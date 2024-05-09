https://anlatilaninotesi.com.tr/20240509/biden-dogruladi-israile-verdigimiz-bombalar-gazzede-sivillerin-olumune-yol-acti-1083629015.html
Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'
Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e sağlanan Amerikan yapımı silahların Gazze Şeridi’nde Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etti. 09.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-09T08:36+0300
2024-05-09T08:36+0300
2024-05-09T08:42+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
filistin
gazze şeridi
refah
joe biden
benyamin netanyahu
uçak bombası
silah sevkiyatı
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında büyük yıkımlar da bırakarak 216. gününde sürüyor.ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Gazze Şeridi’ndeki durumu değerlendirerek geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail’e sevkiyatını durdurma kararını aldıklarını anımsatarak şu ifadeyi kullandı:'Sevkiyatı durdururuz'İsrail’i, Refah’a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi yönünde birçok kez uyardıklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Refah’a girerlerse, ki henüz girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim.”İsrail’in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının vurgulayan Biden, bununla birlikte Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik kullanılan bazı silah, bomba ve top mermilerinin İsrail’e sevkiyatını durduracaklarını vurguladı.Daha önce ABD’nin, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail’e 3 bin bomba içeren askeri sevkiyatı askıya aldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/rusyadan-israile-refah-cagrisi-uluslararasi-beseri-hukuka-harfiyen-uyun-1083612902.html
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abd, israil, filistin, gazze şeridi, refah, joe biden, benyamin netanyahu, uçak bombası, silah sevkiyatı
abd, israil, filistin, gazze şeridi, refah, joe biden, benyamin netanyahu, uçak bombası, silah sevkiyatı
Biden doğruladı: 'İsrail’e verdiğimiz bombalar Gazze’de sivillerin ölümüne yol açtı'
08:36 09.05.2024 (güncellendi: 08:42 09.05.2024)
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’e sağlanan Amerikan yapımı silahların Gazze Şeridi’nde Filistinli sivillerin öldürülmesinde kullanıldığını ilk kez kabul etti.
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde on binlerce sivilin ölümüne ve yaralanmasına yol açan kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında büyük yıkımlar da bırakarak 216. gününde sürüyor.
ABD Başkanı Biden, CNN televizyonuna röportajında, Gazze Şeridi’ndeki durumu değerlendirerek geçen hafta yaklaşık 900 kiloluk bombaların İsrail’e sevkiyatını durdurma kararını aldıklarını anımsatarak şu ifadeyi kullandı:
Gazze’deki siviller bu bombaların sonucunda ve girilen sivil yerleşim merkezlerinde diğer şekillerde öldürüldü.
İsrail’i, Refah’a yönelik kapsamlı bir kara saldırısına girişmemesi yönünde birçok kez uyardıklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile son görüşmesinde de bu konuyu gündeme getirdiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü: “Eğer Refah’a girerlerse, ki henüz girmediler, eğer girerlerse o zaman Refah’ta ve diğer şehirlerde kullanılan silahları göndermeyeceğimi açıkça belirttim.”
İsrail’in güvenliğini sağlama taahhütlerine halen bağlı olduklarının vurgulayan Biden, bununla birlikte Gazze Şeridi’ndeki sivil yerleşimlere yönelik kullanılan bazı silah, bomba ve top mermilerinin İsrail’e sevkiyatını durduracaklarını vurguladı.
Daha önce ABD’nin, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentinde düzenlenecek askeri operasyon sırasında kullanılabileceği endişesiyle İsrail’e 3 bin bomba içeren askeri sevkiyatı askıya aldığı bildirilmişti.