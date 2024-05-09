https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html

Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'

Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e sağlanan Amerikan yapımı silahların Gazze Şeridi’nde Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-09T08:36+0300

2024-05-09T08:36+0300

2024-05-09T08:42+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

filistin

gazze şeridi

refah

joe biden

benyamin netanyahu

uçak bombası

silah sevkiyatı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında büyük yıkımlar da bırakarak 216. gününde sürüyor.ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Gazze Şeridi’ndeki durumu değerlendirerek geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail’e sevkiyatını durdurma kararını aldıklarını anımsatarak şu ifadeyi kullandı:'Sevkiyatı durdururuz'İsrail’i, Refah’a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi yönünde birçok kez uyardıklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Refah’a girerlerse, ki henüz girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim.”İsrail’in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının vurgulayan Biden, bununla birlikte Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik kullanılan bazı silah, bomba ve top mermilerinin İsrail’e sevkiyatını durduracaklarını vurguladı.Daha önce ABD’nin, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail’e 3 bin bomba içeren askeri sevkiyatı askıya aldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html

israil

filistin

gazze şeridi

refah

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abd, israil, filistin, gazze şeridi, refah, joe biden, benyamin netanyahu, uçak bombası, silah sevkiyatı