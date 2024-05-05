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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html
Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız
Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurdu. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T14:17+0300
2024-05-05T14:23+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
hamas
ateşkes
benyamin netanyahu
gazze
gazze şeridi
ortadoğu
esir takası
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Ulusa seslenen Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.Netanyahu, “İsrail kaçırılanların serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesini öngören bir anlaşma yapmaya hazırdı ve hala da hazır. 124 rehineyi serbest bırakıp savaşa döndüğümüzde bunu yaptık, şimdi de bunu yapmaya hazırız. Kaçırılanları geri getirecek bir anlaşmaya varmak için son birkaç haftadır gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, öte yandan İsrail'in, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçireceği bir durumu kabul etmeyeceğini de vurguladı.Netanyahu, İsrail tarafını anlaşmayı engellemekle suçlayan basın haberlerini eleştirerek, bu tür haberlerin sadece müzakere sürecine zarar verdiğini ve rehinelerin ailelerinin acılarını artırdığını belirtti.Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısırlı arabulucuların yardımıyla İsrail heyetiyle görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmiş, konuyla ilgili açıklamasında, Kahire'ye ‘Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için’ gittiklerinin altını çizmişti.Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/hamas-heyeti-ateskes-muzakereleri-icin-kahirede-1083477045.html
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Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız

14:17 05.05.2024 (güncellendi: 14:23 05.05.2024)
© AP Photo / Ohad Zwigenbergİsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurdu.
Ulusa seslenen Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
Netanyahu, “İsrail kaçırılanların serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesini öngören bir anlaşma yapmaya hazırdı ve hala da hazır. 124 rehineyi serbest bırakıp savaşa döndüğümüzde bunu yaptık, şimdi de bunu yapmaya hazırız. Kaçırılanları geri getirecek bir anlaşmaya varmak için son birkaç haftadır gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, öte yandan İsrail'in, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçireceği bir durumu kabul etmeyeceğini de vurguladı.
Netanyahu, İsrail tarafını anlaşmayı engellemekle suçlayan basın haberlerini eleştirerek, bu tür haberlerin sadece müzakere sürecine zarar verdiğini ve rehinelerin ailelerinin acılarını artırdığını belirtti.
Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısırlı arabulucuların yardımıyla İsrail heyetiyle görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmiş, konuyla ilgili açıklamasında, Kahire'ye ‘Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için’ gittiklerinin altını çizmişti.
Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyordu.
İsrail-Filistin - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hamas heyeti, ateşkes müzakereleri için Kahire'de
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