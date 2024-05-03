https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-farkli-tahmin-1083434467.html
Enflasyon rakamları belli oldu: En düşük emekli maaşı için 2 farklı tahmin
Enflasyon rakamları belli oldu: En düşük emekli maaşı için 2 farklı tahmin
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.80, aylık yüzde 3.18 arttı. Peki en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? 03.05.2024, Sputnik Türkiye
2024-05-03T10:27+0300
2024-05-03T10:27+0300
2024-05-03T10:27+0300
ekonomi
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TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu.Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6.70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3.18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Refah payı ne kadar olur?Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise Milliyet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1083433465.html
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Enflasyon rakamları belli oldu: En düşük emekli maaşı için 2 farklı tahmin
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.80, aylık yüzde 3.18 arttı. Peki en düşük emekli maaşı kaç lira olacak?
TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu.
Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6.70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3.18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin TL seviyesinde. Şu anda en düşük emekli maaşının asgari ücrete oranla 15 bin TL civarında olması lazımdı. Şu anda asgari ücret 17 bin 2 TL. Ara dönemde asgari ücrete zam yapılmayacak. Asgari ücrete ara zam yapılmazken emekli maaşlarına bir ara zam yapılacak. Bu da makasın kapatılması adına önemli bir fırsattır. En düşük emekli maaşı 15 bin TL seviyesine çıkarılırsa 17 bin 2 TL olan asgari ücrete göre değerlendirilecek olursak emekli maaşları iyileştirilmiş olur ve emeklilerin üzerindeki hayat pahalılığı bir nebze de olsa alınmış olur diyebiliriz.
Refah payı ne kadar olur?
Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise Milliyet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:
“Altıncı ayın sonunda beklenen enflasyon oranının yüzde 25’ler civarında olacağı kanaatindeyiz. Enflasyonun üzerine 5-6 puanlık bir refah payı yapılacağını ve SSK, Bağkur emeklisinin maaşlarına yüzde 30’un üzerinde bir zam yapılacağını değerlendiriyorum. Enflasyon yüzde 25 oranında gerçekleşirse yüzde 5-6 puanlık bir refah payı artışı SSK ve Bağkur emeklileri için söz konusu olacaktır. En düşük emekli maaşı için tahminim şu: Refah payı ile beraber belirlenecek oranda bir artış yapılacaktır. Yaklaşık olarak en düşük emekli maaşının 13 bin TL civarında belirleneceği kanaatindeyim.”