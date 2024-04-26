https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/natonun-yeni-lideri-olmak-icin-aday-olmustu-rutte-destek-almak-icin-erdogan-ile-gorusecek-1083172577.html

NATO'nun yeni lideri olmak için aday olmuştu: Rutte, destek için Erdoğan ile görüşecek

NATO'nun yeni lideri olmak için aday olmuştu: Rutte, destek için Erdoğan ile görüşecek

Sputnik Türkiye

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, NATO'nun 14'üncü genel sekreteri olmak için aday olmuştu. Rutte'nin bugün Erdoğan'dan destek almak adına Türkiye'ye geleceği... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T09:26+0300

2024-04-26T09:26+0300

2024-04-26T09:31+0300

dünya

nato

hollanda

mark rutte

viktor orban

romanya

slovakya

istanbul

nato genel sekreteri jens stoltenberg

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri adayı Mark Rutte ile İstanbul'da görüşecek. NATO'nun 14'üncü lideri olmak için NATO ülkelerinden desteklerini talep eden Rutte, 31 Mart'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak adaylık için desteğini istemişti. İstanbul'da yapılacak görüşmede bu kez de yüz yüze destek talebinde bulunacak.Görüşmede, Türkiye-Hollanda ilişkileri ile Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alınacak.Türkiye, Rutte'ye desteğini açıkça duyurmayan 4 ülkeden biri Türkiye, Rutte'yi henüz açıkça desteklemeyen dört NATO ülkesinden biri. Geçici başbakanın Batı askeri ittifakının 32 üyesinin tamamının oybirliğiyle desteğine ihtiyacı var. Rutte halen bir başka rakip aday olan Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis ile yarışıyor.Rutte'nin Türkiye ve Romanya'nın yanı sıra Macaristan ve Slovakya'yı da ikna etmesi gerekiyor. Macaristan hükümetine liderlik eden Başbakan Viktor Orban, Rutte'nin adaylığına açıkça karşı çıktı. Türkiye'nin beklentileri ne? Türkiye geçmişte açıkladığı üzere NATO üyeliğini kullanarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olma konusunda diğer ülkelerin ön yargılarını bırakması gerektiğini ve NATO'nun PKK/PYD ülkeleriyle ilişkilerini kesmesini talep etmişti.Temmuz ayında Washington'da yapılması planlanan NATO zirvesinde, NATO'nun yeni genel sekreterinin belirlenmesi hedefleniyor.

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hollanda

romanya

slovakya

istanbul

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nato, hollanda, mark rutte, viktor orban, romanya, slovakya, istanbul, nato genel sekreteri jens stoltenberg, recep tayyip erdoğan, türkiye