https://anlatilaninotesi.com.tr/20240513/tff-acikladi-galatasaray-fenerbahce-derbisinin-gunu-belli-oldu-1083743874.html
TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin günü belli oldu
TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin günü belli oldu
Sputnik Türkiye
TFF, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin günü belli oldu. Maç 19 Mayıs Pazar günü saat... 13.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-13T09:40+0300
2024-05-13T09:40+0300
2024-05-13T10:12+0300
spor
galatasaray
fenerbahçe
derbi
son dakika
şampiyon
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083562259_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_fcf3d5039280ab77a90a4fb0a01cc9a4.jpg
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:17 Mayıs Cuma:17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)18 Mayıs Cumartesi:19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)19 Mayıs Pazar:19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240512/super-ligde-hafta-tamamlandi-fenerbahce-3-0-yendi-galatasaray-karagumruke-karsi-3-2-kazandi-1083737685.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/07/1083562259_67:0:715:486_1920x0_80_0_0_6942f771c7733a003bb1a69522b746f4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gs karagümrük maçı,galatasaray karagümrük maçı,galatasaray maçı,galatasaray - karagümrük,galatasaray karagümrük maçı izle,karagümrük gs,galatasaray maç sonucu,galatasaray fenerbahçe maçı,galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman,galatasaray fenerbahçe maçı hakemi,galatasaray fenerbahçe maçı saat kaçta,galatasaray fenerbahçe maçı izle
gs karagümrük maçı,galatasaray karagümrük maçı,galatasaray maçı,galatasaray - karagümrük,galatasaray karagümrük maçı izle,karagümrük gs,galatasaray maç sonucu,galatasaray fenerbahçe maçı,galatasaray fenerbahçe maçı ne zaman,galatasaray fenerbahçe maçı hakemi,galatasaray fenerbahçe maçı saat kaçta,galatasaray fenerbahçe maçı izle
TFF açıkladı: Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin günü belli oldu
09:40 13.05.2024 (güncellendi: 10:12 13.05.2024)
TFF, Süper Lig'de 37. haftanın programını açıkladı. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbinin günü belli oldu. Maç 19 Mayıs Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 37. hafta programı belli oldu.
Ligde 37. haftada yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı şu şekilde:
17.00 İstanbulspor-EMS Yapı Sivasspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Yukatel Adana Demirspor (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Beşiktaş-Atakaş Hatayspor (Tüpraş)
19.00 MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor (Eryaman)
19.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)
19.00 Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük (Kalyon)
19.00 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor (RHG Enertürk Enerji)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)