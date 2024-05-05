https://anlatilaninotesi.com.tr/20240505/netanyahu-hamas-ile-gecici-ateskes-imzalamaya-haziriz-1083496977.html

Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız

Netanyahu: Hamas ile geçici ateşkes imzalamaya hazırız

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, ülkesinin esir takası anlaşması dahilinde Hamas ile geçici ateşkese hazır olduklarını duyurdu. 05.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-05T14:17+0300

2024-05-05T14:17+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

hamas

ateşkes

benyamin netanyahu

gazze

gazze şeridi

ortadoğu

esir takası

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Ulusa seslenen Netanyahu, konuşmasında, İsrail'in rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas ile geçici bir ateşkes yapmaya hazır olduğunu, ancak Hamas'ın askeri ve siyasi yeteneklerinin tamamen ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere tüm savaş hedeflerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.Netanyahu, “İsrail kaçırılanların serbest bırakılması için çatışmalara ara verilmesini öngören bir anlaşma yapmaya hazırdı ve hala da hazır. 124 rehineyi serbest bırakıp savaşa döndüğümüzde bunu yaptık, şimdi de bunu yapmaya hazırız. Kaçırılanları geri getirecek bir anlaşmaya varmak için son birkaç haftadır gece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullanırken, öte yandan İsrail'in, Hamas taburlarının Gazze Şeridi'nin kontrolünü yeniden ele geçireceği bir durumu kabul etmeyeceğini de vurguladı.Netanyahu, İsrail tarafını anlaşmayı engellemekle suçlayan basın haberlerini eleştirerek, bu tür haberlerin sadece müzakere sürecine zarar verdiğini ve rehinelerin ailelerinin acılarını artırdığını belirtti.Hamas heyeti, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda Mısırlı arabulucuların yardımıyla İsrail heyetiyle görüşmeler yapmak üzere cumartesi günü Kahire'ye gitmiş, konuyla ilgili açıklamasında, Kahire'ye ‘Gazze'de ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için’ gittiklerinin altını çizmişti.Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamalarda Hamas'ın esir takası anlaşması konusunda ciddi olmadığını söylerken, İsrail muhalefeti ise Netanyahu'yu Hamas ile esir takası anlaşmasını başarısızlığa uğratmakla suçluyordu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240504/hamas-heyeti-ateskes-muzakereleri-icin-kahirede-1083477045.html

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