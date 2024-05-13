https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/turkiye-kupasi-finalinin-oynanacagi-stadyum-aciklandi-1083757437.html
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T14:51+0300
2024-05-13T14:51+0300
2024-05-13T15:04+0300
spor
ziraat türkiye kupası
beşiktaş
trabzonspor
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Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tff-acikladi-galatasaray-fenerbahce-derbisinin-gunu-belli-oldu-1083743874.html
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ziraat türkiye kupası, beşiktaş, trabzonspor
ziraat türkiye kupası, beşiktaş, trabzonspor
Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stadyum açıklandı
14:51 13.05.2024 (güncellendi: 15:04 13.05.2024)
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı, 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.