‘Filistin devletinin tanınmasının olumlu yönleri olsa da mevcut denklemde büyük fark yaratmayacak’

Emir Aşnas’a göre, Gazze savaşı kapitalist-emperyalist sistemin merkez ülkelerini etkilerken, BM sistemini büyük ölçüde felç etti. Barış gücü önerilerini... 29.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-29T16:05+0300

2024-05-29T16:05+0300

2024-05-30T12:56+0300

israil

israil-filistin

azze savaşı sekizinci aya girerken, İsrail ordusu ve Hamas öncülüğündeki Filistinli gruplarla çatışmaların yarattığı korkunç insani tablo, BM sistemindeki yankıları eşliğinde dün dünyayı sarsıyor.Bölgede bir türlü ateşkesin sağlanamaması, İsrail’e karşı Güney Afrika Cumhuriyeti’nin açtığı ‘soykırım davası’ ve Uluslararası Adalet Divanı’nın tedbir kararlarının uygulanmamasının üzerine Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant’ın yanı sıra üç Hamas lideri hakkında tutuklama kararı çıkarılması başvuruları eklendi.Gazze savaşını durduracak, can kaybını önleyecek ve insani yardımları güvenceye alacak mekanizmalar bir türlü geliştirilemezken, tüm bu gelişmeler kimi Avrupa ülkeleri dahil dünyada Filistin’in ‘devlet’ olarak tanınması girişimlerini de etkiledi.Gazze savaşının temel başlıklarını ve BM temelli uluslararası sisteme etkilerini araştırmacı yazar Emir Aşnas ile konuştuk:‘BM kararı olmaksızın ve tüm dünyaya kitle imha silahı yalanı söylenerek işgal yapıldı’Emir Aşnas’a göre İkinci Dünya Savaşı’nı kazanan ülkelerin kurduğu BM sistemi her zaman pürüzlü işlese de bugün itibarıyla işlevselliğini giderek yitirir hale geldi. Aşnas, bu süreçte en önemli vakalardan birisinin ABD’nin kitle imha silahları yalanıyla Irak’ı işgal etmesi olduğunu anımsatırken, günümüz teknolojisinin yalanların deşifre edilmesinde oynadığı role eşirat etti:‘Apartheid rejiminin yıkılması sonrası ırk ayrımına dayalı yerleşimci sömürgeci sistemin devam ettiği tek yer’Ancak Aşnas, uluslararası sistemin bütün pürüzlerinin 76 yıldır çözülemeyen Filistin meselesiyle net olarak görülebildiği görüşünde. BM sisteminin İngiliz sömürgeciliğinden devralarak İsrail devletini yarattığını söyleyen Aşnas, Güney Afrika’da Apartheid rejiminin çöküşünün ardından açık bir ırk ayrımına dayalı ve yerleşimci sömürgecilik sistemiyle devam eden tek yerin Filistin olduğunu belirtti:‘Ukrayna’daki savaştan daha fazla etkiliyor bana sorarsanız. Daha önemlidir demiyorum’Aşnas’a göre ABD’nin Çin ile mücadelesinde İsrail’i Ortadoğu’da Körfez ülkeleriyle barıştıracak şekilde bir sistem oluşturmaya çalışırken 7 Ekim’in patlaması önemli. Vahşi savaşın bugün bütün küresel sistemi etkilediğini belirten Aşnas, buna karşın başta BM’ye bağlı en üst mahkeme UAD olmak üzere yasal mekanizmaların düştüğü duruma işaret etti:‘Filistin sorununun kendisine has karmaşık durumu, BM barış gücü oluşturulmasını çeşitli açılardan mümkün kılmıyor’Arap Birliği’nin ve Mahmud Abbas’ın yanı sıra Kolombiya lideri Petro’nun BM barış gücü konuşlandırılması çağrılarını yorumlayan Aşnas, Filistin sorununun karmaşık doğasının buna engel teşkil ettiği görüşünde:‘Barış gücünün Filistinli direnişçilerle karşı karşıya gelmesi durumu ortaya çıkabilir’Aşnas, barış gücünün yapısı gereği Gazze’deki Filistin direnişiyle de karşı karşıya gelebileceğini vurguladı:‘Filistin’in devlet olarak tanınması sahada şartları değiştirmiyor ama yine de bir şeydir’Filistin devletinin 1988’de Arafat tarafından Cezayir’de ilanına atıf yapan Aşnas, o zamandan bu yana Kosova örneğinden çok daha fazla ülkenin bu yapıyı tanıdığını anımsattı. Ancak Aşnas’a göre, bu durum pratik olarak sahada bir şeyi değiştirmediği gibi jeopolitik etkisi de görülmüyor.‘Filistin’in tanınması İsrail’in varlığı açısından daha hayırlı olurdu’Emir Aşnas, Filistin devletinin tanınmasının aslında İsrail’in de varlığını garantiye aldığına işaret ederken, bu tanınmayı reddederek aslında İsrail’in ABD ile birlikte kısa vadede olmasa da kendi mezarlarını kazdıkları değerlendirmesinde bulundu:

