‘Filistin devletinin tanınmasının olumlu yönleri olsa da mevcut denklemde büyük fark yaratmayacak’

“Teorik olarak Gazze’ye barış gücü gönderilmesi mümkün. BM sistemi içinde örnekleri de var. Hatta 16 Mayıs tarihinde yapılan Arap Birliği Zirvesi’nde, Bahreyn’de toplanan Arap Birliği üyesi ülkeler sadece Gazze için değil ama 1967’de işgal edilen topraklara da, Filistin devleti kurulana kadar BM barış gücü konuşlandırılmasını önerdi. Ayrıca yine Mahmud Abbas’ın talebi çerçevesinde, BM barış gücünün siyasi çözüm gerçekleşene kadar görev yapması önerildi. İlk bakışta mümkün ve örnekleri var. Ama ben Filistin sorununun kendine has dinamikleri sebebiyle bunların gerçekleşmesi mümkün öneriler olmadığını düşünüyorum. Peki neden? Çünkü bunu uygulayabilmeniz için, İsrail’i razı etmeniz lazım. Bunun için de ABD’yi razı etmeniz lazım. Bu başka türlü mümkün değil. Siz zaten ABD ve İsrail’i, insani yardımların girmesi ve soykırımın durması için ikna edemiyorsunuz. Oraya askerleri nasıl koyacaksınız?

Özellikle Arap Birliği’nin önerisini ele alalım. Barış gücünün tanımı gereği geçici olması lazım devlet kurulana kadar. Bunu nereye koyacaksınız? Uluslararası toplumun veya devletlerin çoğunluğunun ‘Filistin’ olarak belirttiği, tarihi Filistin’in yüzde 22’sine tekabül eden Doğu Kudüs, Batı Şeria ve Gazze Şeridi topraklarına mı yerleştirilecek? 1980 ve 1981’de İsrail zaten Doğu Kudüs’ü kendi hukuku açısından resmi olarak ilhak etti. Daha sonra oranın sınırlarını sürekli genişletti. Daha önce Doğu Kudüs dediğimiz topraklara ilaveten, Batı Şeria’da birçok toprak ilhak edilmiş durumda. Geriye kalan toprakların da Oslo-2 Barış Anlaşması çerçevesinde yüzde 60’ı, yani o yüzde 20’lik toprağın yüzde 60’ı, tamamen İsrail askerlerinin kontrolü altında. Geriye kalan bölgede Filistin yönetimi var. Burası B Bölgesi. Bir de şehirleri kapsayan A Bölgesi var. Ramallah, Nablus gibi kentlerde Filistin otoritesinin hükmü olduğunu varsayabiliriz. Peki bu barış gücü askerlerini nereye yerleştireceksiniz? Yerleştirebilirseniz bir ölçüde Filistin halkının daha çok öldürülmesini ve topraklarının daha çok gasp edilmesini belki engelleyebilirsiniz. Ama bunlar halihazırda gerçekleşmiş durumda.

Filistin meselesinin çözümü, yalnız ve yalnız Filistin devleti diye bir varlığın oluşturulması ve tanınmasıyla çözülecek gibi değil. Filistin halkının yüzde 45’i diasporada yaşıyor. Suriye, Ürdün, Lübnan başta olmak üzere diasporadalar. Bu insanların geri dönme hakkı var BM sistemine göre. Mümkün olan en kısa zamanda dönmeleri öngörülüyor hatta 1949’da alınan karara göre. Bunu nasıl çözeceksiniz? Filistin sorununun kendisine has karmaşık durumu, BM barış gücü oluşturulmasını çeşitli açılardan mümkün kılmıyor bana göre.”