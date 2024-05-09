https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/israil-savunma-bakanindan-silah-sevkiyatini-kesen-abdye-yanit-1083655359.html

İsrail Savunma Bakanı'ndan silah sevkiyatını kesen ABD'ye yanıt

İsrail Savunma Bakanı'ndan silah sevkiyatını kesen ABD'ye yanıt

Sputnik Türkiye

ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ile ilgili açıklamaları yanıtlayan İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, "İsrail devletine... 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T17:02+0300

2024-05-09T17:02+0300

2024-05-09T17:02+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

yoav gallant

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İsrail Savunma Bakanlığı mensuplarının aileleri için düzenlenen törende konuşma yapan Gallant, Hamas ve Hizbullah'ı vuracaklarını ve güvenliği sağlayacaklarını savunurken, "En iyi dostlarımıza olduğu kadar İsrail'in düşmanlarına da sesleniyorum ve şunu söylüyorum: Ne İsrail Devleti, ne ordu, ne savunma teşkilatına boyun eğdirilemez. Güçlü duracağız, hedefimize ulaşacağız" ifadelerini kullandı.Ayrıca, ülkesinin kuzey ve güney bölgelerinde hedeflerine ulaşacağını iddia eden Gallant, Gazze'deki İsrailli esirleri eve getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.ABD Savunma Bakanı Austin sevkiyatın durdurulduğunu doğruladıAmerikan medyasında yer alan, adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, ABD'nin İsrail'e bazı silahların sevkiyatını geçici olarak durdurduğu ve sürecin Refah'taki gelişmeler kapsamında değerlendirildiği belirtilmişti.ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı bağlamında bu ülkeye yakında gönderilecek silahlarla ilgili bir değerlendirme sürecinde olduklarını ve bu süreç devam ederken bazı silahların sevkiyatını askıya aldıklarını doğrulamıştı.Austin, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesini istemediklerini, bu konudaki net mesajlarını Tel Aviv'deki muhataplarına aktardıklarını ve Biden yönetimi olarak bölgedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söylemişti.Austin, "İsrail'in kendini savunma araçlarına sahip olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ancak şu anda Refah'taki gelişmelerin seyri bağlamında yakın zamanda (İsrail'e) gönderilecek güvenlik desteği sevkiyatlarını değerlendiriyoruz. Mevcut durumu değerlendirirken içinde yüksek miktarda mühimmat barındıran bir sevkiyatı durdurduk" demişti.Biden yönetimi kapsamlı Refah saldırısına karşıBiden yönetimi, İsrail'in Refah'ta sivilleri korumaya yönelik gerçekçi bir plan içermeyen herhangi bir kapsamlı kara saldırısına karşı çıkıyor.ABD Başkanı Joe Biden ve Batılı yetkililerin, Refah'a yönelik olası kara saldırısının daha çok sivil ölümüne ve insani krizin büyümesine neden olacağı uyarılarına rağmen Netanyahu, yaklaşık 1.5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentine saldırının yapılacağını duyurmuştu.İsrail ordusu, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah bölgesine önceki gün kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu. Refah'ın doğusundaki kara saldırıları devam ederken İsrail ordusu sık sık bölgeye hava saldırıları düzenliyor.Öte yandan, ABD Kongresi'nde Demokrat Partili 88 üye, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik insani yardımları kasten engellediğine dair inandırıcı iddialar bulunduğunu belirterek, Biden'a ABD yasalarına göre İsrail'e yapılan yardımları yeniden gözden geçirme çağrısında bulunmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html

israil

abd

gazze

gazze şeridi

refah

refah sınır kapısı

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israil, israil-filistin, abd, yoav gallant, gazze, gazze şeridi, refah, refah sınır kapısı, joe biden