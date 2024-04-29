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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından itiraf: Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu küslüğünde 'Cannes' detayı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından itiraf: Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu küslüğünde 'Cannes' detayı
Sputnik Türkiye
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında yaşandığı iddia edilen kısa süreli aşk ilişkisi gündemi meşgul ediyordu. Ancak... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T07:56+0300
2024-04-29T07:56+0300
2024-04-29T08:32+0300
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sıla türkoğlu
doğukan güngör
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Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle gündemde olan Doğukan Güngör, eski sevgilisiyle ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla yaşadığı iddia edilen öpüşme krizine göndermede bulunmasıyla dikkat çekmişti.Güngör Cannes'a eski aşkını övünce yeniden gündem olmuştu.'Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi'Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Birsen Altuntaş'ın programına konuk oldu. Civelek konuşmasında "Sıla ve Doğukan ikisini de çok severim arkadaş olarak ama tabii ki Doğukan'la daha yakınım" dedi.Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek "Daha önce bir arkadaşlıkları olmuş sonra küsmüşler şu an barıştıkları için çok mutlu oldum, Cannes'da barıştılar zaten. Cannes'da düzeldiler. Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi" ifadelerini kullandı.
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Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ından itiraf: Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu küslüğünde 'Cannes' detayı
07:56 29.04.2024 (güncellendi: 08:32 29.04.2024)
Kızılcık Şerbeti dizisinin oyuncuları Doğukan Güngör ve Sıla Türkoğlu arasında yaşandığı iddia edilen kısa süreli aşk ilişkisi gündemi meşgul ediyordu. Ancak, dizinin Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, ikilinin arasında yaşananların aslında kısa süreli bir küslük olduğunu ve yeniden barıştıklarını açıkladı.
Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih rolüyle gündemde olan Doğukan Güngör, eski sevgilisiyle ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu'yla yaşadığı iddia edilen öpüşme krizine göndermede bulunmasıyla dikkat çekmişti.
Güngör Cannes'a eski aşkını övünce yeniden gündem olmuştu.
'Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi'
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek Birsen Altuntaş'ın programına konuk oldu. Civelek konuşmasında "Sıla ve Doğukan ikisini de çok severim arkadaş olarak ama tabii ki Doğukan'la daha yakınım" dedi.
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek "Daha önce bir arkadaşlıkları olmuş sonra küsmüşler şu an barıştıkları için çok mutlu oldum, Cannes'da barıştılar zaten. Cannes'da düzeldiler. Doğukan bir adım attı bence olgunluk gösterdi" ifadelerini kullandı.