https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/meteorolojiden-uyari-ustune-uyari-geldi-riskli-bolge-alarmi-1083442652.html

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Riskli bölge alarmı

Meteoroloji’den uyarı üstüne uyarı geldi: Riskli bölge alarmı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji’den peş peşe uyarı geldi. 15 kent için sarı alarm verildi. Bugün için ‘riskli bölge’ uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların 2 ila 4 derece daha düşeceği... 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T13:22+0300

2024-05-03T13:22+0300

2024-05-03T13:23+0300

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

yaşam

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege kıyıları ve Batı Akdeniz hariç diğer bölgelerin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre yağışların; Trakya (Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ’ın iç kesimleri), Doğu kesimlerde (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari’nin güneyi, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van’ın kuzeyi), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye ile Hatay’ın kuzey ilçelerinde) ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, kuvvetli yağış beklenen yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Trakya’da kuvvetli yağmur var. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ iç kesimi ile Balıkesir riskli. Diğer riskli bölgeler Güneydoğu Anadolu (Mardin, Batman, Bitlis, Siirt, Şırnak), Doğu Akdeniz (Adana’nın doğusu, Osmaniye, Hatay). Yarın Kahramanmaraş, Adıyaman, Diyarbakır riskli bölgeler. İstanbul bugün yarın yağışlı bu gece ve yarın sabah kuvvetli olabilir. Yağış hafta sonu da devam edecek. Sıcaklıklar 3-4 gün daha değişmeyecek 17-18 derece" dedi.15 şehre sarı kodlu uyarıBazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 17İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18İzmir: Parçalı ve az bulutlu 25Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27 (Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.)Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 29Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 17Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17 (Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak gök gürültülü sağanak yağışlı 23

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-farkli-tahmin-1083434467.html

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