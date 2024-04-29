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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240429/rus-tankcilar-ukrayna-ordusunun-harkovda-mevzilenme-girisimlerini-bastiriyor-1083262885.html
Rus tankçılar, Ukrayna ordusunun Harkov'da mevzilenme girişimlerini bastırıyor
Rus tankçılar, Ukrayna ordusunun Harkov'da mevzilenme girişimlerini bastırıyor
Sputnik Türkiye
Rusya sınırını koruyan askeri grup dahilindeki Rus tankçılar, Harkov yakınlarında ve sınır bölgelerinde siperler kazmaya çalışan düşman mevzilerini sürekli... 29.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-29T11:19+0300
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2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.Sputnik'e konuşan bir Rus tank taburunun komutanı, "Düşman sınıra yaklaşıyor ve siper kazmaya başlıyor. Düşmanın siper kazmasını ve burada mevzilenmesini önlemek için ateş açıyoruz" dedi.Tankçı birliklerin Harkov yakınlarında istihkam faaliyetlerinin yürütüldüğü Ukrayna ordusuna ait tahkimata ateş açtığını anlatan komutan, daha sonra İHA'lar tarafından sağlanan koordinatlarla hedefin yerle bir edildiğinin altını çizdi.'Slepoy' lakaplı bir tankçı, tabur komutanının muharebe faaliyetlerini atış mevzilerinin hemen yakınından koordine ettiğini ve tahliye gerektiğinde veya iletişim kesintisi yaşandığında mürettebatın yanına geçtiğini söyledi.Cephede Rus toprakları ve Rusya'daki şehirler için savaştıklarını belirten 'Slepoy', "Şehirlere ateş etmeleri çok üzücü, özellikle Belgorod'a ateş açılıyor. Bu saldırılara maruz kalan çocuklara üzülüyorum. İşte bunun için, her şey için! Belgorod arkamızda, pes etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-gari-vurdu-1083176239.html
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rus ordusu, rusya ordusu, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, ukrayna, ukrayna ordusu, harkov, belgorod

Rus tankçılar, Ukrayna ordusunun Harkov'da mevzilenme girişimlerini bastırıyor

11:19 29.04.2024
© Sputnik / Максим БлиновT-14 Armata tank
T-14 Armata tank - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2024
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya sınırını koruyan askeri grup dahilindeki Rus tankçılar, Harkov yakınlarında ve sınır bölgelerinde siperler kazmaya çalışan düşman mevzilerini sürekli olarak vuruyor.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.

Sputnik'e konuşan bir Rus tank taburunun komutanı, "Düşman sınıra yaklaşıyor ve siper kazmaya başlıyor. Düşmanın siper kazmasını ve burada mevzilenmesini önlemek için ateş açıyoruz" dedi.

Tankçı birliklerin Harkov yakınlarında istihkam faaliyetlerinin yürütüldüğü Ukrayna ordusuna ait tahkimata ateş açtığını anlatan komutan, daha sonra İHA'lar tarafından sağlanan koordinatlarla hedefin yerle bir edildiğinin altını çizdi.

'Slepoy' lakaplı bir tankçı, tabur komutanının muharebe faaliyetlerini atış mevzilerinin hemen yakınından koordine ettiğini ve tahliye gerektiğinde veya iletişim kesintisi yaşandığında mürettebatın yanına geçtiğini söyledi.

Cephede Rus toprakları ve Rusya'daki şehirler için savaştıklarını belirten 'Slepoy', "Şehirlere ateş etmeleri çok üzücü, özellikle Belgorod'a ateş açılıyor. Bu saldırılara maruz kalan çocuklara üzülüyorum. İşte bunun için, her şey için! Belgorod arkamızda, pes etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
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