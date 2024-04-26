https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-gari-vurdu-1083176239.html

Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu

Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu

Sputnik Türkiye

Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin... 26.04.2024, Sputnik Türkiye

2024-04-26T12:06+0300

2024-04-26T12:06+0300

2024-04-26T12:06+0300

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Sputnik’e konuşan Lebedev, “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” dedi.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna ordusunun kontrolündeki Udaçnoye kasabasında bulunan tren garına düzenlenen bombardıman sonucu asker ve mühimmat takviyesinin engellendiği aktarıldı.Çerkassk Bölgesi'ndeki Smela şehrinin garında, Ukraynalı askerlerin geldiği sırada şiddetli patlamanın yaşandığını söyleyen Lebedev, Harkov Bölgesi'ndeki Borovaya tren istasyonunun da vurulduğunu, fakat henüz bu bombardımanın sonuçlarına ilişkin bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rus-ordusu-ukraynanin-batisindaki-askeri-tesisleri-vurdu-1082893390.html

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