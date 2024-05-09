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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israil-savunma-bakanindan-silah-sevkiyatini-kesen-abdye-yanit-1083655359.html
İsrail Savunma Bakanı'ndan silah sevkiyatını kesen ABD'ye yanıt
İsrail Savunma Bakanı'ndan silah sevkiyatını kesen ABD'ye yanıt
Sputnik Türkiye
ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ile ilgili açıklamaları yanıtlayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail devletine... 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T17:02+0300
2024-05-09T17:02+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
abd
yoav gallant
gazze
gazze şeridi
refah
refah sınır kapısı
joe biden
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İsrail Savunma Bakanlığı mensuplarının aileleri için düzenlenen törende konuşma yapan Gallant, Hamas ve Hizbullah'ı vuracaklarını ve güvenliği sağlayacaklarını savunurken, "En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirilemez. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.Ayrıca, ülkesinin kuzey ve güney bölgelerinde hedeflerine ulaşacağını iddia eden Gallant, Gazze'deki İsrailli esirleri eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladıAmerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk" demişti.Biden yönetimi kapsamlı Refah saldırısına karşıBiden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.ABD Başkanı Joe Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine önceki gün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
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gazze
gazze şeridi
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israil, israil-filistin, abd, yoav gallant, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, joe biden

İsrail Savunma Bakanı'ndan silah sevkiyatını kesen ABD'ye yanıt

17:02 09.05.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant
 İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
© AFP 2023 / ALBERTO PIZZOLI
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ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ile ilgili açıklamaları yanıtlayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail devletine boyun eğdirilemeyeceğini" duyurdu.
İsrail Savunma Bakanlığı mensuplarının aileleri için düzenlenen törende konuşma yapan Gallant, Hamas ve Hizbullah'ı vuracaklarını ve güvenliği sağlayacaklarını savunurken, "En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirilemez. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.
Ayrıca, ülkesinin kuzey ve güney bölgelerinde hedeflerine ulaşacağını iddia eden Gallant, Gazze'deki İsrailli esirleri eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladı

Amerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.
Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.
Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk" demişti.

Biden yönetimi kapsamlı Refah saldırısına karşı

Biden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.
ABD Başkanı Joe Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.
İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine önceki gün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.
Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.
ABD Başkanı Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'
08:36
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