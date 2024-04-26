https://anlatilaninotesi.com.tr/20240426/rus-ordusu-harkov-bolgesinde-ukraynali-askerlerin-bulundugu-gari-vurdu-1083176239.html
Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu
Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu
Sputnik Türkiye
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin... 26.04.2024, Sputnik Türkiye
2024-04-26T12:06+0300
2024-04-26T12:06+0300
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Sputnik’e konuşan Lebedev, “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” dedi.Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna ordusunun kontrolündeki Udaçnoye kasabasında bulunan tren garına düzenlenen bombardıman sonucu asker ve mühimmat takviyesinin engellendiği aktarıldı.Çerkassk Bölgesi'ndeki Smela şehrinin garında, Ukraynalı askerlerin geldiği sırada şiddetli patlamanın yaşandığını söyleyen Lebedev, Harkov Bölgesi'ndeki Borovaya tren istasyonunun da vurulduğunu, fakat henüz bu bombardımanın sonuçlarına ilişkin bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240418/rus-ordusu-ukraynanin-batisindaki-askeri-tesisleri-vurdu-1082893390.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, rus, rus askeri, rusya ordusu, harkov, nikolayev
Rus ordusu, Harkov Bölgesi'nde Ukraynalı askerlerin bulunduğu garı vurdu
Ukrayna’nın Nikolayev şehrindeki gizli yeraltı grubunun koordinatörü Sergey Lebedev, Harkov Bölgesi'nin Balakleya şehrinde bulunan gara Ukraynalı askerlerin trenden indiği sırada bombardıman düzenlendiğini belirtti.
Sputnik’e konuşan Lebedev, “Balakleya tren garına dün saat 16.40’da bombardıman düzenlendi. Ukrayna ordusu askerlerini taşıyan bir tren geldi, askerler trenden inmeye başlayınca bombardıman gerçekleştirildi. Ölü ve yaralı sayısı bilinmiyor. Çok sayıda ambulans var, gar kordonla güvenlik çemberine alındı” dedi.
Ayrıca Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Ukrayna ordusunun kontrolündeki Udaçnoye kasabasında bulunan tren garına düzenlenen bombardıman sonucu asker ve mühimmat takviyesinin engellendiği aktarıldı.
Çerkassk Bölgesi'ndeki Smela şehrinin garında, Ukraynalı askerlerin geldiği sırada şiddetli patlamanın yaşandığını söyleyen Lebedev, Harkov Bölgesi'ndeki Borovaya tren istasyonunun da vurulduğunu, fakat henüz bu bombardımanın sonuçlarına ilişkin bilgiye sahip olmadığını dile getirdi.