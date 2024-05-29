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Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
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'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci kafilesi ile yaptığı Roma gezisini eleştirdi. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde... 29.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-29T09:05+0300
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recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
ekrem imamoğlu
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
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'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
Sputnik Türkiye
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci kafilesi ile Roma’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.Erdoğan konuşmasında "Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır" dedi.Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, “Erdoğan’ın İmamoğlu’nu hedef aldığı bu Roma seyahati sadece iktidar cenahında değil muhalefet medyası içerisinde de çok tartışıldı” dedi.Özgan şöyle devam etti:'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu eleştirisinin çok haklı olmadığını belirten Özgan, şunları söyledi:
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erdoğan, imamoğlu, ibb, roma gezisi
erdoğan, imamoğlu, ibb, roma gezisi

'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'

09:05 29.05.2024 (güncellendi: 09:50 30.05.2024)
YERİ VE ZAMANI
'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'
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Güçlü Özgan
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gazeteci kafilesi ile yaptığı Roma gezisini eleştirdi. Yeri ve Zamanı'nda değerlendirmelerde bulunan gazeteci Güçlü Özgan, Erdoğan'ın İmamoğlu'nu eleştirmesinin normal olduğunu belirtti ve "Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştayın 162. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci kafilesi ile Roma’ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi.
Erdoğan konuşmasında "Kimse kusura bakmasın, milletin cebinden basına özel uçakla Roma turu yaptırmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Atanmış veya seçilmiş fark etmeksizin tüm makam sahipleri daha dikkatli davranmalıdır" dedi.
Radyo Sputnik’te yayımlanan Yeri ve Zamanı programında değerlendirmelerde bulunan Güçlü Özgan, “Erdoğan’ın İmamoğlu’nu hedef aldığı bu Roma seyahati sadece iktidar cenahında değil muhalefet medyası içerisinde de çok tartışıldı” dedi.
Özgan şöyle devam etti:
“Söz konusu geziye katılanlar da bunun haber amaçlı bir gezi olduğundan bahsetti ama verilen fotoğraflara bakınca daha dikkatli olunması gerektiği düşünülüyor. Oradan gelen görüntüler bir gezi fotoğrafı olmasa çok daha doğru bir hareket olabilirdi. Büyükşehir Belediyesi de aslında bunu çok da doğru anlatamadı gibi geliyor bana. Burada bir kötü niyet olduğunu düşünmüyorum yoksa.”

'Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmamoğlu eleştirisinin çok haklı olmadığını belirten Özgan, şunları söyledi:

“Geride bıraktığımız bu 22 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın özellikle yurt dışı gezilerinde o uçağa binenlere şöyle bir bakınca hem sayısına hem de isimlerine bakınca İmamoğlu’na yönelik bu yöndeki eleştirinin haksız olduğunu söylemek mümkün, en azından eleştiriyi yapan kişi açısından. İmamoğlu da zaten bunu söyledi, ‘Sen 8 uçak kullanıyorsun. Cumhurbaşkanı mı bana kamu parasını korumayı öğretecek? İsrafın kitabını yazdılar’ şeklinde açıklamaları var. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan değil iktidar içerisinde farklı kişilerden de eleştiri geldi. Ki Sayın Bahçeli de grup toplantısında benzer başlıkları gündemine almıştı. Böyle olması gayet normal. Çünkü Erdoğan biliyor ki İmamoğlu gelecek seçimlerdeki en güçlü aday"

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