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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T16:48+0300
2025-03-28T16:54+0300
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ebru özdemir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
şişli belediyesi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında çarşamba günü polise teslim olan ve bu sabah adliye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özdemir "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özdemir çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Belediye Başkanı Şahan da tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir kimdir?Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi. Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

16:48 28.03.2025 (güncellendi: 16:54 28.03.2025)
Ebru Özdemir
Ebru Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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Ayrıntılar geliyor
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında çarşamba günü polise teslim olan ve bu sabah adliye sevk edilen Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Özdemir "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Özdemir çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Belediye Başkanı Şahan da tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir kimdir?

Ebru Özdemir, liseyi İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi'nde bitirdi. Özdemir, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Fakültesi'nden mezun oldu. Özdemir, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nde tamamladı.
Birçok özel kurumda proje sorumlusu, proje koordinatörü, müdür ve kurucu olarak görevlerde bulunan Özdemir, 2020 yılından itibaren araştırma sektöründe Genel Koordinatör olarak görev yaptı. 2021 yılında sivil toplum alanında Proje Koordinatörü olarak çalıştı.
Ebru Özdemir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
TÜRKİYE
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu
26 Mart, 16:39
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