Yenilenebilir enerjinin yapay zekayla buluşması

“Sadece gençler değil, değişen dünyada hepimizin benzer istekleri var. Ama tabii gençlerin istekleri daha önemli zira bütün dünyayı gençlere göre kuruyoruz diyebiliriz. Gençler hakkında yurt dışına çıkıp çıkmak istemedikleri konuşuluyor. Araştırmalarımıza göre gençlerimizin yüzde 75’i Türkiye’de kalmak istiyor. Yurt dışında bilinmeyen bir şirket yerine Türkiye’de bir firmada çalışmak istiyorlar. Öte yandan burada stresli istiyorlar. Hem stresli hissedip hem burada kalmak istemelerinin sebebi, milli duyguların hala aktif olarak hayatımızda yer ediniyor olması. Her iki gençten birisi kendisini hem kişisel, hem de profesyonel olarak stresli hissediyor. Ekonomik kaygılar var. Ama genel olarak nasıl bir şirkette çalışmak istedikleri sorulunca, kültür sahibi, yetkin, vizyoner liderlerle dolu bir şirkette çalışmak istiyorlar. Maaş ikinci planda kalıyor. Ne kadar kültür odaklı, ne kadar vizyonuyla geleceği yöneten şirketler varsa, onları daha çok tercih ediyorlar. Köklü ve geleneksel bir şirkette çalışmak daha avantajlı diyebiliriz. Bir de gelişimlerine önem verdikleri için ‘well being’ odaklı şirketleri daha çok tercih ediyorlar. Bunlar insan olduğumuzu hatırlatan şirketler. Dışarıda ortalama bir maaş alsalar bile, böyle yan haklarının oldukları şirketleri daha çok tercih ediyorlar diyebiliriz.”