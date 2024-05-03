https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/enflasyon-rakamlari-belli-oldu-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-farkli-tahmin-1083434467.html

Enflasyon rakamları belli oldu: En düşük emekli maaşı için 2 farklı tahmin

Enflasyon rakamları belli oldu: En düşük emekli maaşı için 2 farklı tahmin

Sputnik Türkiye

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 69.80, aylık yüzde 3.18 arttı. Peki en düşük emekli maaşı kaç lira olacak? 03.05.2024, Sputnik Türkiye

2024-05-03T10:27+0300

2024-05-03T10:27+0300

2024-05-03T10:27+0300

ekonomi

enflasyon

maaş

brüt maaş

net maaş

eşit maaş

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kök maaş

emekli maaşı

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TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre emeklilerin alacağı 4 aylık zam farkı belli oldu.Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3.18 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6.70, Şubat ayı için yüzde 4.53, Mart ayı için yüzde 3.16, Nisan ayı için de yüzde 3.18 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece üçüncü aydan zam yüzde 18,70 olarak belirlendi. Ancak bu zam Temmuz ayındaki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyonu oranında birikimli olarak hesaplanacak. Geriye kalan Mayıs ve Haziran ayının enflasyon verisinin açıklanması bekleniyor.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Yeminli mali müşavir ve ekonomist Muhammet Bayram konuyla ilgili merak edilenleri açıkladı. Bayram konuşmasında şu ifadeleri kullandı:Refah payı ne kadar olur?Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş ise Milliyet'e verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240503/nisan-ayi-enflasyonu-aciklandi-1083433465.html

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