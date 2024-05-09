‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’

“Ankara’nın aldığı kararlar, İsrail’de nasıl yankılandı? Öncelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirtmiş olduğu gibi 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminden bahsediyoruz burada. İstatistiklere göre Türkiye’nin İsrail’e yapmakta olduğu ihracat, çok daha yüksek. Yani Türkiye burada çok daha fazla para kazanan taraf. İsrail’den en çok kimyasal madde sektörü ithalat yapıyormuş. Yani İsrail’in bu sektörü en çok Türkiye’ye ihracat yapıyormuş. Burada birkaç önemli nokta var: Mutfak sektörü, demir-çelik sektörü, çimento sektörü vb. var. Bütün bu sektörler vakti zamanında İsrail firmalarıyla uzun süreli taahhütlerin altına girerek anlaşmalar imzalamışlar. Şimdi alınmış olan bu kararın neticesinde bu firmalar Türkiye’de mağdur olan taraf durumuna düştü. Kabul ediyorum, İsrail bu firmaların ürettiklerini teslim alamıyor ancak onlar da paralarını teslim alamıyor. Para kazanamıyorlar. Özellikle İsrail tarafında bu Türkiye’nin kendi kendine vermiş olduğu bir ekonomik zarar olarak değerlendiriliyor.

Peki bu İsrail’e zarar vermedi mi? Elbette zarar verdi. Türkiye, İsrail’e olan yakınlığı neticesinde İsrail’in en çok ithalat yaptığı 3. ülke. ABD ve Çin’den hemen sonra geliyor. Bu neden önemli? Çünkü Türkiye, neredeyse ‘komşu kapısı’ olarak nitelendirebileceğimiz kadar yakındı. Ben diyelim ki bir şirket olarak Türkiye’den ithalat yapmak istiyorum. Telefonumu kapattığım andan itibaren bu malın konteynerlere konulup İsrail’e intikal etmesi, takribi 2-3 günlük bir süreç. Çok kısa sürede siparişin hemen teslimatının yapılabilmesi gibi bir sonuçla karşılaşıyorduk. Bu, İsrail için önemli bir ithalat kapısıydı. Türkiye çok önemli bir tedarikçiydi. Ancak hayat bize ne öğretiyor? Herkesin yerini bir başkası doldurabilir. Yani siz kendinizi bulunmaz Hint kumaşı zannedebilirsiniz ama yarın öbür gün bir başkası aynı pozisyona gelebilir. Peki böylesi bir durumda ne olacak? Belki tarım ürünlerinin daha sonra alınacak bir karar neticesinde İsrail’e ihracatı mümkün olabilecekken, stratejik olarak tabir edebileceğimiz demir-çelik ve çimento gibi kalemlerin tedarikinde eğer İsrail bu süre içerisinde herhangi bir başka ülkeyle anlaşırsa, Türkiye ticaret kısıtlaması kararlarını kaldırsa bile İsrail, Türkiye ile ticaret yapmaya kaldığı yerden devam edecek mi? Bu bir soru işareti. Ben cevabını bilmiyorum. Elbette o gün Türkiye’nin önereceği fiyat, yeni tedarikçinin önereceği fiyat vs. faktörler önemli rol oynayacaktır. Ancak şöyle düşünüyorum; şu anda halihazırda kurulmuş olan ilişkilerin yeniden hayata döndürülebileceğine ben maalesef inanımyorum. Bazı işler maalesef kesintiye uğrayacaktır. Bazı iş insanları başka ülkelerle çalışmaya başlayacaktır.”