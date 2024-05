‘Türkiye, Körfez ülkelerine ve hatta Mısır’a nazaran çok daha sert bir tepki vermiş durumda’

“Olan, her iki ülkenin de ortak çıkarlarına oluyor. Ben buna üzülüyorum. Komik ama biz Türkiye’de Yahudiydik, İsrail’de Türküz. Her tarafta diğer ülkenin temsilcisi konumundayız. Burada birçok kişi bize bu gözle bakıyor. Biz de içinde bulunduğumuz bu arka planın verdiği şeyle, her iki ülkenin bir araya gelmesi ve birbirinden istifade etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Ben çok üzgünüm Türkiye-İsrail ilişkilerinin geldiği noktaya. Umut etmekten başka çaremiz yok. Umarım günü gelince her iki taraf için de aklıselim galip gelir.”