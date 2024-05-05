https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html
Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız
Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurdu. 05.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-05T14:17+0300
2024-05-05T14:17+0300
2024-05-05T14:23+0300
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esir takası
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Ulusa seslenen Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.Netanyahu, “İsrail kaçırılanların serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesini öngören bir anlaşma yapmaya hazırdı ve hala da hazır. 124 rehineyi serbest bırakıp savaşa döndüğümüzde bunu yaptık, şimdi de bunu yapmaya hazırız. Kaçırılanları geri getirecek bir anlaşmaya varmak için son birkaç haftadır gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, öte yandan İsrail'in, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçireceği bir durumu kabul etmeyeceğini de vurguladı.Netanyahu, İsrail tarafını anlaşmayı engellemekle suçlayan basın haberlerini eleştirerek, bu tür haberlerin sadece müzakere sürecine zarar verdiğini ve rehinelerin ailelerinin acılarını artırdığını belirtti.Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısırlı arabulucuların yardımıyla İsrail heyetiyle görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmiş, konuyla ilgili açıklamasında, Kahire'ye ‘Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için’ gittiklerinin altını çizmişti.Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyordu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/hamas-heyeti-ateskes-muzakereleri-icin-kahirede-1083477045.html
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israil, israil-filistin, hamas, ateşkes, benyamin netanyahu, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, esir takası, rehine, rehine krizi
Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız
14:17 05.05.2024 (güncellendi: 14:23 05.05.2024)
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurdu.
Ulusa seslenen Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
Netanyahu, “İsrail kaçırılanların serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesini öngören bir anlaşma yapmaya hazırdı ve hala da hazır. 124 rehineyi serbest bırakıp savaşa döndüğümüzde bunu yaptık, şimdi de bunu yapmaya hazırız. Kaçırılanları geri getirecek bir anlaşmaya varmak için son birkaç haftadır gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, öte yandan İsrail'in, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçireceği bir durumu kabul etmeyeceğini de vurguladı.
Netanyahu, İsrail tarafını anlaşmayı engellemekle suçlayan basın haberlerini eleştirerek, bu tür haberlerin sadece müzakere sürecine zarar verdiğini ve rehinelerin ailelerinin acılarını artırdığını belirtti.
Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısırlı arabulucuların yardımıyla İsrail heyetiyle görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmiş, konuyla ilgili açıklamasında, Kahire'ye ‘Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için’ gittiklerinin altını çizmişti.
Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyordu.