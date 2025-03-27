CHP’li Yılmaz Ateş: CHP’nin olağanüstü kurultaya tek adayla gideceğini düşünüyorum

“İstanbul’da olan olayın birçok boyutu var. Türkiye çevresinde bu kadar sorun yaşarken, kendi içinde çok ciddi sorunlar ile uğraşırken, bugün emeklinin, asgari ücretlinin, çektiği sıkıntıyı tarif etmemize gerek yok, bunlar varken, Türkiye’nin ulusal birliğini tehdit eden çok ciddi gelişmeler olurken muhalefetin bu konuda bir çatışmaya girmesini anlamakta da anlatmakta da zorluk çekiyoruz. Türkiye bu kadar sorunun içindeyken seçimlere daha 3 yıl varken nereden çıktı bu cumhurbaşkanlığı aday adaylığı, nereden çıktı bu ön seçim, nereden çıktı bu diploma krizi? Ne oluyoruz? Türkiye’de ana muhalefetle iktidar birbiriyle didişirken bir bakıyorsunuz ki Güneyimizde bizim ulusal bütünlüğümüzü tehdit eden bir gelişme oluyor ve bu maalesef Türkiye’nin gündeminde yer alamıyor. Türkiye’nin önceliği İmamoğlu değil.”