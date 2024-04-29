https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turkiyenin-yeni-nato-genel-sekreterligi-icin-hangi-ulkeyi-destekleyecegini-belli-oldu--1083273332.html

Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğini belli oldu

Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğini belli oldu

Sputnik Türkiye

Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini açıkladı. 29.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-29T14:57+0300

2024-04-29T14:57+0300

2024-04-29T14:58+0300

dünya

nato

türkiye

hollanda

mark rutte

gazze

ukrayna

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Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.'Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyuyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biriydiTürkiye, Rutte'yi ziyaretine kadar açıktan desteklemeyen dört ülkeden biriydi. Rutte, bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.Rutte'nin Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıkmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/natonun-yeni-lideri-olmak-icin-aday-olmustu-rutte-destek-almak-icin-erdogan-ile-gorusecek-1083172577.html

hollanda

gazze

ukrayna

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nato, türkiye, hollanda, mark rutte, gazze, ukrayna