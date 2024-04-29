Rus tankçılar, Ukrayna ordusunun Harkov'da mevzilenme girişimlerini bastırıyor
© Sputnik / Максим БлиновT-14 Armata tank
© Sputnik / Максим Блинов
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Rusya sınırını koruyan askeri grup dahilindeki Rus tankçılar, Harkov yakınlarında ve sınır bölgelerinde siperler kazmaya çalışan düşman mevzilerini sürekli olarak vuruyor.
2023 yazında başlayan karşı saldırıda da olmak üzere muharebe sahasında istediğini elde edemeyen Ukrayna ordusu, Rusya topraklarındaki sivil ve askeri tesislere zarar vermek için çabalarını sürdürüyor.
Sputnik'e konuşan bir Rus tank taburunun komutanı, "Düşman sınıra yaklaşıyor ve siper kazmaya başlıyor. Düşmanın siper kazmasını ve burada mevzilenmesini önlemek için ateş açıyoruz" dedi.
Tankçı birliklerin Harkov yakınlarında istihkam faaliyetlerinin yürütüldüğü Ukrayna ordusuna ait tahkimata ateş açtığını anlatan komutan, daha sonra İHA'lar tarafından sağlanan koordinatlarla hedefin yerle bir edildiğinin altını çizdi.
'Slepoy' lakaplı bir tankçı, tabur komutanının muharebe faaliyetlerini atış mevzilerinin hemen yakınından koordine ettiğini ve tahliye gerektiğinde veya iletişim kesintisi yaşandığında mürettebatın yanına geçtiğini söyledi.
Cephede Rus toprakları ve Rusya'daki şehirler için savaştıklarını belirten 'Slepoy', "Şehirlere ateş etmeleri çok üzücü, özellikle Belgorod'a ateş açılıyor. Bu saldırılara maruz kalan çocuklara üzülüyorum. İşte bunun için, her şey için! Belgorod arkamızda, pes etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.
Sputnik'e konuşan bir Rus tank taburunun komutanı, "Düşman sınıra yaklaşıyor ve siper kazmaya başlıyor. Düşmanın siper kazmasını ve burada mevzilenmesini önlemek için ateş açıyoruz" dedi.
Tankçı birliklerin Harkov yakınlarında istihkam faaliyetlerinin yürütüldüğü Ukrayna ordusuna ait tahkimata ateş açtığını anlatan komutan, daha sonra İHA'lar tarafından sağlanan koordinatlarla hedefin yerle bir edildiğinin altını çizdi.
'Slepoy' lakaplı bir tankçı, tabur komutanının muharebe faaliyetlerini atış mevzilerinin hemen yakınından koordine ettiğini ve tahliye gerektiğinde veya iletişim kesintisi yaşandığında mürettebatın yanına geçtiğini söyledi.
Cephede Rus toprakları ve Rusya'daki şehirler için savaştıklarını belirten 'Slepoy', "Şehirlere ateş etmeleri çok üzücü, özellikle Belgorod'a ateş açılıyor. Bu saldırılara maruz kalan çocuklara üzülüyorum. İşte bunun için, her şey için! Belgorod arkamızda, pes etmeyeceğiz!" ifadelerini kullandı.