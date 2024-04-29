https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/turkiyenin-yeni-nato-genel-sekreterligi-icin-hangi-ulkeyi-destekleyecegini-belli-oldu--1083273332.html
Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğini belli oldu
Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğini belli oldu
Sputnik Türkiye
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini açıkladı. 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T14:57+0300
2024-04-29T14:57+0300
2024-04-29T14:58+0300
dünya
nato
türkiye
hollanda
mark rutte
gazze
ukrayna
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Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.'Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyuyoruz' Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biriydiTürkiye, Rutte'yi ziyaretine kadar açıktan desteklemeyen dört ülkeden biriydi. Rutte, bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.Rutte'nin Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/natonun-yeni-lideri-olmak-icin-aday-olmustu-rutte-destek-almak-icin-erdogan-ile-gorusecek-1083172577.html
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nato, türkiye, hollanda, mark rutte, gazze, ukrayna
nato, türkiye, hollanda, mark rutte, gazze, ukrayna
Türkiye'nin yeni NATO Genel Sekreterliği için hangi ülkeyi destekleyeceğini belli oldu
14:57 29.04.2024 (güncellendi: 14:58 29.04.2024)
Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterliği için Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin adaylığına destek vereceğini açıkladı.
Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Türkiye, yeni NATO Genel Sekreterlik görevi için Rutte'yi destekleyeceğini açıkladı.
Rutte'nin geçen hafta NATO Genel Sekreterliği için destek talep etmek üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İstanbul'da görüşmesinin ardından Türkiye, NATO üyelerine bugün Rutte'yi destekleyeceğini aktardı.
'Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyuyoruz'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret eden Hollanda Başbakanı Rutte ile Vahdettin Köşkü'nde baş başa görüşme gerçekleştirmişti.
Mark Rutte, düzenlenen ortak basın toplantısında, NATO'nun güney kanadının Türkiye'ye ve Türkiye'nin liderliğine ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Hollanda Başbakanı Rutte, "Türkiye belirleyici bir rol oynuyor. Bunu yaparken de Gazze'deki durumu çözmeye yönelik çabalar sarf ediyor. Aynı zamanda Ukrayna'daki bu korkunç savaşla ilgili de çabaları var. O bakımdan siz önemli bir rol oynamaktasınız." ifadesini kullanmıştı.
Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biriydi
Türkiye, Rutte'yi ziyaretine kadar açıktan desteklemeyen dört ülkeden biriydi. Rutte, bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.
Rutte'nin Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıkmıştı.