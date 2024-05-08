Temmuz ayında emekli zamları ne kadar olacak?

Türkiye
SON DAKİKA | Özgür Özel'den eleştirilen Taha Hüseyin Karagöz fotoğrafı hakkında açıklama
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Bit futbolcunun 5 ay boyunca kaşar-ekmek yemesi bence trajik'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
"Okulumda Sağlıklı Besleniyorum Programı" 4 yıllık strateji planında yer almadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz: Adli tıp raporu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde
11:05
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:02
5 dk
RUSYA'DA YENİ KABİNE
Putin konuştu: Rusya, kendi kaderini belirleyecek
12:07
29 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HABER MASASI
İzmir'de İZBAN raydan çıktı.
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
56 dk
ANKARA FARKI
Eski Devlet Bakanı Tüzmen, Saddam ile görüşmeye giderken neler yaşadı?
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
11 dk
SESLİ HABER
Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik veriler paylaşıldı
17:44
5 dk
SESLİ HABER
Rus askeri uzman: Nükleer savaş çıkması durumuna hazırlık
17:55
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
ABD’li Kongre Üyesi Jeffries’ten kritik Ukrayna açıklaması
18:17
2 dk
SESLİ HABER
Maduro: Putin dünyanın en büyük liderlerinden biri
18:25
1 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Maden şehrinden çıkan Çaykovski'nin mucizesi
18:32
5 dk
SESLİ HABER
NASA'nın paylaşımı alay konusu oldu
18:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
SESLİ HABER
Paşinyan: Düşmanlığa son vermeliyiz
19:12
2 dk
SESLİ HABER
Pentagon'dan itiraf: Risklerin farkındayız
19:26
2 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
Çay bahçesinden arabesk müziğin zirvesine
19:34
12 dk
SESLİ HABER
İngiliz Savunma Bakanlığı'na hacker saldırısı: Çin'i suçladılar
19:53
2 dk
SESLİ HABER
Almanya ve Japonya, 80 yıl sonra bir araya geldi: Tatbikat düzenlenecek
20:05
3 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: NATO'ya nükleer silahla karşılık vermeye hazır olduğumuzu göstereceğiz
20:14
3 dk
SESLİ HABER
En fazla robot stokuna sahip 18'inci ülke Türkiye oldu
20:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Videla diktatörlüğüne karşı sesini çıkaran futbolculardan biridir Menotti'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye, ‘gri liste’den çıkıyor mu?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Fahiş fiyatlar ve alınması gereken tedbirler
12:05
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Aslı Kahveci ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240508/temmuz-ayinda-emekli-zamlari-ne-kadar-olacak-1083593706.html
Temmuz ayında emekli zamları ne kadar olacak?
Temmuz ayında emekli zamları ne kadar olacak?
Sputnik Türkiye
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyonu ile birlikte 2024 yılının 4 aylık enflasyonu belli oldu ve emeklilerin temmuz ayında... 08.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-08T10:06+0300
2024-05-08T10:06+0300
ekonomi
emekli
emekli ikramiyesi
emekli maaşı
maaş
enflasyon
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074551971_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_cf6e85561edf57337f12a999b4f88f21.jpg
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan yılın ilk 4 ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayındaki emekli maaş zammının merak konusu olduğunu dile getirdi.Doğan, maaş zammına ilişkin beklentilerini şu şekilde dile getirdi:En düşük aylık tahmini ne kadar olacak?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/bakan-simsek-2026-yilinda-tek-haneli-enflasyona-donmus-olacagiz-1083474644.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnq.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0b/1074551971_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_10d0c0804c2369db830dada1a0053adf.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
emekli maaşı,emekli maaşı zam,temmuz emekli zammı,enflasyon ne kadar,en düşük emekli maaşı,emekli maaşına zam,emekli maaşlarına zam olacak mı
emekli maaşı,emekli maaşı zam,temmuz emekli zammı,enflasyon ne kadar,en düşük emekli maaşı,emekli maaşına zam,emekli maaşlarına zam olacak mı

Temmuz ayında emekli zamları ne kadar olacak?

10:06 08.05.2024
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2024
© AA
Abone ol
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı nisan ayı enflasyonu ile birlikte 2024 yılının 4 aylık enflasyonu belli oldu ve emeklilerin temmuz ayında alacakları maaş zamları üzerine tahminler yapılmaya başlandı.
Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan yılın ilk 4 ayının enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından temmuz ayındaki emekli maaş zammının merak konusu olduğunu dile getirdi.
Doğan, maaş zammına ilişkin beklentilerini şu şekilde dile getirdi:
"2024-2025 yıllarını kapsayan mali ve sosyal hakların belirlendiği 7. Toplu Sözleşmeye göre 2024’ün Temmuz-Aralık döneminde görevdeki memurlar ile memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 10 zam alacaklar. 2024’ün Ocak-Haziran dönemini kapsayan 6 aylık enflasyonun yüzde 10’u geçmesi halinde de geçen tutar enflasyon farkı olarak ödenecek. TÜİK’in açıkladığı enflasyona göre de 2024’ün Nisan ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.18 olurken, ocak-şubat-mart-nisan dönemini kapsayan dört aylık enflasyon da yüzde 18.72 olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre yılın ortasına kadar enflasyon yüzde 75’lere kadar çıkacak ve ardından da hem alınan tedbirler hem de baz etkisiyle temmuz ayından itibaren düşüşe geçecek. Buna göre enflasyon mayıs ve haziran aylarında yüzde 3’ler seviyesinde artış gösterirse, 2024’ün ilk 6 aylık enflasyonu yüzde 25’ler seviyesinde olacaktır; yüzde 27’ye de çıkması muhtemel. Dolayısıyla emekli maaş zammını da yüzde 25’lik enflasyon tahminine göre yapabiliriz. Yılın ilk dört aylık enflasyonuna (yüzde 18.72) göre, memur ve emeklileri için şimdiden enflasyon farklı oluşmuş durumda. Buna toplum sözleşmeden kaynaklı yüzde 10’luk zammı da eklediğimizde, memur ve emeklilerinin zam tutarı yüzde 13.50 oluyor."

En düşük aylık tahmini ne kadar olacak?

Yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 25 olması halinde memur ve emeklileri için yüzde 10’luk enflasyon farkı oluşacak, bunun üzerinde toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 10’luk zam eklendiğinde ise memur ve emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 20 zamlı alacak. Böylece temmuz ayında en düşük memur emeklisinin maaşı 17 bin liraya yükselecek. Buna göre görevdeki memurlardan genel müdürün (1/4) maaşı temmuz ayında 89.156 liraya, şube müdürünün 48.628 liraya, öğretmenin (9/1) 40.905 liraya, polis memurunun (8/1) 52.855 liraya, hemşirenin (5/1) 47.331 liraya, profesörün (1/4) 86.166 liraya çıkacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
EKONOMİ
Bakan Şimşek: 2026 yılında tek haneli enflasyona dönmüş olacağız
4 Mayıs, 12:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала