeye dönüşen cezaevleri
19:48
6 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Ne zaman emekli olurum?’, ‘Ne kadar prim ödemem lazım?’, ‘Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir?’, ‘Tazminat hakkım var mı?’... SGK Uzmanı Melis Elmen, her cuma saat 15.00’te Çalışma Hayatım programında kafanıza takılan soruları yanıtlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/1094955058.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, dini ve resmi bayramlarda mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını detaylandırdı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T15:08+0300
2025-03-28T17:33+0300
meli̇s elmen'le çalişma hayatim
radyo sputnik
radyo
radyo
melis elmen
sgk uzmanı
asgari ücret
ramazan bayramı
mesai
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094959034_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_efb8f1ed553259d7ff024a12a6986135.png
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Ramazan Bayramı’nda çalışan pek çok kesim mesai ücreti alacak. Peki asgari ücretle çalışan bir kişi günlük ne kadar mesai alıyor? Mesai ücretleri nasıl belirleniyor?Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1c/1094959034_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e762c87dc20fddfa620c66aa229ec4ae.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
bayram mesaisi, bayram mesai ücreti 2025, bayram mesai ücreti, bayram mesaisi hesaplama, bayram mesaisi hesaplama 2025, bayram mesaisi kaç gün, bayram mesaisi 2025, bayram mesaisi kaç katı, melis elmen, sgk uzmanı melis elmen
bayram mesaisi, bayram mesai ücreti 2025, bayram mesai ücreti, bayram mesaisi hesaplama, bayram mesaisi hesaplama 2025, bayram mesaisi kaç gün, bayram mesaisi 2025, bayram mesaisi kaç katı, melis elmen, sgk uzmanı melis elmen

SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?

15:08 28.03.2025 (güncellendi: 17:33 28.03.2025)
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Bayramda mesai ücretleri nasıl hesaplanacak?
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Melis Elmen
Tüm yazılar
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, dini ve resmi bayramlarda mesai ücretlerinin nasıl hesaplandığını detaylandırdı.
Ramazan Bayramı’nda çalışan pek çok kesim mesai ücreti alacak. Peki asgari ücretle çalışan bir kişi günlük ne kadar mesai alıyor? Mesai ücretleri nasıl belirleniyor?
Konuya Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında değinen SGK Uzmanı Melis Elmen, şunları aktardı:

“Asgari ücretli Ramazan Bayramı’nda ne kadar mesai ücreti alacak ona değinmek istiyorum. Dini ve resmi bayramlarda çalışanlara ödenen ek ücret bayram mesaisi olarak tanımlanıyor. Bu ücret günlük brüt maaşın 2 katı olarak hesaplanıyor. Aylık brüt maaşı 30’a bölüyoruz. Bir günlük brüt tutarı bulup bu rakamı ikiyle çarptığımızda günlük mesai ücreti ortaya çıkmış oluyor. Ramazan Bayramı süresinde tam gün çalışan asgari ücretli bir kişi toplamda 3 bin 464 lira ek ödeme almaya hak kazanacak.”

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала