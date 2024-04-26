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NATO'nun yeni lideri olmak için aday olmuştu: Rutte, destek için Erdoğan ile görüşecek
NATO'nun yeni lideri olmak için aday olmuştu: Rutte, destek için Erdoğan ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun 14'üncü genel sekreteri olmak için aday olmuştu. Rutte'nin bugün Erdoğan'dan destek almak adına Türkiye'ye geleceği... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri adayı Mark Rutte ile İstanbul'da görüşecek. NATO'nun 14'üncü lideri olmak için NATO ülkelerinden desteklerini talep eden Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılacak görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak.Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biri Türkiye, Rutte'yi henüz açıkça desteklemeyen dört NATO ülkesinden biri. Geçici başbakanın Batı askeri ittifakının 32 üyesinin tamamının oybirliğiyle desteğine ihtiyacı var. Rutte halen bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.Rutte'nin Türkiye ve Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıktı. Türkiye'nin beklentileri ne? Türkiye geçmişte açıkladığı üzere NATO üyeliğini kullanarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olma konusunda diğer ülkelerin ön yargılarını bırakması gerektiğini ve NATO'nun PKK/PYD ülkeleriyle ilişkilerini kesmesini talep etmişti.Temmuz ayında Washington'da yapılması planlanan NATO zirvesinde, NATO'nun yeni genel sekreterinin belirlenmesi hedefleniyor.
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nato, hollanda, mark rutte, viktor orban, romanya, slovakya, istanbul, nato genel sekreteri jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, türkiye
nato, hollanda, mark rutte, viktor orban, romanya, slovakya, istanbul, nato genel sekreteri jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, türkiye

NATO'nun yeni lideri olmak için aday olmuştu: Rutte, destek için Erdoğan ile görüşecek

09:26 26.04.2024 (güncellendi: 09:31 26.04.2024)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2024
© AA
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun 14'üncü genel sekreteri olmak için aday olmuştu. Rutte'nin bugün Erdoğan'dan destek almak adına Türkiye'ye geleceği açıklandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri adayı Mark Rutte ile İstanbul'da görüşecek. NATO'nun 14'üncü lideri olmak için NATO ülkelerinden desteklerini talep eden Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılacak görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.
Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak.

Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biri

Türkiye, Rutte'yi henüz açıkça desteklemeyen dört NATO ülkesinden biri. Geçici başbakanın Batı askeri ittifakının 32 üyesinin tamamının oybirliğiyle desteğine ihtiyacı var. Rutte halen bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.
Rutte'nin Türkiye ve Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıktı.

Türkiye'nin beklentileri ne?

Türkiye geçmişte açıkladığı üzere NATO üyeliğini kullanarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olma konusunda diğer ülkelerin ön yargılarını bırakması gerektiğini ve NATO'nun PKK/PYD ülkeleriyle ilişkilerini kesmesini talep etmişti.
Temmuz ayında Washington'da yapılması planlanan NATO zirvesinde, NATO'nun yeni genel sekreterinin belirlenmesi hedefleniyor.
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