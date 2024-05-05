https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/hizbullah-israilin-kuzeyine-saldiri-duzenledi-1083497151.html
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine saldırı düzenledi
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine saldırı düzenledi
Sputnik Türkiye
İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu bildirirken, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T14:55+0300
2024-05-05T14:55+0300
2024-05-05T14:55+0300
israil- filistin çatışması
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gazze
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filistin sorunu
lübnan
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Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.Hizbullah, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.Açıklamada, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan’ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona’ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, lübnan, hizbullah
israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sorunu, lübnan, hizbullah
Hizbullah, İsrail’in kuzeyine saldırı düzenledi
İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu bildirirken, saldırıda yaralananlar olduğu belirtildi.
Hizbullah Hareketi, Lübnan’ın güneyinden İsrail’in sınır üzerinde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimine katyuşa ve İran yapımı füzelerle saldırı düzenlediğini duyurdu.
Hizbullah, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim birimine düzenlediği saldırı hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada, İsrail’in Kiryat Şmona yerleşim biriminin onlarca katyuşa füzesi ve İran yapımı Falag füzesi ile vurulduğu ifade edildi.
Saldırının, İsrail ordusunun Lübnan’ın Meys el Cebel beldesine yönelik hava saldırısına karşılık olarak gerçekleştirdiği kaydedildi.
İsrail basını, Hizbullah’ın Kiryat Şmona’ya düzenlediği saldırıda yaralananların olduğunu duyurdu.