“Geride bıraktığımız bu 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle yurt dışı gezilerinde o uçağa binenlere şöyle bir bakınca hem sayısına hem de isimlerine bakınca İmamoğlu’na yönelik bu yöndeki eleştirinin haksız olduğunu söylemek mümkün, en azından eleştiriyi yapan kişi açısından. İmamoğlu da zaten bunu söyledi, ‘Sen 8 uçak kullanıyorsun. Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? İsrafın kitabını yazdılar’ şeklinde açıklamaları var. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil iktidar içerisinde farklı kişilerden de eleştiri geldi. Ki Sayın Bahçeli de grup toplantısında benzer başlıkları gündemine almıştı. Böyle olması gayet normal. Çünkü Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday"