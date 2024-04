https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/serenay-sarikaya-hasan-can-kaya-derken-cem-yilmaz-da-dayanamadi-tartismalara-tokat-gibi-cevap-1083256776.html

Serenay Sarıkaya, Hasan Can Kaya derken Cem Yılmaz da 'dayanamadı': Tartışmalara 'tokat' cevabı

Serenay Sarıkaya, Hasan Can Kaya derken Cem Yılmaz da 'dayanamadı': Tartışmalara 'tokat' cevabı

Komedi dünyasının ünlü ismi Cem Yılmaz, son dönemde sosyal medya platformlarında yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmüyor. Özellikle Serenay Sarıkaya ile... 29.04.2024, Sputnik Türkiye

Eski aşkı Serenay Sarıkaya'nın göğüs dekoltesine gönderme yaptığına dair iddialarla gündeme gelen Cem Yılmaz'ın Hasan Can Kaya yorumu da dikkat çekmişti.Yılmaz meslektaşını küfürlü konuşmasına gönderme yaparak "O böyle konuşuyor ya; ‘Naber a., iyi sen a.’, siz de Gebze’den gelin tamam mı a.?" ifadelerini kullanmıştı.Kaya ise, "Kısa bir sakatlık geçirdim, oyuna benim yerime veteran komedyenler liginden Cem Yılmaz girmiş" deyince ortalık karışmıştı.Yılmaz şimdi ne paylaşsa Kaya'ya gönderme olarak algılanmaya başladı. Cem Yılmaz da bu durumu ti'ye alarak bir caps paylaştı ve fanlarından beğeni aldı.Cem Yılmaz'ın paylaşımı, özellikle takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Kimi kullanıcılar, Yılmaz'ın esprili üslubunu anlayışla karşılarken, bazıları ise bu tür göndermelerin gereksiz olduğunu belirtti. Özellikle Hasan Can Kaya'nın geçmişte Cem Yılmaz ile yaşadığı tartışmaların gölgesinde, bu tür paylaşımların daha fazla dikkat çektiği ifade edildi.Cem Yılmaz'ın sosyal medya üzerinden yaptığı bu tür paylaşımlar, genellikle geniş kitleler tarafından ilgiyle takip ediliyor ve sosyal medya platformlarında hızla yayılıyor. Ancak, bu tür göndermelerin kimileri için eğlenceli bir mizah unsuru olurken, kimileri için ise gereksiz polemiklere yol açtığı görülüyor.Veteran komedyen ne demek?Kökeni İngilizceden gelen veteran kelimesi, kıdemli asker ya da tecrübeli ve deneyimli şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda emektar olarak da ele alınır. Veteran kelimesi aynı zamanda emekli ya da emekli asker, eski asker anlamlarında da kullanılmaktadır. Hasan Can Kaya’nın Cem Yılmaz için benzetme yaptığı “Veteran komedyen” tabirinin de emekli/eski komedyen anlamlarında söylendiği düşünülüyor.

